Marché des vaccins vétérinaires pour animaux 2022 – Taille, part, croissance, demande, segment, revenus, principaux acteurs et rapport prévisionnel 2029 de l’industrie mondiale

Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research intitulé « Global Veterinary-Animal Vaccines Market Report and Forecast 2022-2029 », donne une analyse approfondie du marché mondial des Veterinary-Animal Vaccines, évaluant le marché en fonction de ses segments tels que la technologie, l’organisation , déploiement, service, solution, application et régions principales. Le rapport suit les dernières tendances du secteur et étudie leur impact sur le marché global. Il évalue également la dynamique du marché, couvrant les indicateurs clés de la demande et des prix, ainsi que l’analyse du marché sur la base des modèles SWOT et Five Forces de Porter.

Analyse et taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

On estime que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’anthrax est l’une des maladies du bétail les plus fréquentes au monde . Bien que des initiatives nationales aient abouti à l’endiguement mondial de l’anthrax, celui-ci est toujours omniprésent, selon un rapport publié par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). La prévalence de la maladie est en partie due au manque d’expérience des générations récentes de vétérinaires dans le diagnostic et la déclaration de la maladie et à l’arrêt de la vaccination contre la maladie. Parallèlement à cette prévalence croissante de diverses maladies du bétail. Les maladies animales entraînent une multitude de problèmes dans les systèmes de production animale, notamment les pertes de productivité, l’insécurité alimentaire et la perte de revenus, qui ont tous un impact négatif sur la santé humaine. Par conséquent, tous ces facteurs ont conduit à l’introduction de vaccins vétérinaires pour animaux sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux était évalué à 10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les principaux fabricants du rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont

Bayer SA (Allemagne)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Ceva (France)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Virbac (France)

Vétoquinol (France)

Zoetis (États-Unis)

Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Biogénesis Bagó (Argentine)

Hester Biosciences Limitée. (Inde)

……….

Rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux Segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Table des matières détaillée du rapport mondial sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux 2022

Chapitre 1 Aperçu du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

1.1 Définition des vaccins vétérinaires pour animaux

1.2 État et perspectives de la taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux (2011-2028)

1.3 Comparaison de la taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par région (2011-2028)

1.4 Comparaison de la taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par type (2011-2028)

1.5 Comparaison de la taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par application (2011-2028)

1.6 Comparaison de la taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par canal de vente (2011-2028)

1.7 Dynamique du marché des vaccins vétérinaires pour animaux (impacts du COVID-19)

Chapitre 2 Analyse des segments de marché des vaccins vétérinaires pour animaux par joueur

2.1 Ventes mondiales de vaccins vétérinaires et part de marché par joueur (2018-2022)

2.2 Revenus mondiaux de Vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par joueur (2018-2022)

2.3 Prix moyen mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par joueur (2018-2022)

2.4 Situation et tendances de la concurrence des joueurs

2.5 Conclusion du segment par joueur

Chapitre 3 Analyse du segment de marché des vaccins vétérinaires pour animaux par type

3.1 Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par type

3.2 Ventes mondiales de vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par type (2011-2022)

3.3 Chiffre d’affaires mondial des vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par type (2011-2022)

3.4 Prix moyen mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par type (2011-2022)

3.5 Principaux acteurs des vaccins vétérinaires pour animaux par type en 2022

3.6 Conclusion du segment par type

Chapitre 4 Analyse du segment de marché des vaccins vétérinaires pour animaux par application

4.1 Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par application

4.2 Revenus mondiaux de vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par application (2011-2022)

4.3 Principaux consommateurs de vaccins vétérinaires pour animaux par application en 2022

4.4 Conclusion du segment par application

Chapitre 5 Analyse du segment de marché des vaccins vétérinaires pour animaux par canal de vente

5.1 Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux par canal de vente

5.1.1 Canal direct

5.1.2 Canal de diffusion

5.2 Chiffre d’affaires mondial des vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par canal de vente (2011-2022)

5.3 Principaux distributeurs / revendeurs de vaccins vétérinaires pour animaux par canal de vente en 2022

5.4 Conclusion du segment par canal de vente

Chapitre 6 Analyse du segment de marché des vaccins vétérinaires pour animaux par région

6.1 Taille du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux et TCAC par région (2011-2028)

6.2 Ventes mondiales de vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par région (2011-2022)

6.3 Chiffre d’affaires mondial des vaccins vétérinaires pour animaux et part de marché par région (2011-2022)

6.4 Amérique du Nord

6.5 Europe

6.6 Asie-Pacifique

6.7 Amérique du Sud

6.8 Moyen-Orient et Afrique

6.9 Conclusion du segment par région

Chapitre 7 Profil des principaux acteurs des vaccins vétérinaires pour animaux

Chapitre 8 Analyse en amont et en aval des vaccins vétérinaires pour animaux

8.1 Chaîne industrielle des vaccins vétérinaires pour animaux

8.2 En amont des vaccins vétérinaires pour animaux

8.3 En aval des vaccins vétérinaires pour animaux

A continué….

