Marché des vaccins vétérinaires / animaux par type, taille, dynamique, part régionale, tendances, analyse des concurrents

Le marché mondial des vaccins vétérinaires / animaux est un rapport de marché professionnel et approfondi qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique de l’industrie de la santé. Il montre que l’augmentation de la valeur marchande est généralement attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Ce rapport d’analyse de marché donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. La section sur le paysage concurrentiel du rapport d’activité sur le marché mondial des vaccins vétérinaires/animaux met en lumière un aperçu clair de l’analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux était évalué à 10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Les vaccins pour animaux empêchent les maladies de se propager, protégeant à la fois la santé animale et humaine, ce qui est essentiel compte tenu de la dépendance du public à l’égard des animaux. La nourriture, la viande, le lait, les protéines et d’autres produits commerciaux tels que le cuir et la laine sont tous dérivés d’animaux. Les vaccins contre la rage, les vaccins contre la fièvre aphteuse et les vaccins contre le virus de la grippe équine sont parmi les vaccins vétérinaires les plus régulièrement utilisés, qui inhibent le transfert d’agents pathogènes infectieux en simulant l’immunité acquise naturellement.

Dynamique du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Conducteurs

Taux d’adoption croissant des animaux de compagnie

L’adoption d’animaux de compagnie s’est considérablement développée ces dernières années. Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille et sont des compagnons idéaux pour les personnes âgées. L’adoption accrue d’animaux de compagnie stimulera la demande de vaccins pour animaux, propulsant le marché vers l’avant.

Augmentation des dépenses de santé pour les animaux de compagnie

De plus, l’augmentation du niveau des dépenses pour les soins de santé des animaux de compagnie stimulera la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux.

En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire et zoonotique agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion de la croissance du marché. Le nombre croissant d’initiatives favorables du gouvernement et la demande croissante de produits alimentaires d’origine animale sont les facteurs qui développeront le marché des vaccins vétérinaires pour animaux. D’autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de protéines animales dans l’alimentation humaine et la tendance à la hausse à adopter des animaux de compagnie auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. De plus, un revenu disponible élevé et un mode de vie changeant élargiront le marché des vaccins vétérinaires pour animaux.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de R&D et lancement de nouveaux produits

L’augmentation des activités de recherche et développement pour la conception d’un vaccin efficace, efficient et de haute qualité pour les animaux de compagnie et d’élevage et le lancement de nouveaux produits offriront des opportunités bénéfiques pour le marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, les progrès technologiques dans le développement de vaccins pour la santé animale et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation du nombre de bovins et de volailles dans les pays en développement et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Cependant, le coût élevé associé au vaccin et le manque d’infrastructures bien établies dans les pays à faible revenu et de ressources pour le développement de vaccins entraveront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. De plus, les dépenses limitées en soins de santé pour animaux de compagnie entraveront la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. Une moindre sensibilisation à la santé animale et la possibilité d’un impact négatif des vaccins vétérinaires sur la santé humaine et animale vont encore défier le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Le COVID-19 a été transmis pour la première fois à l’homme en Chine par des chauves-souris. Il s’est rapidement répandu dans le monde entier. Lorsque certaines des personnes qui ont contracté le virus sont décédées, les gouvernements ont réalisé qu’il était nocif et présentait une grave préoccupation. Beaucoup de ceux qui se sont rétablis ont rechuté ou ont développé des problèmes de santé graves et à long terme.

L’activité de vaccination vétérinaire/animale a beaucoup souffert parce que les propriétaires d’animaux de compagnie et les éleveurs ont été invités à garder leurs animaux à la maison, l’activité de vaccination vétérinaire/animale a beaucoup souffert. Ils ont été encouragés à ne pas emmener leurs animaux de compagnie chez le vétérinaire pour des immunisations fortes et efficaces, telles que les vaccins vétérinaires Pfizer. Maintenant qu’un vaccin contre le COVID-19 a été largement distribué, le secteur des vaccins vétérinaires/animaux commence à se développer de manière significative. Les vaccins pour animaux sont très demandés car les bovins des fermes du monde entier en ont besoin pour rester en bonne santé.

Développement récent

En mai 2021, Boehringer Ingelheim India avait lancé un vaccin pour volaille à injection unique nommé VAXXITEK HVT+IBD. VAXXITEK HVT+IBD est un nouveau vaccin recombinant qui offre une protection à vie à tous les types de poulets producteurs, y compris les poulets à griller, pondeuses et reproducteurs. Il prévient de deux maladies immunosuppressives importantes : les MICI (Bursale Infectieuse) et la Maladie de Marek, liées à des pertes importantes dans la filière avicole.

Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en fonction du type, de la maladie, de la technologie, de la voie d’administration et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Vaccins porcins

Vaccins pour volaille

Vaccins pour le bétail

Vaccins pour animaux de compagnie

Vaccins aquacoles

Autres vaccins pour animaux

Sur la base du type, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins porcins, vaccins pour volailles, vaccins pour bétail, vaccins pour animaux de compagnie, vaccins pour l’aquaculture et autres vaccins pour animaux. Les vaccins pour le bétail sont en outre sous-segmentés en vaccins pour bovins et vaccins pour petits ruminants. Les vaccins pour animaux de compagnie sont en outre sous-segmentés en vaccins canins et vaccins félins.

Maladie

Porcin

la volaille

Bétail

Animaux de compagnie

Aquaculture

Sur la base de la maladie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie et aquaculture. Le bétail est en outre sous-segmenté en bovins et petits ruminants. Les animaux de compagnie sont ensuite sous-segmentés en canidés et félins.

Technologie

Vaccins vivants atténués

Vaccins inactivés

Vaccins toxoïdes

Vaccins recombinants

Autres vaccins

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants et autres vaccins.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

Sur la base de la voie d’administration, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en oraux, parentéraux et topiques.

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en hôpitaux et cliniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont :

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.