Marché des vaccins vétérinaires / animaux enregistrant un TCAC de 6,44% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 – Bayer AG (Allemagne), Sanofi (France),

Le document d’étude de marché sur les vaccins vétérinaires / animaux offre aux clients le niveau suprême de données sur le marché qui correspond exactement au créneau et aux exigences commerciales. Lorsqu’une concurrence se durcit de jour en jour, elle a gardé de nombreux défis devant les entreprises. Pour surmonter ces défis et rouler vite dans l’industrie, ce rapport de marché est très utile. Ce rapport sur le marché comprend l’étude du potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios d’offre et de demande du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux était évalué à 10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le rapport contient de nombreuses informations et solutions commerciales qui permettront de garder une longueur d’avance sur la concurrence. La façon la plus précise de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle et, par conséquent, ce rapport a été structuré en analysant de nombreux fragments du scénario de marché actuel et à venir. Le rapport d’étude de marché de classe mondiale est encadré par les outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-veterinaryanimal-vaccines-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont :

Bayer SA (Allemagne)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Ceva (France)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Virbac (France)

Vétoquinol (France)

Zoetis (États-Unis)

Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Biogenèse Bagó (Argentine)

Hester Biosciences Limitée. (Inde)

Elanco (États-Unis)

HIPRA (Gérone)

CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Pékin)

Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)

Ringpou (Chine)

Mars, Incorporated (États-Unis)

Indovax (Inde)

Définition du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Les vaccins pour animaux empêchent les maladies de se propager, protégeant à la fois la santé animale et humaine, ce qui est essentiel compte tenu de la dépendance du public à l’égard des animaux. La nourriture, la viande, le lait, les protéines et d’autres produits commerciaux tels que le cuir et la laine sont tous dérivés d’animaux. Les vaccins contre la rage, les vaccins contre la fièvre aphteuse et les vaccins contre le virus de la grippe équine sont parmi les vaccins vétérinaires les plus régulièrement utilisés, qui inhibent le transfert d’agents pathogènes infectieux en simulant l’immunité acquise naturellement.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (vaccins porcins, vaccins volaille, vaccins bétail, vaccins animaux de compagnie, vaccins aquacoles, autres vaccins animaux), maladie (porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie, aquaculture), technologie (vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants vaccins, autres vaccins), voie d’administration (orale, parentérale, topique), utilisation finale (hôpitaux, cliniques) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Bayer AG (Allemagne), Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Ceva (France), Cargill, Incorporated (États-Unis), Boehringer Ingelheim International Gmbh. (Allemagne), Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon), Eli Lilly and Company (États-Unis), Virbac (France), Vetoquinol (France), Zoetis (États-Unis), Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni), Biogénesis Bagó (Argentine), Hester Biosciences Limité. (Inde), Elanco (États-Unis), HIPRA (Gérone), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Pékin), Phibro Animal Health Corporation (États-Unis), Ringpu (Chine), Mars, Incorporated (États-Unis), Indovax (Inde) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents Avancée technologique Lancement de nouveaux produits Hausse des activités de recherche et développement

Dynamique du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Conducteurs

Taux d’adoption croissant des animaux de compagnie

L’adoption d’animaux de compagnie s’est considérablement développée ces dernières années. Les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille et sont des compagnons idéaux pour les personnes âgées. L’adoption accrue d’animaux de compagnie stimulera la demande de vaccins pour animaux, propulsant le marché vers l’avant.

Augmentation des dépenses de santé pour les animaux de compagnie

De plus, l’augmentation du niveau des dépenses pour les soins de santé des animaux de compagnie stimulera la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux.

En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire et zoonotique agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion de la croissance du marché. Le nombre croissant d’initiatives favorables du gouvernement et la demande croissante de produits alimentaires d’origine animale sont les facteurs qui développeront le marché des vaccins vétérinaires pour animaux. D’autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de protéines animales dans l’alimentation humaine et la tendance à la hausse à adopter des animaux de compagnie auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. De plus, un revenu disponible élevé et un mode de vie changeant élargiront le marché des vaccins vétérinaires pour animaux.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de R&D et lancement de nouveaux produits

L’augmentation des activités de recherche et développement pour la conception d’un vaccin efficace, efficient et de haute qualité pour les animaux de compagnie et d’élevage et le lancement de nouveaux produits offriront des opportunités bénéfiques pour le marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, les progrès technologiques dans le développement de vaccins pour la santé animale et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation du nombre de bovins et de volailles dans les pays en développement et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Cependant, le coût élevé associé au vaccin et le manque d’infrastructures bien établies dans les pays à faible revenu et de ressources pour le développement de vaccins entraveront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. De plus, les dépenses limitées en soins de santé pour animaux de compagnie entraveront la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. Une moindre sensibilisation à la santé animale et la possibilité d’un impact négatif des vaccins vétérinaires sur la santé humaine et animale vont encore défier le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Couverture du rapport sur le marché des vaccins vétérinaires / animaux-

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porter pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-veterinaryanimal-vaccines-market

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Le COVID-19 a été transmis pour la première fois à l’homme en Chine par des chauves-souris. Il s’est rapidement répandu dans le monde entier. Lorsque certaines des personnes qui ont contracté le virus sont décédées, les gouvernements ont réalisé qu’il était nocif et présentait une grave préoccupation. Beaucoup de ceux qui se sont rétablis ont rechuté ou ont développé des problèmes de santé graves et à long terme.

L’activité de vaccination vétérinaire/animale a beaucoup souffert parce que les propriétaires d’animaux de compagnie et les éleveurs ont été invités à garder leurs animaux à la maison, l’activité de vaccination vétérinaire/animale a beaucoup souffert. Ils ont été encouragés à ne pas emmener leurs animaux de compagnie chez le vétérinaire pour des immunisations fortes et efficaces, telles que les vaccins vétérinaires Pfizer. Maintenant qu’un vaccin contre le COVID-19 a été largement distribué, le secteur des vaccins vétérinaires/animaux commence à se développer de manière significative. Les vaccins pour animaux sont très demandés car les bovins des fermes du monde entier en ont besoin pour rester en bonne santé.

Développement récent

En mai 2021, Boehringer Ingelheim India avait lancé un vaccin pour volaille à injection unique nommé VAXXITEK HVT+IBD. VAXXITEK HVT+IBD est un nouveau vaccin recombinant qui offre une protection à vie à tous les types de poulets producteurs, y compris les poulets à griller, pondeuses et reproducteurs. Il prévient de deux maladies immunosuppressives importantes : les MICI (Bursale Infectieuse) et la Maladie de Marek, liées à des pertes importantes dans la filière avicole.

Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

The veterinary-animal vaccines market is segmented on the basis of type, disease, technology, route of administration and end use. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type

Porcine Vaccines

Poultry Vaccines

Livestock Vaccines

Companion Animal Vaccines

Aquaculture Vaccines

Other Animal Vaccines

Sur la base du type, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins porcins, vaccins pour volailles, vaccins pour bétail, vaccins pour animaux de compagnie, vaccins pour l’aquaculture et autres vaccins pour animaux. Les vaccins pour le bétail sont en outre sous-segmentés en vaccins pour bovins et vaccins pour petits ruminants. Les vaccins pour animaux de compagnie sont en outre sous-segmentés en vaccins canins et vaccins félins.

Maladie

Porcin

la volaille

Bétail

Animaux de Compagnie

Aquaculture

Sur la base de la maladie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie et aquaculture. Le bétail est en outre sous-segmenté en bovins et petits ruminants. Les animaux de compagnie sont ensuite sous-segmentés en canidés et félins.

Technologie

Vaccins vivants atténués

Vaccins inactivés

Vaccins toxoïdes

Vaccins recombinants

Autres vaccins

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants et autres vaccins.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

Sur la base de la voie d’administration, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en oraux, parentéraux et topiques.

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en hôpitaux et cliniques.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinaryanimal-vaccines-market

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande future du marché des vaccins vétérinaires pour animaux ?

Quel est le taux de croissance du marché Vaccins vétérinaires pour animaux?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux?

Quels pays les données sont couvertes par le marché Vaccins vétérinaires pour animaux?

Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux?

Analyse/aperçus régionaux du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, maladie, technologie, voie d’administration et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vaccins vétérinaires pour animaux en raison de l’incidence croissante des maladies du bétail et des zoonoses qui ont entraîné la mort d’un grand nombre d’animaux dans cette région. De plus, l’augmentation des dépenses de santé animale et la présence de sociétés pharmaceutiques bien établies qui tentent constamment de commercialiser à grande échelle leurs vaccins amélioreront le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de têtes de bétail dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des vaccins vétérinaires pour animaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.marketwatch.com/press-release/bone-cement-glue-market-to-reach-at-an-estimated-value-of-58581-billion-and-grow-at-a-cagr- of-545-by-2028-by-type-size-share-application-country-2022-05-18?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/arthroscopy-instruments-market-size-share-trends-growth-treatment-country-application-and-to-account-to-usd-781-billion-by- 2028-2022-05-18?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/laparoscopes-market-by-emerging-trends-business-strategies-developing-technologies-revenue-competitive-landscape-regional-overview-and-post-covid-19- analyse-d’impact-jusqu’au-18-05-2028?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/endoscopic-visualization-systems-market-size-share-growth-by-emerging-trends-business-strategies-developing-technologies-and-to-account-to- 3401-milliards-usd-d’ici-2028-2022-05-18?mod=search_headline

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475