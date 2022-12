Marché des vaccins pour volaille: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

De grandes quantités de données et d’informations couvertes par le rapport d’étude de marché sur les vaccins de volaille de classe mondiale ont été recueillies à partir de plusieurs sources fiables telles que des magazines, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels d’entreprise et des fusions. Ce rapport de marché fonctionne sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport de marché le plus fin et de premier ordre. Le rapport utilise une méthodologie de recherche exceptionnelle qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Estimation des valeurs CAGR en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse qui se produit sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique.Les informations fournies dans le rapport d’analyse du marché des vaccins pour volaille sont basées sur l’analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer avec assurance.

Le marché des vaccins pour volailles devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de recherche susmentionnée. L’incidence croissante des maladies zoonotiques dans le monde devrait stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché : –

De plus, les activités d’initiative croissantes des organismes gouvernementaux et la sensibilisation accrue de la population aux vaccins pour la volaille stimulent également la croissance du marché. De plus, la croissance rapide de la population de volailles constitue une opportunité pour la croissance du marché. Mais, parfois, le manque d’accessibilité et une politique de réglementation stricte peuvent entraver le marché mondial des vaccins pour volailles.

Le vaccin pour volaille aide à éviter une maladie spécifique en accélérant considérablement leur système immunitaire pour générer des anticorps qui se battront contre les organismes envahisseurs. Les vaccins aviaires sont un outil essentiel pour le contrôle et la prévention des maladies aviaires. La majorité des vaccins tués pour volailles sont conçus pour lutter contre les maladies virales.

Un programme de vaccination de la volaille repose sur divers paramètres tels que la disponibilité des vaccins, le statut de l’immunité maternelle, le schéma local de la maladie, le niveau de biosécurité, le type de production, le prix et les pertes potentielles. Les vaccins de volaille sont administrés par des voies distinctes telles que nasale, orale, oculaire, in vivo, sous-cutanée et intramusculaire. Les vaccins pour volailles peuvent être utilisés dans cinq zones différentes de l’œuf, telles que le sac vitellin, le corps de l’embryon, le liquide amniotique, les alvéoles et le sac allantoïdien.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vaccins pour volaille sont:

Intervet Inde Pvt. Ltd., Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., SC ROMVAC COMPANY SA, Hester Biosciences Limited, Eli Lilly and Company, Ceva Animal Health LLC, Indovax Private Limited et Zoetis Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Egypte, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

