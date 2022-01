Marché des vaccins personnalisés contre le cancer Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche de qualité suprême est généré en effectuant une analyse d’études de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour nos clients. Ce rapport de recherche sur l’industrie aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. En tant que rapport d’étude de marché de grande envergure, il contribuera certainement à la croissance des activités de plusieurs manières. Un rapport de marché influent présente potentiellement les nombreuses idées et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Marché mondial des vaccins personnalisés contre le cancer par type de cancer (cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, leucémie, cancer de la prostate, cancer du col de l’utérus, glioblastome), par type de mécanisme d’action (antigènes associés aux tumeurs (TAA), antigènes spécifiques aux tumeurs (TSA) , mutations somatiques dans la pharmacogénomique du cancer, pharmacogénomique vers le polymorphisme génomique), par type de biomaker (biomarqueurs pharmacogénomiques, pronostiques et prédictifs, biomarqueurs de point de contrôle immunitaire et autres), par type de thérapie (immunothérapie), par voie d’administration (injectables), par utilisateurs finaux (Hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse du marché: marché mondial des vaccins personnalisés contre le cancer

Les vaccins personnalisés contre le cancer dans le monde devraient croître avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La croissance du taux de prévalence du cancer et l’accélération de la demande de nouvelles thérapies pour prévenir les troubles liés au cancer sont les facteurs clés de la croissance lucrative du marché.

Principaux acteurs du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des vaccins anticancéreux personnalisés sont Neon Therapeutics, Moderna, Inc., Merck & Co., Inc., Gritstone Oncology, Personalis Inc, Genocea Biosciences, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, CureVac AG, Celldex Therapeutics, BioNTech SE, Advaxis, Inc, et entre autres.

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Neon Therapeutics, Inc. a étudié NEO-PV-01, un nouveau vaccin anticancéreux personnalisé en association avec le nivolumab qui cible les néoantigènes et tue leurs cellules cancéreuses.

En septembre 2016, BioNTech AG et Genentech, Inc. ont conclu une collaboration de recherche pour le développement de vaccins anticancéreux individualisés à base d’ARN messager (ARNm) pour le traitement d’un large éventail de cancers. Conformément à l’accord, BioNTech AG reçoit 310 millions de dollars à titre de paiement initial et est éligible pour recevoir un paiement d’étape.

En juin 2016, Moderna, Inc et Merck & Co., Inc ont conclu une collaboration de recherche pour le développement de vaccins anticancéreux personnalisés à base d’ARNm en association avec le keytruda (pembrolizumab) pour le traitement de plusieurs types de tumeurs. Selon l’accord, Moderna, Inc. recevra 200 millions USD de Merck & Co., Inc. en paiement initial.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des vaccins contre le cancer personnalisés est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des vaccins anticancéreux personnalisés pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des vaccins contre le cancer personnalisés

Les vaccins anticancéreux personnalisés sont le type d’immunothérapie qui renforce le système immunitaire pour lutter contre une cellule cancéreuse. Ces types de vaccins sont adaptés pour correspondre à la cellule tumorale particulière d’un patient après avoir subi une chirurgie liée au cancer. Ce vaccin peut prévenir le cancer, détruire les cellules cancéreuses et inhiber la croissance des cellules tumorales.

Selon l’article publié dans The American Cancer Society, il a été identifié que l’incidence totale du cancer aux États-Unis en 2018 était de 1, 735 350 et 609 640 patients meurent du cancer la même année. Le taux croissant d’incidence du cancer et l’accélération de la demande de nouvelles thérapies pour prévenir les troubles liés au cancer sont les facteurs clés de la croissance lucrative du marché.

Facteurs de marché

Augmente les cas de cancer dans le monde

Demande croissante de production de vaccins anticancéreux personnalisés

Initiatives gouvernementales et aide à la prévention du cancer

Pipeline robuste de nouvelles thérapies en cours de développement clinique

Augmentation de la collaboration stratégique entre les entreprises

Contraintes du marché

Coût élevé impliqué dans le traitement

Défis scientifiques et techniques majeurs pour la production d’un vaccin personnalisé contre le cancer

Sensibilisation insuffisante au vaccin personnalisé contre le cancer dans certains pays en développement

Segmentation : Marché mondial des vaccins personnalisés contre le cancer

Par type de cancer

Cancer du poumon

Cancer du sein

Cancer colorectal

Leucémie

Cancer de la prostate

Cancer du col de l’utérus

Glioblastome

Autre

Par Type de mécanisme d’action

Antigènes associés aux tumeurs (AAT)

Antigènes spécifiques aux tumeurs (ATS)

Mutations somatiques dans la pharmacogénomique du cancer

Pharmacogénomique vers polymorphisme génomique

Par type de biofabricant

Biomarqueurs pharmacogénomiques

Biomarqueurs pronostiques et prédictifs

Biomarqueurs de point de contrôle immunitaire

Autres

Par voie d’administration

Injectables

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des vaccins contre le cancer personnalisés sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

