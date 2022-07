Marché des vaccins – Industrie mondiale, part, taille, tendances, analyse de la demande, croissance, revenus, principales entreprises et prévisions 2022 à 2029

Le rapport persuasif sur le marché des vaccins 2022met en évidence la dynamique clé du marché de l’industrie des vaccins et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Ce rapport contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes allant de la taille, de la part, de la croissance, des tendances, de la segmentation, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse de la concurrence. Obtenir des informations complètes sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus assez long qui est facilité par ce rapport. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport d’étude de marché. De plus,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins croîtra à un TCAC de 9,22 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse et aperçu du marché

Ces dernières années, le marché des vaccins devrait croître rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’émergence de la pandémie de COVID-19. La technologie des vaccins a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, modifiant considérablement l’avenir du développement de vaccins. De nombreuses améliorations dans les programmes de développement de vaccins ont été stimulées par l’introduction du génie génétique, qui a abouti à de nouveaux produits.

Un vaccin permet à une personne d’être exposée à un agent pathogène de manière contrôlée. Les gouvernements du monde entier ont concentré leurs efforts sur la réduction du fardeau mondial des maladies, en particulier pour les maladies évitables par la vaccination. La vaccination a également été considérée comme la première ligne de défense en cas d’épidémie endémique ou pandémique, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé.



Sur la base des segments et sous-segments du marché intitulés par rapport, sont mis en évidence ci-dessous:

Par offre (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Marché des vaccins par principaux acteurs:

Pfizer inc.

Glaxosmithkline plc

Merck Co., Inc.

Sanofi

CSL Limitée

Panacée Biotec Ltée

Novavax

Emergent BioSolutions Inc

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Nordique bavarois

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

….



Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (en millions d’USD), la part de marché et le taux de croissance du vaccin dans ces régions, de 2011 à 2029 (prévisions), couvrant la Chine, les États-Unis, l’Europe et le Japon. , Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et sa part (%) et CAGR pour la période de prévision 2022 à 2029

Portée du marché des vaccins

Le marché des vaccins est segmenté en fonction de la technologie, du type, de l’indication, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Vaccins conjugués

Vaccins inactivés et sous-unitaires

Vaccins vivants atténués

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins est segmenté en vaccins conjugués, vaccins inactivés et sous-unitaires, vaccins vivants atténués et autres.

Taper

Vaccins monovalents

Vaccins multivalents

Le segment de type pour le marché des vaccins comprend les vaccins monovalents, les vaccins multivalents.

Indication

Maladie pneumococcique

Grippe

Méningococcie

Polio

Rotavirus

Hépatite

Dengue

Zona

Les autres

Sur la base des indications, le marché des vaccins est segmenté en maladies pneumococciques, grippe, méningococcie, poliomyélite, rotavirus, hépatite, dengue, zona et autres.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché des vaccins est segmenté en oraux, parentéraux et autres.

Les utilisateurs finaux

Clinique

Hôpital

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des vaccins est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Le marché des vaccins est également segmenté sur la base du canal de distribution en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Principaux faits saillants du rapport sur le marché mondial des vaccins

1) Pourquoi cette étude de marché serait-elle bénéfique ?

– L’étude guide les entreprises de vaccins dans la planification stratégique pour s’assurer qu’elles réalisent et génèrent de la valeur commerciale à partir de leurs plans de stratégie de croissance.

2) Comment la portée de l’étude est-elle définie ?

– Le marché des vaccins est composé de différents types d’offres de produits/services, chacun avec ses propres modèles commerciaux et sa propre technologie. Ils comprennent:

Type : marketing des médias sociaux, marketing de contenu, marketing d’affiliation et autres ;

Application : Grandes Entreprises & PME ;

** Une ventilation / segmentation du marché plus poussée peut être fournie ; sous réserve de disponibilité et de faisabilité des données.

3) Pourquoi le marché mondial des vaccins définirait-il un nouveau cycle de croissance ?

– L’analyse indique que les sociétés de vaccins qui ont continué à investir dans de nouveaux produits et services, y compris via des acquisitions, ont connu une croissance durable, tandis que celles dont la croissance des investissements en R&D est plus lente sont devenues stagnantes. Les entreprises technologiques dont la croissance annuelle de la R&D est supérieure à 20 % ont surperformé leur groupe de pairs en termes de croissance des revenus.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des vaccins :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des vaccins

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des vaccins.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du vaccin

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des vaccins, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2022

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des vaccins qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2022-2029)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

enfin, Vaccine Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Certains points importants auxquels répond ce rapport de marché sont donnés ci-dessous:

Explique un aperçu du portefeuille de produits, y compris le développement, la planification et le positionnement des produits

Explique les détails des stratégies opérationnelles clés en mettant l’accent sur les stratégies de R&D, la structure de l’entreprise, les stratégies de localisation, les capacités de production et les performances financières de diverses entreprises.

Analyse détaillée des revenus du marché sur la période de prévision.

Examiner diverses perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter, PEST & SWOT Analysis.

Étude sur les segments qui devraient dominer le marché.

Étude sur l’analyse régionale qui devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision

