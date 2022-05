Marché des vaccins 2022: principaux acteurs mondiaux, mises à jour de l’industrie, croissance future, perspectives commerciales et investissements futurs par prévision jusqu’en 2029

DBMR a lancé un nouveau rapport de marché intitulé Taille du marché mondial des vaccins , part, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029, qui est le résultat d’une brève évaluation et d’une analyse globale des facteurs clés du marché. L’étude couvre les détails de la taille, de la part, des tendances, du spectre de croissance et du scénario concurrentiel du vaccin mondial dans le calendrier de prévision. Le rapport a appris divers facteurs tels que la croissance du marché, le volume de consommation, les tendances du marché et les structures de prix des entreprises tout au long du montant prévu de 2022 à 2029. Le rapport découvre des scénarios de marché généraux et des situations de marché futures ainsi qu’une analyse des tendances du marché, actuelles et futures. , moteurs, défis, tendances récentes, opportunités, avancées et paysage concurrentiel.

Parcourez les informations de marché, les tableaux et les chiffres dans la table des matières en profondeur sur le «marché mondial des vaccins, par technologie (vaccins conjugués, vaccins inactivés et sous-unitaires, vaccins vivants atténués, autres), type (vaccins monovalents, vaccins multivalents), indication (maladie pneumococcique, Grippe, méningococcie, poliomyélite, rotavirus, hépatite, dengue, zona, autres), voie d’administration (orale, parentérale), utilisateurs finaux (clinique, hôpital, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne ) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029 ».

Analyse et aperçu du marché

Ces dernières années, le marché des vaccins devrait croître rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’émergence de la pandémie de COVID-19. La technologie des vaccins a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, modifiant considérablement l’avenir du développement de vaccins. De nombreuses améliorations dans les programmes de développement de vaccins ont été stimulées par l’introduction du génie génétique, qui a abouti à de nouveaux produits.

Un vaccin permet à une personne d’être exposée à un agent pathogène de manière contrôlée. Les gouvernements du monde entier ont concentré leurs efforts sur la réduction du fardeau mondial des maladies, en particulier pour les maladies évitables par la vaccination. La vaccination a également été considérée comme la première ligne de défense en cas d’épidémie endémique ou pandémique, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins croîtra à un TCAC de 9,22 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Enfin, toutes les parties du marché des vaccins sont quantitativement et subjectivement évaluées pour penser au marché mondial comme au marché régional de la même manière. Cette étude de marché présente des données de base et des chiffres réels sur le marché donnant une analyse approfondie de ce marché en fonction des tendances du marché, des moteurs du marché, des contraintes et de ses perspectives d’avenir. Le rapport fournit le défi monétaire mondial à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT.

Sur la base des segments et sous-segments du marché intitulés par rapport, sont mis en évidence ci-dessous:

Par offre (logiciels, services),

Par technologie (apprentissage automatique, autres technologies)

Par type de médicament (petite molécule, grosses molécules)

Par application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications)

Par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Marché des vaccins par principaux acteurs:

Pfizer inc.

Glaxosmithkline plc

Merck Co., Inc.

Sanofi

CSL Limitée

Panacée Biotec Ltée

Novavax

Emergent BioSolutions Inc

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Nordique bavarois

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de Vaccin dans ces régions, de 2011 à 2029 (prévisions), couvrant la Chine, les États-Unis, l’Europe et le Japon. , Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et sa part (%) et CAGR pour la période de prévision 2022 à 2029

Informations à retenir de l’étude de marché: Le rapport Vaccin correspond aux données entièrement examinées et évaluées des entreprises notables et à leur situation sur le marché compte tenu de l’impact du coronavirus. Les outils mesurés, y compris l’analyse SWOT, l’analyse des cinq puissances de Porter et la dette de retour d’hypothèse, ont été utilisés tout en séparant l’amélioration des principaux acteurs performants sur le marché.

Développements clés sur le marché : Ce segment du rapport sur les vaccins fusionne les développements majeurs du marché qui contiennent des confirmations, des efforts composés, de la R&D, de l’envoi de nouvelles choses, des efforts conjoints et des relations entre les membres moteurs travaillant sur le marché.

Portée du marché des vaccins

Le marché des vaccins est segmenté en fonction de la technologie, du type, de l’indication, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Vaccins conjugués

Vaccins inactivés et sous-unitaires

Vaccins vivants atténués

Autres

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins est segmenté en vaccins conjugués, vaccins inactivés et sous-unitaires, vaccins vivants atténués et autres.

Taper

Vaccins monovalents

Vaccins multivalents

Le segment de type pour le marché des vaccins comprend les vaccins monovalents, les vaccins multivalents.

Indication

Maladie pneumococcique

Grippe

Méningococcie

Polio

Rotavirus

Hépatite

Dengue

Zona

Autres

Sur la base des indications, le marché des vaccins est segmenté en maladies pneumococciques, grippe, méningococcie, poliomyélite, rotavirus, hépatite, dengue, zona et autres.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché des vaccins est segmenté en oraux, parentéraux et autres.

Les utilisateurs finaux

Clinique

Hôpital

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des vaccins est segmenté en clinique, hôpital et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Le marché des vaccins est également segmenté sur la base du canal de distribution en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché des vaccins :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement des vaccins par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché des vaccins en 2020 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché des vaccins ?

Pôles clés de la table des matières:

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché des vaccins

Chapitre 2 Répartition majeure par type [service et solution]

Chapitre 3 Répartition par application principale (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication

Chapitre 5 Étude de marché sur les ventes et les estimations

Chapitre 6 Principaux fabricants Répartition de la comparaison du marché de la production et des ventes

Chapitre 8 Fabricants, accords et fermetures Évaluation et agressivité du marché

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Activité / Chaîne industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexe

