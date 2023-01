Marché des ustensiles de cuisine en fonte 2023 Analyse des perspectives de croissance précieuses d’ici 2030

Sur la base de l’application, on estime que le commerce détient la plus grande part du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre d’hôtels et de restaurants et de l’augmentation de la demande d’aliments sains. La préférence des consommateurs est un changement vers les ustensiles de cuisine en fonte pour la transformation des aliments en raison de la conscience concernant la forme physique et les préoccupations croissantes concernant les aliments sains stimulent également le marché.

Le principal moteur du marché est la sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés à l’aluminium et aux autres ustensiles de cuisine revêtus de métal. Les avantages pour la santé de l’utilisation de la fonte comme le fer percolant dans les aliments pendant le processus de cuisson, la grande durabilité et la distribution de la chaleur stimulent également le marché mondial des ustensiles de cuisine en fonte. Le développement d’ustensiles de cuisine antiadhésifs propulse le marché des ustensiles de cuisine en fonte dans le monde entier et, en même temps, la disponibilité d’autres ustensiles de cuisine en métal facilement lavables, plus légers et moins chers constituera un frein au marché. L’innovation technologique est en hausse est un autre facteur de croissance de la demande d’ustensiles de cuisine en fonte. Le rapport fournit les moteurs qui influencent la croissance du marché des ustensiles de cuisine en fonte.

En termes de région, on estime que l’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché au cours de la période de prévision, car la prise de conscience croissante de la santé et de la forme physique chez les consommateurs et l’augmentation du pouvoir d’achat de la population de la classe moyenne dans cette région. Le changement de style de cuisine est un autre facteur d’alimentation du marché dans cette région. La Chine et l’Inde stimulent le marché des ustensiles de cuisine en fonte car le mode de vie du consommateur change dans cette région, l’augmentation des revenus et la tendance croissante des ménages d’une personne dans ces pays.

Le rapport comprend une étude détaillée du modèle des cinq forces de Porter pour analyser les différents facteurs affectant la croissance du marché. De plus, l’étude couvre également une analyse de l’attractivité du marché, une analyse PESTLE, une analyse de la chaîne de valeur et une analyse SWOT.

Les études des principaux acteurs, analysées, profilées et comparées sur le marché des ustensiles de cuisine en fonte sont Lava Cookware USA, Meyer Corporation, Camp Chef, Inc., Le Creuset, Staub, Lodge, Super, Vermicular, American Metalcraft, Williams Sonoma, Calphalon, Camp Chef, Country Door, Cuisinart, Tablecraft, Tramontina et Victoria.

Portée du rapport Marché des ustensiles de cuisine en fonte

Marché mondial des ustensiles de cuisine en fonte, par application

Résidentiel

Commercial

Marché mondial des ustensiles de cuisine en fonte, par type plat

arrondi

Marché mondial des ustensiles de cuisine en fonte, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Acteurs clés du marché mondial des ustensiles de cuisine en fonte

