Marché des tumeurs neuroendocrines en Amérique du Nord 2021 | Aperçu de la portée, opportunités de croissance énormes, défis

Le rapport d’étude de marché des tumeurs neuroendocrines en Amérique du Nord contient des données et des informations clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents, les contraintes, le positionnement de la marque et le comportement des clients, et il est donc de la plus haute importance pour atteindre succès sur le marché concurrentiel. Le rapport aide les entreprises à prendre des décisions avec succès sur les stratégies commerciales pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. Ce rapport de marché englobe tous les paramètres vitaux mentionnés ci-dessus et peut donc être utilisé pour l’entreprise.

Ici, les profils d’entreprise des principaux concurrents du marché sont analysés par rapport aux instantanés d’entreprise, à la présence géographique, au portefeuille de produits et aux développements récents. Il fournit la base superlative pour l’analyse des concurrents, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le marché des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 10,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 679,49 USD. millions d’ici 2028. L’augmentation de l’incidence des cas de tumeurs neuroendocrines agit comme un moteur pour le marché des tumeurs neuroendocrines.

Les progrès technologiques pour la détection des tumeurs neuroendocrines devraient stimuler le marché des tumeurs neuroendocrines. Des investissements en capital élevés et un faible rapport avantages-coûts pour les biomarqueurs et les médicaments orphelins constituent le facteur restrictif de la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les thérapies émergentes et le développement du traitement grâce aux progrès des technologies constituent une excellente opportunité pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Des réglementations gouvernementales strictes sur le développement de médicaments contre les tumeurs neuroendocrines constituent un défi pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines.

Principaux concurrents clés du marché :

F. Hoffmann-La Roche Ltée

Société Bristol-Myers Squibb

Viatris inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Novartis SA

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Eli Lilly et compagnie

LUPIN

Société des sciences exactes

Pfizer Inc.

Ipsen Pharma

Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG)

BioSynthema Inc.

Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc.

Génomique de Bionano

callistopharma

Illumina, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hutchison Chine MediTech Limited

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des tumeurs neuroendocrines en Amérique du Nord

Le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en fonction de la classification, du site, du grade, du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la classification, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en filet fonctionnel et filet non fonctionnel. En 2021, le segment des filets non fonctionnels domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la facilité d’identification et de diagnostic et de l’utilisation d’une nouvelle méthode de diagnostic pour éliminer le filet non fonctionnel. Sur la base du site, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon , pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). En 2021, le segment du tractus gastro-intestinal (GI) domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la prévalence accrue du cancer gastrique et la présence d’un solide pipeline de produits devrait dominer le marché.



Sur la base du grade, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). En 2021, le segment de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) domine le marché des tumeurs neuroendocrines car il peut être facilement guéri par des traitements thérapeutiques et une augmentation des cas de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) devrait dominer le marché. Sur la base du type, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’incidence accrue des tumeurs cancéreuses du pancréas et de l’adoption accrue du diagnostic automatisé au point de service sur le marché. Sur la base de la voie d’administration, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en orale et parentérale . En 2021, le segment oral devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité de médicaments sous forme orale, d’une plus grande observance des patients et de la facilité d’absorption. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité de machines de diagnostic pour détecter les tumeurs neuroendocrines avec la disponibilité de politiques de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en appel d’offres direct, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’augmentation du nombre de fournisseurs sur le marché.

