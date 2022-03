Marché des tumeurs neuroendocrines – Analyse globale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Marché mondial des tumeurs neuroendocrines rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Le marché des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 5 300 USD.53 millions d’ici 2028. L’augmentation de l’incidence des cas de tumeurs neuroendocrines agit comme un moteur pour le marché des tumeurs neuroendocrines

Scénario de marché du marché des tumeurs neuroendocrines

L’initiation de la tumeur a lieu lorsque l’ADN des cellules saines est endommagé, ce qui provoque le changement et la croissance des cellules de manière incontrôlée, formant ainsi une masse agrégée de cellules. Une tumeur peut être cancéreuse et bénigne. Une tumeur cancéreuse maligne se développe et se propage à d’autres parties du corps si elle n’est pas détectée tôt et traitée. Une tumeur bénigne peut se développer mais ne se propage pas. Une tumeur bénigne peut généralement être enlevée à l’aide d’une chirurgie mini-invasive sans causer beaucoup de dommages.

Les progrès technologiques pour la détection des tumeurs neuroendocrines devraient stimuler le marché des tumeurs neuroendocrines. Des investissements en capital élevés et un faible rapport avantages-coûts pour les biomarqueurs et les médicaments orphelins constituent le facteur de restriction de la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les thérapies émergentes et le développement du traitement grâce à l’avancement des technologies offrent une excellente opportunité pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les réglementations gouvernementales strictes sur le développement de médicaments contre les tumeurs neuroendocrines constituent un défi pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines.

Le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des tumeurs neuroendocrines, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des tumeurs neuroendocrines

Le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en fonction de la classification, du site, du grade, du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la classification, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en filet fonctionnel et en filet non fonctionnel. En 2021, le segment des filets non fonctionnels domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la facilité d’identification et de diagnostic et de l’utilisation d’une nouvelle méthode de diagnostic pour supprimer le filet non fonctionnel.

Sur la base du site, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon , pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). En 2021, le segment du tractus gastro-intestinal (GI) domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la prévalence accrue du cancer gastrique et de la présence d’un solide pipeline de produits qui devrait dominer le marché.

Sur la base du grade, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). En 2021, le segment de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) domine le marché des tumeurs neuroendocrines car il peut être facilement guéri par des traitements thérapeutiques et l’augmentation des cas de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) devrait dominer le marché.

Sur la base du type, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’incidence accrue des tumeurs cancéreuses du pancréas et de l’adoption accrue du diagnostic automatisé au point de service sur le marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en voie orale et parentérale . En 2021, le segment oral devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité des médicaments sous forme orale, d’une plus grande observance des patients et de la facilité d’absorption.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité de machines de diagnostic pour détecter les tumeurs neuroendocrines avec la disponibilité des politiques de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la montée en puissance des fournisseurs sur le marché.

Développement du marché des tumeurs neuroendocrines

En février 2021, la société Bristol-Myers Squibb avait déclaré que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l’approbation d’Opdivo (nivolumab) en association avec Cabometyx (cabozantinib) pour la première ligne de traitement des adultes atteints d’un carcinome à cellules rénales (RCC) avancé. L’approbation positive reçue par la société se traduirait par des essais cliniques robustes, la distribution des médicaments à travers le monde, une augmentation des investissements et de la recherche. Cela entraînerait une croissance positive du marché.

Portée du marché mondial des tumeurs neuroendocrines

Le marché mondial des tumeurs neuroendocrines est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Espagne, Russie, Pologne, Turquie, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Norvège, Irlande, Lituanie , reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Saoudite , Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des tumeurs neuroendocrines sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base de la classification, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en filet fonctionnel et en filet non fonctionnel. Sur la base du site, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon , pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). Sur la base du grade, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). Sur la base du type, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. Sur la base de la voie d’administration, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en voie orale et parentérale. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins à domicile et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

F. Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb

Viatris inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Novartis SA

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Eli Lilly et compagnie

LUPIN

Société des sciences exactes

Pfizer inc.

Ipsen Pharma

Advanced Accelerator Applications (filiale de Novartis AG)

BioSynthema inc.

Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc.

Bionano Génomique

callistopharma

Illumina, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hutchison China MediTech Limited

Marché des tumeurs neuroendocrines Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Un rapport d’analyse de marché couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication et l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport avec tous les moteurs et contraintes du marché. Il présente une analyse détaillée comparative de tous les segments régionaux et d’acteurs, offrant aux lecteurs une meilleure connaissance des domaines dans lesquels ils peuvent placer leurs ressources existantes et mesurant la priorité d’une région particulière afin de renforcer leur position sur le marché.

