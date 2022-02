Marché des tubes biopharmaceutiques Asie-Pacifique 2021: développement attendu, part, demande et étude des principaux acteurs – Prédictions de recherche et prévisions 2028 par Business Market Insights

Le marché des tubes biopharmaceutiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 903,19 millions de dollars US d’ici 2028, contre 487,50 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,2 % de 2021 à 2028

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des tubes biopharmaceutiques en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché. attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des tubes biopharmaceutiques Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Présentation du marché

Les tubes biopharmaceutiques sont produits par le processus d’extrusion et sont largement utilisés dans les systèmes d’administration de médicaments, les tubes d’alimentation et les pompes péristaltiques. Ceux-ci offrent des propriétés thermiques, mécaniques et chimiques exceptionnelles utilisées dans une large gamme d’applications invasives minimalement critiques, y compris les systèmes de pose de stents, les cathéters cardiovasculaires et les dispositifs de récupération urologique. De plus, ceux-ci sont également utilisés avec des équipements d’anesthésiologie et respiratoires, des IV et des équipements de laboratoire biopharmaceutique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TUBES BIOPHARMACEUTIQUES EN ASIE-PACIFIQUE

Par type

Silicone

Plastique

Métal

Par demande

Pharmaceutique

Équipement médical

Recherche et développement

Les autres

Profils d’entreprise

WL Gore and Associates, Inc.

Saint-Gobain Sekurit

Groupe Freudenberg

RAUMEDIC AG

TEKNI-PLEX

NewAge Industries, Inc.

Optinova

Produits industriels Zeus, Inc.

CORPORATION NORDSON

DuPont de Nemours, Inc.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des tubes biopharmaceutiques se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des tubes biopharmaceutiques en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Asie-Pacifique Tubes biopharmaceutiques.

