Marché des trains d’atterrissage d’avion 2021: analyse, croissance de l’industrie, tendances actuelles et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport de l’industrie Trains d’atterrissage d’avion fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de marché Trains d’atterrissage d’avions est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et le statut de développement des principales régions.

Le marché mondial des trains d’atterrissage d’avions représentait 11,89 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 20,60 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Le marché des trains d’atterrissage d’avions est dominé par la région nord-américaine en 2018. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des trains d’atterrissage d’avions avec plus de 40% de part, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. La présence de pays bien développés tels que les États-Unis et le Canada et l’accent mis sur le secteur de l’aérospatiale et de la défense sont deux des principaux facteurs responsables de la croissance du marché des trains d’atterrissage d’avions dans cette région.

La région de l’Amérique du Nord est également une plaque tournante de certains des plus grands fabricants d’avions et d’hélicoptères au monde, tels que Boeing, Textron, Gulfstream, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Piper Aircraft Inc., Cirrus Design Corporation, Electric Aircraft Corporation et Bombardier. Par conséquent, la présence de grands avionneurs et l’augmentation de la production d’avions pour les opérations commerciales et militaires en raison de la demande mondiale croissante sont deux des principaux facteurs qui devraient stimuler le marché des trains d’atterrissage d’avions dans cette région.

Les perspectives de croissance positives de l’industrie aéronautique mondiale devraient stimuler la demande de trains d’atterrissage d’avions

L’industrie de l’aviation est de nature assez dynamique car elle s’adapte rapidement aux forces du marché en constante évolution et aux attentes des clients. Les tendances macroéconomiques dans toutes les zones géographiques façonnent les perspectives de croissance globale de l’industrie de l’aviation. Les trois principaux facteurs macroéconomiques qui influent sur la croissance de l’industrie mondiale de l’aviation comprennent la demande croissante de voyages aériens, le développement de la réglementation et des infrastructures et les progrès technologiques dans les avions. L’expansion du réseau d’aéroports et les politiques de libéralisation du marché stimulent l’industrie de l’aviation. Les politiques de libéralisation dans divers pays encouragent une croissance significative du trafic aérien en supprimant les contraintes sur les prix, l’entrée sur les routes et la capacité de service. Par conséquent, les perspectives de croissance positives de l’industrie mondiale de l’aviation entraînent une augmentation de la demande d’avions de passagers et de fret à l’échelle mondiale. Au cours de la période de prévision de 2019 à 2027, cette demande accrue devrait alimenter la croissance du marché mondial des trains d’atterrissage d’avions.

Les défis liés à la conception et au développement des trains d’atterrissage peuvent freiner la croissance future

Les fabricants de trains d’atterrissage sont confrontés à divers défis liés au poids, au volume, aux performances, au coût et au cycle de vie des trains d’atterrissage d’avions. En outre, des réglementations gouvernementales strictes relatives à la sûreté et à la sécurité des avions et des passagers empêchent davantage les fabricants de trains d’atterrissage d’essayer de nouveaux matériaux et procédés. De plus, en raison de la nature complexe du processus de conception et de développement des trains d’atterrissage, le coût de toute activité de recherche et développement est assez élevé. Dans le passé, de nombreuses technologies ont été développées pour relever certains de ces défis. Cependant, le temps et les coûts impliqués dans le développement de nouvelles technologies liées aux matériaux, aux processus, à la production et aux méthodes d’analyse pourraient freiner la croissance du marché des trains d’atterrissage d’avions dans les années à venir.

Marché mondial des trains d’atterrissage d’aéronefs – Profils d’entreprise

Safran S.A.

Groupe Liebherr

HéROUX-DEVTEK INC.

CIRCOR International, INC.

Collins Aérospatiale

Sumitomo Precision Products Co., Ltd.

GKN Aerospace Services Ltd.

AAR CORP.

Groupe Triumph inc.

Magellan Aerospace Corporation

GE Aviation, Integral Aerospace, Crane Aerospace & Electronics, Honeywell Aerospace, MECAER Aviation Group, Beringer Aero et Yuneec International sont parmi les quelques autres acteurs du marché de la chaîne de valeur qui ne sont pas présentés dans le rapport, mais qui peuvent être inclus sur demande.

