Marché des trackers de fitness portables – Analyse globale par taille du marché des ventes, segment et taux d’évolution par type et application

Analyse et taille du marché

Le rapport sur le marché mondial des trackers de fitness portables de DBMR met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays, ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des acteurs et des stratégies clés sur le marché. L’exploration fournit une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Le marché des trackers de fitness portables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 63,48 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 16,20 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’utilisation croissante des applications de suivi de la condition physique stimule le marché des trackers de fitness portables.

Les segments et sous-sections du marché des trackers de fitness portables sont présentés ci-dessous:

Par type (trackers de fitness portables synthétiques, trackers de fitness portables naturels)

Par classe de médicaments (Trackers de fitness AtorvaWearable, Trackers de fitness FluvaWearable, Trackers de fitness LovaWearable, Trackers de fitness RosuvaWearable, Trackers de fitness SimvaWearable et Trackers de fitness PitavaWearable)

Par application (maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie, autres)

Par utilisation finale (hôpitaux, cliniques et autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des trackers de fitness portables est:

Apple Inc

Fitbit, Inc.

SAMSUNG

Société Sony

Garmin Ltd

Aliph Marques LLC

TomTom International BV

….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des trackers de fitness portables tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de trackers de fitness portables, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Les trackers de fitness portables sont des produits basés sur la technologie qui offrent une grande variété d’options de suivi de la condition physique et de surveillance de la santé aux personnes soucieuses de leur santé.

La sensibilisation croissante à la santé au sein de la population est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que des appareils conviviaux, l’adoption croissante de la technologie, la popularité croissante des gadgets intelligents et les avantages des trackers de fitness sont les principaux facteurs qui animent le marché des trackers de fitness portables. La modernisation et les progrès techniques des appareils créeront davantage d’opportunités pour le marché des trackers de fitness portables au cours de la période de prévision 2020-2027.

Portée du marché des trackers de fitness portables et taille du marché

Le marché des trackers de fitness portables est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du composant, de l’application, du canal de vente et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des trackers de fitness portables est segmenté en vêtements de poignet, vêtements de jambe, vêtements intelligents et autres

Sur la base de la catégorie, le marché des trackers de fitness portables est segmenté en handwear, torsowear, legwear & headwear

Sur la base des composants, le marché des trackers de fitness portables est segmenté en affichage, processeur, mémoire, alimentation, mise en réseau, interface et capteur

Sur la base de l’application, le marché des trackers de fitness portables est segmenté en suivi de la fréquence cardiaque, suivi de la mesure du sommeil, suivi de la mesure du glucose, suivi des sports, de la course et du cyclisme

Sur la base du canal de vente, le marché des trackers de fitness portables est segmenté en ventes en ligne et ventes au détail

Le marché des trackers de fitness portables est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux dans les sports, les hôpitaux, les centres de diagnostic et autres

