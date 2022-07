Marché des tissus industriels Principaux acteurs clés, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2028 | Rapport publié par Emergen Research

Le rapport d’étude de marché mondial sur les tissus industriels par Emergen Research offre des informations stratégiques sur le marché des tissus industriels sphère d’activité et analyse approfondie de l’analyse de la chaîne industrielle, de la chaîne de valeur, des matières premières en amont, des stratégies d’investissement, des expansions régionales et du paysage concurrentiel. Pour les parties prenantes, les responsables marketing sur le terrain et les propriétaires de produits qui prévoient de conserver un avantage concurrentiel, le rapport d’évaluation du marché met en lumière une impression essentielle sur le taux de croissance, la part et la taille de l’industrie au cours de la période estimée. Une plongée en profondeur dans un éventail d’éléments, y compris, mais sans s’y limiter, la proposition de valeur, le positionnement du produit, le ciblage et la segmentation de l’industrie ont été décrits à travers des ressources telles que des graphiques, des tableaux et des graphiques d’informations.

La taille du marché mondial des tissus industriels devrait atteindre 204,80 milliards USD et enregistrer un TCAC de 8,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la croissance du secteur de la construction et à l’importance croissante accordée au développement des infrastructures. L’utilisation croissante de tissus industriels dans le secteur de la construction a considérablement amélioré la qualité de la construction.

L’augmentation de la population mondiale et le besoin croissant d’un rendement élevé des cultures ont alimenté la demande de tissus industriels. L’utilisation d’herbicides et de pesticides n’est pas suffisante pour répondre à la demande croissante de céréales, de légumes et de fruits, et par conséquent, des tissus haute performance sont utilisés dans les serres, les maisons d’ombrage/poly, ainsi que dans les champs ouverts pour protéger les cultures des facteurs environnementaux tels que que l’humidité, la température et l’humidité.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

DuPont, GR Henderson Co. Textile Ltd., Russett Holdings, Johns Manville, ContiTech AG, Fitesa SA, Toray Industries Inc., Cerex Advanced Fabrics Inc., Beaulieu Technical Textiles et Sage Automotive Interiors Inc. .Quelques

points saillants du rapport ;

Par type de fibre, le segment du polyester a contribué à une part de revenus significativement importante sur le marché mondial en 2020. La fibre de polyester est très polyvalente et trouve une large application dans la production de vêtements en raison de sa durabilité et de sa ténacité élevées. De plus, en tant que matériau fibreux robuste utilisé dans les industries, ce type de fibre convient aux mouvements répétitifs et forts. La propriété hydrofuge du polyester en fait un matériau approprié dans les environnements industriels nécessitant des tissus résistants à l’eau.

Par application, le segment des bandes transporteuses a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020. Les tissus industriels sont déployés sous forme de fibres de largeur dans les bandes transporteuses pour améliorer la rétention des attaches et la résistance à la déchirure, ainsi que la résistance à l’abrasion. Les bandes transporteuses fabriquées à partir de polyester sont développées pour être utilisées dans des applications nécessitant une meilleure résistance de la bande à la pyrolyse. De plus, l’utilisation de fibres telles que le polyamide qui sont solides et hautement résistantes à l’abrasion prolonge la longévité des bandes transporteuses.

Le rapport d’étude de marché sur les tissus industriels décrit le dernier scénario de marché avec des tendances mises à jour et une segmentation des produits et services. L’étude fournit des informations cruciales sur la situation du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance du marché des tissus industriels.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des tissus industriels en fonction du type de fibre, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Fiber Type Outlook (Revenue , milliards USD ; 2018-2028)

Polyamides

Polyester

Aramide

Composite

Autres

perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Directe

indirectes

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Courroie de transmission

Bande transporteuse

Vêtements de protection

Vêtements ignifuges

Automobile

Autres

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2027

Années de prévision : 2020-2027

Chaque section du rapport révèle des informations essentielles sur le marché mondial des tissus industriels qui pourraient être utilisées pour assurer une forte croissance dans les années à venir. Notre combinaison unique de techniques de recherche primaires et secondaires nous a aidés à reconnaître les opportunités commerciales cachées disponibles sur le marché mondial des tissus industriels, en plus de collecter des informations importantes sur les acteurs du marché et d’obtenir des données de marché précises. Il comprend plusieurs études de recherche telles que l’analyse des coûts de fabrication, l’opportunité en dollars absolus, l’analyse des prix, le profilage de l’entreprise, l’analyse de la production et de la consommation et la dynamique du marché.

Aperçu du rapport sur le marché Tissu industriel :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché des tissus industriels et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites de l’industrie du marché des

tissus industriels

