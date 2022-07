Marché des tissus de refroidissement Opportunités d’investissement, part de l’industrie et rapport d’analyse des tendances jusqu’en 2027

Le marché mondial des tissus de refroidissement devrait atteindre une valeur de 4,03 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’augmentation de la demande de vêtements de sport et de protection propulse le marché des tissus rafraîchissants.

Le dernier rapport est la première étude englobant la situation actuelle du marché des tissus de refroidissement par rapport à l’épidémie de COVID-19. Depuis le début de l’épidémie, le paysage économique mondial est aux prises avec des conséquences financières néfastes. Le rapport analyse l’impact drastique de la pandémie sur cette sphère d’activité. La pandémie a touché presque tous les segments du marché Tissus de refroidissement. Cela a encore entravé la portée du développement de divers fabricants et acheteurs engagés dans ce secteur. Ainsi, le rapport étudie la dynamique changeante de l’industrie pour examiner les bénéfices réalisés ou les pertes subies par différents segments.

Points saillants du rapport

En décembre 2020, Brrr a introduit un nouveau tissu de refroidissement nommé «Brrr Pro». Ces tissus sont intégrés avec des minéraux micro-refroidissants, ainsi qu’un séchage performant et une hyper-évacuation de l’humidité, afin d’élever le « triple effet froid » pour une expérience fraîche et un confort supérieur.

Les tissus rafraîchissants naturels connaissent une demande accrue, en raison de la forte demande de produits naturels et biodégradables. Ces tissus comprennent une propriété de ventilation inhérente. On estime que la croissance de la sensibilisation aux problèmes environnementaux stimulera la demande de tissus de refroidissement naturels au cours de la période de prévision.

Le segment de la maille a dominé le marché en 2019. La propriété thermique des tissus tricotés ainsi que leur capacité à offrir une protection contre les intempéries alimentent le segment.

Le marché mondial des tissus de refroidissement comprend divers segments, notamment les perspectives du type de produit, le spectre des applications, la vue d’ensemble de l’utilisateur final, les principales régions et l’analyse concurrentielle. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport :

Nike, Inc., Adidas AG, Nan Ya Plastics Corporation, Nilit Ltd., Tex-Ray Industrial Co., Ltd., Polartec LLC, Ahlstrom Corporation, Invista, Kraton Corporation et Coolcore

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des tissus de refroidissement en fonction du type, de la technologie , type de textile, application et région :

Type Perspectives (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

naturelle

synthétique

Perspectives de la technologie

refroidissement actifs Refroidissement

par air Refroidissement par

liquide Tissus de refroidissement

passifs Refroidissement

changement de phase Refroidissement

évaporation

Perspectives du type de textile (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Tissé

Non-tissé

Tricot

Application Outlook (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

sport Vêtements

de protection

vie

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

américain

Canadaa

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste MEA

Public cible du rapport :

Entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risqueurs

Fournisseurs de connaissances tiers

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Années de prévision: 2020-2027

Le rapport sur le marché mondial des tissus de refroidissement évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Nous vous assurons que votre rapport sera conçu selon vos exigences.

