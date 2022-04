Marché des thermostats intelligents avec des stratégies d’acteurs clés | Taille, part, mises à jour de l’industrie avec prévisions 2030 | (TCAC) de 25,1 %

États-Unis – La taille du marché mondial des thermostats intelligents était de 2,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des thermostats intelligents devrait atteindre 13,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,1% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

Un thermostat intelligent effectue des réglages de température programmables et automatiques, généralement en fonction des conditions météorologiques, des besoins de chauffage et de refroidissement et des horaires quotidiens. Un thermostat intelligent est un appareil capable de comprendre efficacement les modèles de son environnement.

Facteurs influençant le marché

Le nombre croissant de changements dans les secteurs résidentiel et commercial contribuera à la croissance du marché mondial des thermostats intelligents. Le thermostat intelligent convient à l’infrastructure de la maison intelligente. L’appareil est également efficace pour économiser de l’énergie. Tous ces facteurs contribueront à la croissance du marché mondial des thermostats intelligents.

Les progrès technologiques et l’urbanisation croissante contribueront à la croissance du marché des thermostats intelligents. Par exemple, les laboratoires Nest ont dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui alerte les clients de tout problème de CVC. De telles avancées sont susceptibles de profiter au marché mondial des thermostats intelligents.

La demande croissante de contrôle des appareils électroniques et électriques et d’accès à distance au chauffage ou à la température d’ambiance accélérera la croissance du marché.

La pénétration croissante des technologies basées sur l’IoT et l’IA dans les espaces résidentiels et commerciaux offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des thermostats intelligents. Au contraire, le coût élevé associé à l’installation et à la maintenance du thermostat intelligent peut limiter la croissance du marché mondial des thermostats intelligents au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a fortement affecté le mode de vie de la population. Il a augmenté la demande de se concentrer sur les soins de santé au lieu d’autres technologies de luxe. Ainsi, diverses industries ont connu une toile de fond importante en termes de revenus, y compris le marché des thermostats intelligents. De plus, les activités industrielles ont été considérablement réduites en raison des fermetures imposées dans divers pays. De plus, les espaces commerciaux ont également été contraints de fermer les opérations et de permettre le travail à domicile des employés. Tous ces facteurs ont considérablement réduit la croissance du marché mondial des thermostats intelligents au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché des thermostats intelligents en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé. La croissance de la région est attribuée à la tendance des infrastructures de maisons intelligentes. De plus, l’urbanisation croissante et l’adoption croissante des smartphones et des appareils électroniques intelligents dans les espaces résidentiels et commerciaux contribueront à la croissance du marché.

L’industrialisation croissante et les lois favorables qui y sont associées profiteront au marché des thermostats intelligents au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Alphabet Inc. (Nest Labs)

Écobee

Emerson Electric Co.

Honeywell International Inc.

Contrôles Johnson

Netatmo

Schneider Electric

Siemens SA

Tado

Thermostat ZEN

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des thermostats intelligents se concentre sur la technologie, l’application, l’utilisateur final et la région.

Par Perspectives technologiques

Wifi

Bluetooth

ZigBee

Autres

Par application Outlook

Climatisation AC partagé Fenêtre AC AC portatif Autres

Chauffage

Ventilation

Par les perspectives de l’utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Industriel

Autres

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

