Marché des tests sans fil 17 379,7 milliards de dollars d’ici 2027 Prévisions de croissance à 6,8 % CAGR Au cours de 2020 à 2027 Impact COVID et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Selon notre nouvelle étude de recherche sur les prévisions du marché des tests sans fil jusqu'en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par offre (équipement et services), technologie (Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 2G/3G, 4G/LTE et 5G) et application (électronique grand public, automobile, informatique et télécommunications, énergie et électricité, dispositifs médicaux, aérospatiale et défense, industriel et autres) Le marché des tests sans fil devrait passer de 11 616,2 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre les États-Unis 17 379,7 millions de dollars d'ici 2027. Le marché des tests sans fil devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027.

En avril 2020, Sigfox a approuvé le laboratoire de SGS à San Diego, Californie, aux États-Unis, pour devenir un fournisseur accrédité de services de test Sigfox.

En mars 2020, Keysight Technologies a déclaré que DEKRA avait sélectionné les solutions de test de bout en bout de Keysight pour certifier les nouveaux appareils radio (NR) et véhicule à tout (V2X) 5G, conformément à un large éventail d’exigences, afin d’améliorer la sécurité dans l’interaction humaine avec la technologie, y compris les véhicules.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché des tests sans fil ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l'industrie avec des informations telles que les profils d'entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Certaines des principales analyses des acteurs dans les tests sans fil :

Anritsu

Bureau Veritas

Dekra Certification BV

EXFO

Groupe Intertek Plc

Technologies clés

Rohde & Schwarz GmbH & Co

SGS SA

TÜV Rheinland

Solutions Viavi inc.

L’objectif principal des tests sans fil est d’évaluer la sécurité et la qualité des produits pour garantir aux consommateurs qu’un fabricant a respecté les réglementations internationales et nationales et les normes de l’industrie qui garantissent la qualité des produits, la protection de l’environnement et la santé et la sécurité publiques. De plus, les tests sans fil garantissent également aux consommateurs que les produits testés sont inoffensifs et sûrs à utiliser et répondent à toutes les normes de performance. Afin de garantir leur qualité, le test sans fil des produits avant leur déploiement est essentiel ; par conséquent, la demande de services de test sans fil a explicitement augmenté. Les développements récents des technologies sans fil telles que la 4G et la 5G et l’adoption de techniques avancées de production/fabrication de produits sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des tests sans fil. Les progrès croissants des technologies sans fil telles que NFC (Near-Field Communications), Bluetooth et Wi-Fi propulsent la croissance du marché des tests sans fil. Les développements croissants dans des technologies telles que l’IA, l’IoT, etc. devraient générer plusieurs opportunités de marché de test sans fil au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des tests sans fil

La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020 et probablement en 2021 également. L’industrie mondiale de l’électronique et des semi-conducteurs est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations en raison de la crise des coronavirus. Cela a un impact sur la croissance du marché mondial des tests sans fil. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur le marché des tests sans fil. L’épidémie de COVID-19 sur la croissance du marché mondial des tests sans fil dans divers pays/régions est décrite ci-dessous.

Demande croissante pour le cloud computing et les appareils IoT

La technologie cloud a été énormément adoptée par tous les secteurs verticaux dans le monde. La technologie a apporté une amélioration massive au stockage des données dans le cloud. Les particuliers et les entreprises trouvent cette technologie pertinente pour leur utilisation quotidienne, et le gouvernement investit fortement dans le cloud computing pour la mettre en œuvre dans toutes les industries. Par exemple, en octobre 2020, l’Union européenne a déclaré qu’elle investirait environ 12,05 milliards de dollars américains au cours des sept prochaines années pour construire un secteur de l’informatique en nuage. Une déclaration a été signée par vingt-cinq pays européens pour stimuler la technologie cloud. Le cloud computing s’est développé comme un modèle vital qui a attiré une attention considérable dans diverses industries. Les fournisseurs proposent un modèle de déploiement basé sur le cloud pour atténuer le coût de l’infrastructure pour les clients. Avec les avancées croissantes du cloud computing,

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tests sans fil du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des tests sans fil dans ces régions.

Les questions prédominantes auxquelles répond ce rapport sont :

Quels segments seront performants dans les tests sans fil au cours des années prévues ?

Sur quels marchés les entreprises doivent-elles autoriser leur présence ?

Quels sont les taux de croissance prévus pour le marché ?

Quels sont les défauts durables de l’industrie?

Comment la part de marché modifie-t-elle leurs valeurs selon les différentes marques de fabrication ?

Quelles sont les qualités et les lacunes des principaux acteurs ?

Quels sont les principaux résultats et effets finaux de l’étude des cinq forces de l’industrie ?

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché des tests sans fil Marché des tests sans fil – dynamique clé du marché Marché des tests sans fil – analyse du marché mondial Marché des tests sans fil – revenus et prévisions jusqu’en 2027 – composant Marché des tests sans fil – revenus et prévisions jusqu’en 2027 – utilisateur final Chiffre d’affaires et prévisions du marché des tests sans fil jusqu’en 2027 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des tests sans fil, profils d’entreprises clés appendice

