Marché des tests prénataux non invasifs Rythme soutenu de l’industrie au cours de 2023-2030 Covid-19

Ce rapport d’étude de marché comprend une segmentation détaillée du marché mondial des tests prénataux non invasifs – par application (trisomie, syndrome de microdélétion et autres applications NIPT) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde) .

Aperçu de l’étude de marché sur les tests prénataux non invasifs

Le rapport Market Report Hub prévoit que le marché mondial des tests prénatals non invasifs augmentera à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. Le marché a connu une croissance constante au cours des dernières années et le développement de la technologie avec l’introduction de produits de pointe a accru l’acceptation des produits de test prénatal non invasif sur le marché. Le marché est alimenté par une augmentation du nombre de nouveau-nés atteints de troubles chromosomiques en raison du nombre croissant de grossesses tardives et de la demande croissante de procédures non invasives pour un diagnostic précoce.

Le marché mondial continue de croître et le NIPT est l’une des techniques les plus largement utilisées pour détecter les troubles génétiques au stade fœtal, ce qui aidera à la bonne gestion de la maladie pendant la période initiale de la gestation. Le domaine se révolutionne avec l’avancement de la technologie. Les fournisseurs se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, les approbations de produits et ciblent la perspective de l’utilisateur final. Le marché génère des revenus des principaux acteurs opérant dans ce domaine, et peu d’entre eux incluent Illumina Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Natera Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd. et Beijing Genomics Institute.

Selon l’analyse de mrh Research, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial des tests prénatals non invasifs en 2022 et conservera une position élevée au cours de la période de prévision. Selon l’estimation de l’OMS, la prévalence du syndrome de Down se situe entre 1 sur 1 000 et 1 sur 1 100 naissances vivantes dans le monde. L’incidence du syndrome de Down est de 1 sur 212 chez les femmes âgées de 35 à 39 ans et le risque augmente significativement avec l’âge maternel, c’est-à-dire qu’au-dessus de 45 ans, le taux d’incidence est de 1 sur 33 nouveau-nés. Mais le taux de risque est très faible chez les femmes plus jeunes dans la tranche d’âge de 24 à 25 ans avec un taux d’incidence réduit à 1 sur 1429. Le risque d’aneuploïdie augmente également avec l’âge maternel avec un taux d’incidence de 1 sur 192 pour les femmes de l’âge groupe de 35 ans et 1 sur 66 dans le groupe d’âge jusqu’à 40 ans. Politiques de remboursement favorables, la disponibilité de technologies de pointe, la présence de fournisseurs de premier plan et une augmentation de la prévalence des troubles génétiques augmenteront l’adoption et la demande de tests dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la sensibilisation accrue au diagnostic précoce des maladies, l’augmentation des dépenses de santé et la présence d’une énorme base de population.

Marché des tests prénataux non invasifs par application :

Trisomie

Syndrome de microdélétion

Autres applications NIPT

En 2022, le segment de la trisomie occupait la plus grande part et devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des anomalies chromosomiques associée à l’âge maternel avancé fait de ce segment le principal actionnaire du marché mondial des tests prénataux non invasifs. De plus, les innovations technologiques devraient propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Marché des tests prénataux non invasifs par régions :

Amérique du Nord

L’Europe 

APAC

Ligne

Le marché mondial est dominé par l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. Les États-Unis occupaient la part dominante du marché nord-américain en raison de l’adoption croissante du test NIPT à risque élevé et moyen, du nombre croissant de grossesses tardives qui augmentent le nombre de nouveau-nés atteints du syndrome de Down, de l’absence de risque de fausse couche et de la disponibilité du tests avancés en raison de la présence de fournisseurs dominants dans la région.