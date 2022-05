Marché des tests prénatals non invasifs: analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec une croissance prévue d’ici 2029 | Illumina, PerkinElmer, BGI, Roche

Aperçu du marché mondial des tests prénatals non invasifs :

Une équipe habile travaille méticuleusement avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport de recherche sur le marché des tests prénataux non invasifs . La méthodologie de recherche clé utilisée tout au long de ce rapport de marché par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que le rapport donne aux clients une connaissance et un aperçu absolus du nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Un rapport d’activité influent sur les tests prénataux non invasifs aide les clients à reconnaître de nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Le marché mondial des tests prénataux non invasifs devrait atteindre 11,26 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 15,57 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché des tests prénataux non invasifs est une fenêtre sur l’industrie de la santé qui donne des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport contient un chapitre sur le marché international des tests prénatals non invasifs et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données utiles concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Grâce au rapport d’étude de marché fiable sur les tests prénatals non invasifs, les entreprises peuvent visualiser le paysage des performances du marché au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements.

Selon une étude de marché, le test prénatal non invasif est un test sanguin basé sur l’ADN qui est spécialement effectué pour vérifier le risque d’anomalies génétiques chez le fœtus. Ceci est spécialement effectué pour vérifier les risques de syndrome de Down, de syndrome de Patau, de syndrome d’Edwards, entre autres.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des tests prénatals non invasifs sont la demande croissante de techniques non invasives, l’augmentation du risque associé aux anomalies chromosomiques, la politique de remboursement favorable pour le NIPT, la sensibilisation croissante au NIPT, les progrès dans le les nouveaux traitements médicaux et l’abordabilité et l’accessibilité du test.

Le marché mondial des tests prénataux non invasifs est segmenté en fonction des produits et services, de la méthode, de l’application, de l’utilisateur final, du type de test et de la technologie.

Sur la base des produits et services, le marché mondial des tests prénataux non invasifs est segmenté en produits et services.

Sur la base de la méthode, le marché des tests prénatals non invasifs est divisé en détection par ultrasons, test de dépistage biochimique et ADN acellulaire dans les tests de plasma maternel

Sur la base du segment Application du marché des tests prénatals non invasifs, il est divisé en trisomie, syndrome de microdélétion et autres

Basé sur le segment des utilisateurs finaux du marché des tests prénatals non invasifs, il est segmenté en laboratoires de diagnostic et hôpitaux

Sur la base du type de test, le marché des tests prénataux non invasifs est divisé en Materni21, harmonie, panorama, vérification, NIFTY et autres

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord devrait avoir le plus grand marché du marché des tests prénataux non invasifs au cours de la période de prévision de 2020 à 2029, tandis que l’APAC devrait avoir le TCAC le plus élevé en raison de l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé et de la sensibilisation croissante. programmes pour le NIPT.

Objectifs du marché mondial des tests prénataux non invasifs:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des tests prénatals non invasifs

2 Analyser et prévoir la taille du marché des tests prénatals non invasifs, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des tests prénatals non invasifs pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des tests prénataux non invasifs en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des tests prénataux non invasifs

Les principaux fabricants clés sont : Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., BGI, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Natera Inc., YOURGENE HEALTH., Quest Diagnostics Incorporated, Eurofins LifeCodexx GmbH., IGENOMIX INDIA, 10x Genomics, NIPD Genetics, Progenity, Inc., Invitae Corporation, Pacific Biosciences of California et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des tests prénataux non invasifs dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des tests prénatals non invasifs : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des tests prénataux non invasifs par régions

5 Analyse du marché mondial des tests prénataux non invasifs par type

6 Analyse du marché mondial des tests prénataux non invasifs par applications

7 Analyse du marché mondial des tests prénatals non invasifs par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des tests prénatals non invasifs

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des tests prénataux non invasifs 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

