Marché des tests pharmacogénétiques explorant la croissance future 2022-2028, opportunités, force de l’industrie, demande

Le rapport d’étude de marché à grande échelle sur les tests pharmacogénétiques aide le fabricant à planifier ses efforts de publicité et de promotion des ventes, ce qui le rend plus efficace. Non seulement il limite les risques d’ambiguïté, mais il aide également à prendre des décisions judicieuses. L’analyse et l’interprétation des données d’études de marché sont utilisées pour créer un rapport complet sur le marché des tests pharmacogénétiques qui contient des informations et des connaissances pouvant être utilisées pour prédire les événements futurs, les produits futurs, la stratégie marketing, les actions ou les comportements. L’analyse du marché et les informations qu’elle contient fournissent des informations qui mettent clairement le marché au centre de l’attention et aident ainsi les organisations à prendre de meilleures décisions. En cette ère de mondialisation, de nombreuses entreprises insistent pour que les études de marché internationales appuient la prise de décision et le rapport d’étude de marché sur les tests pharmacogénétiques fait de même. Cela comprend la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations qui sont menées par le biais de recherches sociales et d’opinion.

Le marché des tests pharmacogénétiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,70% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des tests pharmacogénétiques fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des niveaux de dépenses de santé accélère la croissance du marché des tests pharmacogénétiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests pharmacogénétiques sont Sonic Healthcare, Genelex, GENEWIZ, Rxight ; 23andMe, Inc., PGXT, OneOme, LLC, Mako Medical Laboratories, LLC, Myriad Genetics, Inc., Bayer AG, BGI, Pacific Biosciences of California, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, QIAGEN, Luminex Corporation, Eurofins Scientific, Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc. et PerkinElmer Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse du segment de marché des tests pharmacogénétiques :

Par type (tests à gène unique, tests basés sur des matrices, séquençage du génome entier et séquençage NGS et exome entier)

Par échantillon (sang et salive)

Par Domaine Thérapeutique (Oncologie, Neurologie, Cardiologie, Génomique, Immunologie et Hypersensibilité, et Autres)

Par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies de vente par correspondance et services directs aux clients)

Analyse détaillée du marché et aperçu :

Un test pharmacogénétique, également appelé test gène-médicament, est utilisé pour étudier et déterminer les interactions des médicaments et la constitution génétique de l’individu. Il a été observé que plusieurs personnes réagissent différemment aux médicaments en fonction de l’expression des gènes induite par le médicament.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tests pharmacogénétiques au cours de la période de prévision sont l’augmentation du vieillissement de la population. En outre, l’augmentation de l’acceptation de la procédure de pharmacogénomique par les professionnels de la santé et la vigilance croissante de la population de patients envers la thérapie personnalisée devraient en outre propulser la croissance du marché des tests pharmacogénétiques. De plus, on estime que l’augmentation de l’incidence de maladies chroniques comme le cancer, la tuberculose, le VIH et d’autres amortit la croissance du marché des tests pharmacogénétiques. D’autre part, la hausse du prix des tests et le manque de financement pour la recherche et le développement de différentes voies pharmacogénomiques devraient en outre entraver la croissance du marché des tests pharmacogénétiques au cours de la période.

Par régions géographiques :

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Facteurs clés du rapport sur le marché des tests pharmacogénétiques:

Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

