Marché des tests infectieux Projections et opportunités futures enregistrées pour la période jusqu’en 2025

Le marché mondial des tests infectieux devrait connaître un TCAC substantiel de 6,9 ​​% au cours de la période prévue de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Cette augmentation du marché peut être attribuée à la demande croissante de technologie de pointe et investissement élevé dans les activités de R&D.

Définition du marché : marché mondial des tests infectieux

Les diagnostics des maladies infectieuses sont les dispositifs utilisés pour la détection des micro-organismes présents dans le corps humain. Les maladies infectieuses se produisent par plusieurs moyens tels que les aliments infectés, l’eau, l’air, le quartier, les personnes infectées de degré associé, les bactéries, les virus et les champignons. Les maladies infectieuses sont répandues dans les régions sous-développées en raison du manque de sensibilisation à l’hygiène personnelle, de la diminution des dépenses de santé et du manque de services médicaux efficaces.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des tests infectieux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des tests infectieux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des tests infectieux sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, bioMérieux SA, BD, Siemens Healthcare Private Limited, Thermo Fischer Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc, Sysmex Corporation , Beckman Coulter, Inc, Danaher, Chembio Diagnostics Systems Inc., Cepheid, Meridian, Trinity Biotech, Sekisui Diagnostics, Quidel Corporation, MedMira, Inc., Calypte, Portland, Quest Diagnostics Incorporated, Aperiomics, Inc et autres

Facteurs de marché

La prévalence croissante des maladies infectieuses est un moteur pour ce marché

Les besoins croissants en technologies de pointe dans le traitement des maladies transmissibles stimulent la croissance du marché

Les investissements élevés dans les activités de R&D du gouvernement et des organisations personnelles stimulent la croissance du marché

Un grand nombre de tests de diagnostic effectués dans les hôpitaux propulse la croissance du marché

Contraintes du marché

La hausse des prix des soins de santé freine la croissance du marché

Une structure administrative compliquée entrave la croissance du marché

Une procédure d’approbation réglementaire stricte pour les dispositifs de diagnostic infectieux, l’émergence de techniques moléculaires et des scénarios de remboursement défavorables limitent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des tests infectieux

Par produit et service

Dosages, kits et réactifs

Instruments

Services et logiciels

Par technologie

Immunodiagnostic

Microbiologie clinique

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Technologie d’amplification des acides nucléiques isothermes (INAAT)

Séquençage de l’ADN et séquençage de nouvelle génération (NGS)

Puce à ADN

Autres technologies

Par type de maladie

Hépatite

Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Infection génitale à Chlamydia Trachomatis et gonorrhée (CT/NG)

Infections nosocomiales (HAIS)

Virus du papillome humain (VPH)

Tuberculose (TB)

Grippe

Autre maladie infectieuse

Par utilisateur final

Laboratoires hospitaliers/cliniques

Laboratoires de référence

Cabinets de médecins

Instituts universitaires/de recherche

Autres utilisateurs finaux

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, OraSure Technologies, Inc., un géant des tests de diagnostic au point de service et des dispositifs de prélèvement d’échantillons, a participé à la Journée nationale du dépistage du VIH aux États-Unis avec plusieurs organisations pour fournir des tests de dépistage du VIH gratuits dans tout le pays à l’appui de la Journée nationale du dépistage du VIH. . Plus de 1,1 million de personnes sont touchées par le VIH aux États-Unis. Avec ces tests gratuits, OraSure a fait don du test rapide d’anticorps anti-VIH-1/2 OraQuick ADVANCE qui détecte les anticorps anti-VIH-1 et VIH-2 en 20 minutes, ce qui aide les patients à être informés de leur Statut VIH très rapide

En avril 2019, SpeeDx Pty, Ltd a annoncé l’accord avec Cepheid pour la fabrication de leurs tests Resistance Plus leaders sur le marché à utiliser sur le système GeneXpert. La présence de ResistancePlus MG dans une cartouche polyvalente fonctionnant sur le système GeneXpert est un ajout fascinant et puissant pour l’entreprise. Cet accord aidera les cliniques à résister plus rapidement à l’information et à soutenir la gestion de la résistance aux antimicrobiens et un traitement antibiotique plus efficace

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des tests infectieux sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

