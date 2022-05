Marché des tests génétiques prénataux 2022 Perspectives d’avenir et potentiel de croissance

Un vaste marché des tests génétiques prénataux Le rapport d’analyse met à disposition des données de marché, telles que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et l’analyse de la concurrence, d’une manière qui permet aux entreprises d’identifier les opportunités sur le marché. L’objectif de l’étude de marché est compris très clairement par l’équipe DBMR avant la formation du rapport. Des recherches intenses ont été menées pour analyser avec précision la dynamique du marché et le comportement des consommateurs à inclure dans le rapport. Toutes les sections du rapport sur le marché des tests génétiques prénataux sont décrites correctement, y compris la page de titre, la table des matières, l’introduction, le contexte et la méthodologie, le résumé, les résultats, la conclusion et l’annexe. Le rapport complet sur le marché des tests génétiques prénataux aide à comprendre les tendances précieuses , un aperçu du comportement des consommateurs, et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Avec un tel rapport de marché, les entreprises peuvent être rendues plus intelligentes et plus efficaces pour répondre en fin de compte aux besoins du public cible.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests génétiques prénataux devrait subir un TCAC de 13,85 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 8 722 millions de dollars en 2021, grimperait à 24 619,56 millions de dollars d’ici 2029. Le « cancer » domine le segment des maladies du marché des tests génétiques prénataux en raison de l’incidence croissante du cancer dans le monde. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Scénario de marché des tests génétiques prénataux

D’après le nom lui-même, il est clair que le test génétique prénatal est un test médical qui est effectué pour diagnostiquer toutes sortes de difficultés ou d’anomalies génétiques avant la naissance pendant la grossesse. Les tests génétiques prénatals sont utiles pour détecter les malformations congénitales qui résultent essentiellement de troubles héréditaires et génétiques en cours d’exécution dans l’histoire familiale.

La liste des principales entreprises présentées sur le marché des tests génétiques prénataux est:

Abbott (États-Unis), Siemens Healthineers AG (Allemagne), Quidel Corporation (États-Unis), F. Hoffman-La Roche Ltd. (Suisse), Danaher. (États-Unis), BD (États-Unis), Chembio Diagnostics (États-Unis), EKF Diagnostics (Royaume-Uni), Trinity Biotech plc (Irlande), Instrumentation Laboratory (États-Unis), Nova Biomedical (États-Unis), PTS Diagnostics (États-Unis), Sekisui Diagnostics (États-Unis ), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), bioMérieux SA (France), DiaSorin SpA (Italie), AccuBioTech Co., Ltd. (Chine), Meridian Bioscience (États-Unis), Biocartis Bioscience (Europe), GeneSTAT Molecular Diagnostics, LLC (États-Unis ), Terumo Corporation (Japon) et Grifols, SA (Espagne)

Marché des tests génétiques prénataux : segmentation

Par technologie {Méthodes de diagnostic (PCR, Acgh, FISH), méthodes de dépistage (tests prénataux non invasifs, dépistage sérique maternel)}

Par des techniques de dépistage (dépistage des porteurs, dépistage séquentiel et quadruple dépistage du sérum maternel)

Par maladies (maladie d’Alzheimer, cancer, fibrose kystique, anémie falciforme, dystrophie musculaire de Duchenne, thalassémie, maladie de Huntington, maladies rares, autres maladies)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic)

Par produit (Produits , Consommables , Kits de dosage et réactifs , Consommables , Instruments , Systèmes NGS , Instruments PCR , Microarrays , Appareils à ultrasons , Autres instruments , Services)

Dynamique du marché des tests génétiques prénataux

Prévalence croissante des troubles génétiques : Le taux d’incidence croissant des maladies et troubles génétiques est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Par exemple, la prévalence croissante du diabète dans les antécédents familiaux influence directement le taux de croissance du marché. En outre, d’autres maladies génétiques telles que le syndrome de Down, le syndrome d’Edward et le syndrome de Patau et l’augmentation de la population gériatrique vulnérable aux maladies chroniques créeront davantage d’opportunités de marché.

Compétences en recherche et développement : L’ augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour le développement de services de soins de santé d’urgence renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissement croissant dans les établissements de santé: L’accent mis sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la demande croissante de tests génétiques prénataux pour identifier les anomalies génétiques et déterminer le sexe du fœtus, l’acquisition de petits candidats sur le marché par des acteurs de premier plan et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux avancées technologiques dans le monde élargira les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’application croissante des tests génétiques en oncologie et dans les maladies génétiques en Amérique du Nord, l’intérêt des consommateurs pour les médicaments personnalisés en Europe, la demande croissante de -Les tests génétiques grand public, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Le rapport d’activité persuasif sur le marché mondial des tests génétiques prénataux aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport donne des connaissances et des informations persistantes sur l’évolution du paysage du marché, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures, les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies qui peuvent être entreprises pour surpasser les concurrents. Ce rapport de marché contient des données historiques ainsi que des prévisions futures et une analyse détaillée du marché aux niveaux mondial et régional. Le test génétique prénatal est le rapport d’étude de marché unique qui effectue des analyses de l’industrie sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et de nombreux pays à l’échelle internationale.

Le marché mondial des tests génétiques prénataux – Analyse régionale

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Points couverts dans la table des matières du marché mondial de Test génétique prénatal :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Étendue du marché

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché du test génétique prénatal.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis.

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région.

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise.

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2022-2029).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

