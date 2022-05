Marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) par croissance, demande et opportunités et prévisions jusqu’en 2028 || Informations DBMR

Avec le rapport marketing global, il devient facile de prendre des décisions éclairées qui offrent finalement un retour sur investissement maximal à partir des dépenses de marketing. Avec un centre de livraison mondial bien équipé et une équipe de recherche hautement compétente, de nouveaux jalons sont constamment créés pour les services de recherche d’entreprise. Ces services de rapport d’étude de marché offrent des solutions bénéfiques aux entreprises en démarrage ainsi qu’aux entreprises établies avec un soin et un engagement égaux envers la qualité. Le rapport d’activité mondial aide à mieux comprendre les nuances liées aux informations complexes sur les concurrents, les consommateurs, les tendances et les investissements, etc. dans des délais courts.

Grâce à l’utilisation des outils et des technologies d’étude de marché les plus cohérents et les plus récents, un rapport de marché est généré, ce qui aide le client à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Le rapport est très précieux pour les clients afin d’économiser les frais généraux et de se concentrer sur leurs compétences de base. Le rapport comprend des données commerciales soigneusement recherchées ayant des facteurs de marché vitaux tels que des recherches démographiques et culturelles clés qui aideront à savoir où commercialiser avec succès l’entreprise. Des experts de l’industrie et une équipe de recherche compétente s’efforcent de trouver les informations ciblées tout en générant des documents marketing.

Le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur (DTC) devrait connaître un TCAC sain de 18 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. La sensibilisation accrue du public et le nombre croissant d’entreprises proposant des tests génétiques directs aux consommateurs devraient stimuler la croissance du marché.

Téléchargez un échantillon GRATUIT (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact du COVID-19 sur cette industrie@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-direct-to-consumer-dtc -marché-des-tests-génétiques&pm

Analyse compétitive:

Le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur (DTC) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Certaines des entreprises cruciales travaillant sur le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur (DTC) sont : EasyDNA, Ancestry, 23andMe Inc., Color Genomics, Inc., Genesis HealthCare, Full Genomes Corporation, Inc., Helix OpCo LLC, IDENTIGENE , LLC, Living DNA Ltd, Mapmygenome, Pathway Genomics, Gene by Gene, Ltd., MyHeritage Ltd., 10X Genomics, Dante Labs, Inc., 24Genetics, LabCorp, Myriad Genetics, Inc., Quest Diagnostics Incorporated, Abacus Diagnostica Oy parmi les autres.

Définition du marché: marché mondial des tests génétiques directement au consommateur (DTC)

Les tests génétiques destinés directement aux consommateurs sont les tests qui sont promus directement auprès des clients par différents modes tels que la publicité, la télévision ou Internet. Les clients envoient leurs échantillons d’ADN à l’entreprise afin qu’ils puissent effectuer des tests vitaux et préparer le rapport des clients en conséquence, qui pourrait être disponible sur le site Web sécurisé ou sous forme écrite. L’analyse génétique directe au consommateur offre aux personnes un accès facile à leurs faits et chiffres génétiques sans avoir besoin d’une compagnie d’assurance maladie ou d’un fournisseur de soins de santé.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-direct-to-consumer-dtc-genetic-testing-market&pm

Facteurs de marché

Le vieillissement élevé de la population et la prévalence croissante des maladies génétiques stimuleront la croissance de ce marché

La sensibilisation croissante des clients aux tests génétiques DTC agit comme un moteur du marché

Les tests sont facilement accessibles aux clients du monde entier ; ce facteur agit comme un moteur majeur du marché

L’utilisation du DTC dans les tests génétiques aide à la détection précoce des maladies et à l’identification des troubles génétiques, ce qui augmente la demande de ce marché

Contraintes du marché

Les frais élevés des kits de tests génétiques DTC peuvent entraver la croissance de ce marché

Le manque de professionnels qualifiés et formés est un autre facteur qui freine la croissance du marché

Les problèmes scientifiques, techniques et cliniques ainsi que la fidélité aux faits et la vérité dans la publicité peuvent également constituer un facteur limitant la croissance de ce marché.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-direct-to-consumer-dtc-genetic-testing-market?pm

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, MyHeritage Ltd. annonce le lancement du test MyHeritage DNA Health + Ancestry, qui donne de nouveaux champs de conscience génétique pour améliorer la vie, éclairer la santé et aider à mener une vie meilleure. Cela aidera également l’entreprise à renforcer ses capacités de tests génétiques, d’essais cliniques et de conseil dans les domaines de la R&D en fournissant des informations précises sur ses gènes.

En octobre 2018, 23andme, Inc. a reçu l’approbation de la FDA américaine pour la technologie de novo, qui est exploitée dans des tests pharmacogénétiques. Représenter comment la génétique des consommateurs peut avoir un impact sur la façon dont ils décomposent certains médicaments. Cette approbation permettra à l’entreprise d’introduire des produits innovants et avancés, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com