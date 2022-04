Marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) 2022: part de l’industrie mondiale, taille, part, demande, principales conclusions, analyse régionale, profils des acteurs clés, perspectives futures et prévisions jusqu’en 2029

Selon cette dernière étude, la croissance en 2022 du marché mondial des tests génétiques directs au consommateur (DTC) aura un changement significatif par rapport à l’année précédente. Cette étude mondiale du marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) offre un aperçu des tendances, des mesures, des moteurs et des restrictions du marché existants et offre également un point de vue pour des segments importants. Le rapport suit également la demande de produits et services, l’analyse, la croissance et les prévisions du marché. Il y a aussi à la vue de l’étude un examen segmentaire détaillé. Une étude régionale de l’industrie mondiale des tests génétiques directs au consommateur (DTC) est également réalisée en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Europe, au Proche-Orient et en Afrique. Le rapport de recherche mentionne les paramètres de croissance sur les marchés régionaux ainsi que les principaux acteurs dominant la croissance et les facteurs régionaux.

Le marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,15% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’incidence des maladies génétiques dans le monde accélère la croissance du marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC).

Des informations sur certaines des principales informations incluses dans l’étude sont les ventes de tests génétiques directs au consommateur (DTC) (unités K) et les revenus (millions USD), les définitions, les classifications, les applications et l’aperçu de l’industrie ; politiques et stratégie de marché; Spécifications du produit; processus de manufacture; structures de coûts, etc. En outre, il fournit la position des principaux acteurs sur le marché, y compris le prix du produit, le coût/bénéfice, la capacité, la production, l’utilisation de la capacité, l’offre, la demande et le taux de croissance de l’industrie, etc. En outre, le rapport couvre également des sections spéciales telles que l’analyse SWOT du nouveau projet, la faisabilité de l’investissement. l’analyse et l’analyse du retour sur investissement.

La croissance du marché a été attribuée à la demande d’applications/d’utilisateurs finaux tels que :

Par service (dépistage diagnostique, prénatal, dépistage néonatal, diagnostic pré-implantation et test de relation), type de test (test de portage, test prédictif, test d’ascendance et de relation, test de nutrigénomique et autres)

Par technologie (analyse ciblée, puces à polymorphisme de nucléotide unique (SNP) et séquençage du génome entier (WGS))

Par type de produit (ascendance, santé et bien-être et divertissement), modèle commercial (modèle de matériel de banque de données génomiques, modèle de planification individuelle de la santé, modèle de tests génomiques complets, modèle de tests de précision médicale et modèle de tests de traits restreints)

Par utilisateur final (laboratoires, banques de sang, maisons de retraite, hôpitaux, centres d’imagerie, soins à domicile, cosmétiques et autres)

Par canal de vente (ventes en ligne, ventes OTC et cabinet médical)

De plus, la recherche est segmentée géographiquement comme suit : Amérique du Nord (couverte aux chapitres 7 et 14), États-Unis, Canada, Mexique, Europe (couverte aux chapitres 8 et 14), Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Autres, Asie-Pacifique (couverte aux chapitres 9 et 14), Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde, Asie du Sud-Est, Autres, Moyen-Orient et Afrique (couverte aux chapitres 10 et 14), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Autres, Amérique du Sud (couverte aux chapitres 11 et 14), Brésil, Argentine, Colombie, Chili et autres

Principaux acteurs professionnels :

EasyDNA

Ascendance

23andMe, Inc.

Couleur Genomics, Inc.

Genèse Soins de santé

Full Genomes Corporation, Inc.

Helix OpCo LLC

IDENTIGÈNE, LLC

ADN vivant Ltée

Cartemygénome

Génomique des voies

Gène par Gene, Ltd.

MyHeritage Ltd.

Génomique 10X

Laboratoires Dante, Dans …..

Scénario de marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC)

Les tests directs au consommateur (DTC) peuvent également être appelés tests d’accès direct, ce qui permet aux clients de commander des tests de laboratoire directement auprès d’un laboratoire sans nécessairement avoir à travailler avec leur fournisseur de soins de santé.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la vigilance du public. En outre, l’augmentation du niveau de revenu dans les pays en développement devrait en outre propulser la croissance du marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC). D’autre part, l’augmentation du coût des tests génétiques DTC devrait en outre entraver la croissance du marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) au cours de la période.

En outre, l’augmentation du besoin de personnalisation des services offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) dans les années à venir. Cependant, les lacunes des kits de test DTC pourraient encore remettre en question la croissance du marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) dans un proche avenir.

Étendue du marché mondial des tests génétiques directement au consommateur (DTC) et taille du marché

Le marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) est segmenté en fonction du service, du type de test, de la technologie, du type de produit, du modèle commercial, de l’utilisateur final et du canal de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du service, le marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) est segmenté en dépistage diagnostique, dépistage prénatal, néonatal, diagnostic préimplantatoire et test relationnel.

Sur la base du type de test, le marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) est segmenté en tests de porteurs, tests prédictifs, tests d’ascendance et de relations et tests de nutrigénomique et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) est segmenté en analyse ciblée, puces à polymorphisme nucléotidique unique (SNP) et séquençage du génome entier (WGS).

Sur la base du type de produit, le marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) est segmenté en ascendance, santé et bien-être, divertissement.

Sur la base d’un modèle commercial, d’un modèle de matériel de banque de données génomiques, d’un modèle de planification de la santé individuelle, d’un modèle de tests génomiques complets, d’un modèle de tests de précision médicale, d’un modèle de tests de traits restreints.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests génétiques directement au consommateur (DTC) est segmenté en laboratoires, banques de sang, maisons de retraite, hôpitaux, centres d’imagerie, soins à domicile, cosmétiques, autres.

Sur la base du canal de vente, le marché des tests génétiques directs au consommateur (DTC) est segmenté en ventes en ligne, ventes OTC et cabinet médical.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est.