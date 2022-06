Marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique par type, application, traitement, application par pays, tendances, croissance, opportunités et prévisions

Le marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,95% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique.

Le rapport universel sur le marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique est une analyse de fond complète de l’industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché parental. Il tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est 2020, tandis que l’année historique est 2019, ce qui indiquera les performances du marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique au cours des années de prévision en indiquant la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. On pense que des informations granulaires peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces et le rapport fournit la même chose.

Les tests de fertilité font référence au type de test effectué par les hommes et les femmes dans le but d’évaluer leur fertilité et les diverses conditions qui y sont associées. Les hommes et les femmes sont connus pour éprouver des problèmes de fertilité à des taux égaux, mais les femmes sont considérées comme plus préoccupées par le test.

La baisse du taux de fécondité dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des tests d’infertilité. La flambée des ventes de kits de test de fertilité et d’appareils possédant l’augmentation du taux de natalité a augmenté pendant la période de verrouillage, et l’adoption d’un mode de vie malsain accélère la croissance du marché. L’émergence de kits combinés pour le double test de grossesse et d’ovulation et l’augmentation des ventes en ligne d’appareils de test de fertilité influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation de la demande de technologies avancées et innovantes, l’augmentation des dépenses de santé et la mise en œuvre de pratiques d’atténuation affectent positivement le marché des tests d’infertilité. En outre, le coût élevé et la faible précision du traitement de FIV offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le coût élevé associé aux moniteurs de test de fertilité et la moindre précision des kits de prédiction de l’ovulation devraient entraver la croissance du marché. La précision non prouvée des moniteurs d’ovulation basés sur l’urine chez les patientes atteintes du SOPK/SOPK devrait défier le marché des tests d’infertilité au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des tests d’infertilité fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests d’infertilité, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des tests d’infertilité sont Halotech DNA, Procter & Gamble, Andrology Solutions, SA Scientific, bioMérieux SA, Abbott, Quidel Corporation, Atlas Medical Uk, Babystart Ltd., SCSA Diagnostics, Gem Medic Technology Co. Ltd., Merck KGaA, bioZhena Corporation, Vitrolife, Progyny Inc., Ferring BV et FUJIFILM Irvine Scientific, entre autres.

Portée et taille du marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique

Le marché des tests d’infertilité est segmenté en fonction du type, des kits de test, du mode de prescription, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des tests d’infertilité est segmenté en tests d’infertilité féminine et en tests d’infertilité masculine. Les tests d’infertilité féminine sont en outre sous-segmentés en tests d’ovulation, hystérosalpingographie, laparoscopie, échographie transvaginale, tests de réserve ovarienne, tests hormonaux et autres. Le test d’infertilité masculine est en outre sous-segmenté en fragmentation de l’ADN, analyse du stress oxydatif, test de pénétration du sperme, analyse du sperme assistée par ordinateur, test d’agglutination du sperme, examen microscopique et autres.

Sur la base des kits de test, le marché des tests d’infertilité est segmenté en kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH), kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et autres.

Sur la base du mode de prescription, le marché des tests d’infertilité est segmenté en prescription, en vente libre (OTC) .

Sur la base du canal de distribution, le marché des tests d’infertilité est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies et drogueries.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests d’infertilité est segmenté en centres de fertilité, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et cryobanques.

Analyse au niveau du pays du marché de la surveillance des signes vitaux en Asie-Pacifique

Le marché des tests d’infertilité est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, kits de test, mode de prescription, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) .

Le Japon domine le marché des tests d’infertilité en Asie-Pacifique grâce aux avancées technologiques dans la région. La Chine devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante d’appareils avancés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

