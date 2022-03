Marché des tests d’infertilité 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2028

Le rapport de marché convaincant donne des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe dans ce rapport d’étude de marché. Ce rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent de nos jours une solution de rapport d’étude de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests d’infertilité représentera 722,59 USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Scénario de marché des tests d’infertilité

Selon Data Bridge Market Research, le marché des tests d’infertilité dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la sensibilisation croissante au traitement de l’infertilité, des progrès technologiques, de l’augmentation des troubles gynécologiques et de la croissance du tourisme médical.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des tests d’infertilité devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché des tests d’infertilité devient chaque année plus compétitif, les hôpitaux et les cliniques étant actuellement les plus grands utilisateurs finaux du marché pour la période de prévision de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des tests d’infertilité.

Le test d’infertilité est une série de tests utilisés pour déterminer pourquoi une femme est incapable de concevoir. Les tests aident également à déterminer si le problème vient de l’homme, de la femme ou des deux. Les tests et l’évaluation de l’infertilité sont coûteux et le traitement peut parfois être un peu inconfortable. Le test de pénétration du sperme, la fragmentation de l’ADN et l’analyse du stress oxydatif sont des exemples de tests d’infertilité masculine, tandis que la laparoscopie, les tests d’ovulation, les tests hormonaux et les tests de réserve ovarienne sont des exemples de tests d’infertilité féminine. Les tests d’infertilité sont effectués dans les instituts de recherche, les hôpitaux, les centres de fertilité et les cliniques.

L’augmentation de l’infertilité et la sensibilisation croissante à son traitement sont les principaux facteurs qui influenceront la croissance du marché des tests d’infertilité. De plus, le tourisme médical pour les traitements de fertilité, l’augmentation du taux de troubles liés à la gynécologie et l’efficacité croissante des traitements sont le moteur qui accélère la croissance du marché des tests d’infertilité.

Une concentration croissante sur les activités de recherche et développement et les avancées technologiques offrira en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Cependant, le coût élevé du traitement et des tests et les problèmes de précision des kits de test entraveront la croissance du marché. Les problèmes de réglementation qui prévalent dans les pays remettront en question le marché des tests d’infertilité.

Ce rapport sur le marché des tests d’infertilité fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests d’infertilité, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des tests d’infertilité et taille du marché

Le marché des tests d’infertilité est segmenté en fonction du type, des kits de test, du mode de prescription, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des tests d’infertilité est segmenté sur la base du type en tests d’infertilité féminine et tests d’infertilité masculine. Les tests d’infertilité féminine ont été subdivisés en tests d’ovulation, hystérosalpingographie, laparoscopie, échographie transvaginale, tests de réserve ovarienne, tests hormonaux et autres. Les tests d’infertilité masculine ont été subdivisés en fragmentation de l’ADN, analyse du stress oxydatif, test de pénétration du sperme, analyse du sperme assistée par ordinateur, test d’agglutination du sperme, examen microscopique et autres.

Sur la base des kits de test, le marché des tests d’infertilité est segmenté en kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), en kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH), en kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et autres.

Sur la base du mode de prescription, le marché des tests d’infertilité est segmenté en prescription et en vente libre (OTC).

Sur la base du canal de distribution, le marché des tests d’infertilité est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, pharmacies et drogueries.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests d’infertilité est segmenté en centres de fertilité, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et cryobanques.

Développement du marché des tests d’infertilité

Ovation Fertility a annoncé avoir acquis deux laboratoires d’infertilité de Fertility Answers à Baton Rouge et Lafayette en octobre 2017. Cela aidera les laboratoires à améliorer leurs capacités et aidera également l’entreprise à accélérer sa portée mondiale et à fournir de meilleurs services à ses clients.

Étendue du marché des tests d’infertilité

Le marché des tests d’infertilité sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des tests d’infertilité sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché est segmenté en tests d’infertilité féminine et tests d’infertilité masculine. Sur la base des kits de tests, le marché est divisé en kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH), kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et autres kits de test. Le segment du mode de prescription du marché est divisé en prescription et en vente libre (OTC). Le segment des canaux de distribution du marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies et drogueries. Le segment des utilisateurs finaux du marché est divisé en centres de fertilité, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et cryobanques.

Les tests d’infertilité sont spécifiquement effectués pour analyser la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas tomber enceintes. Cela aide les médecins à analyser si le problème concerne les hommes, les femmes ou les deux. Certains des kits de test d’infertilité courants sont les kits de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine (HCG), les kits de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire (FSH), les kits de test d’urine pour l’hormone lutéinisante (LH) et autres. Les tests et les tests d’infertilité sont coûteux, et parfois leurs traitements peuvent être inconfortables.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché des tests d’infertilité :

Tourisme médical pour les traitements de fertilité : Le tourisme médical est l’endroit où les personnes vivant dans un pays se déplacent vers un autre pays pour des services de santé, dentaires et chirurgicaux tout en obtenant des soins égaux ou supérieurs à ceux qu’ils recevraient dans leur propre pays. Le principal facteur qui pousse les patients à se déplacer est dû à la haute qualité des soins de santé, à l’accessibilité, à l’accès aux services et à une meilleure disponibilité. Il existe également une disponibilité de technologies avancées et développées dans différents pays à un prix abordable

Augmentation du taux de troubles gynécologiques : les affections gynécologiques sont les affections associées au système reproducteur féminin qui sont peu susceptibles d’affecter les chances de tomber enceinte. Le principal facteur à l’origine de l’augmentation des troubles gynécologiques est le changement de mode de vie, la dégradation de la qualité des aliments et l’environnement de travail stressant. Certains des troubles gynécologiques courants sont le SOPK, les douleurs pelviennes, les fibromes utérins, l’incontinence urinaire, le prolapsus du plancher pelvien et les troubles menstruels.

Certains des lancements et acquisitions sur le marché des tests d’infertilité sont:

En octobre 2019, Predictive Laboratories a annoncé le lancement de leur nouveau FertilityDX, un test génétique qui reconnaît les obstacles à une grossesse et à un accouchement sans risque, permettant aux médecins de personnaliser les traitements de fertilité. FertilityDX donne des informations en analysant trois domaines importants qui conduisent à des causes d’infertilité, les risques de conséquences de la grossesse et les risques de maladies génétiques graves de la progéniture. Ils ont la capacité de soutenir à la fois les patients et le médecin pendant les procédures de traitement

En septembre 2018, Mira a annoncé le lancement de son système de fertilité Mira, spécialement conçu pour les femmes incapables de concevoir. Le système de fertilité Mira fournit des prévisions de cycle personnalisées en calculant les niveaux d’hormones de fertilité dans les échantillons d’urine, indiquant aux femmes les jours où elles sont fertiles. Ceux-ci sont considérés comme plus précis par rapport aux kits de tests conventionnels. La femme met la bandelette de test dans la machine pour utiliser le processus, puis utilise un logiciel d’immunofluorescence pour lire les résultats

Le marché mondial des tests d’infertilité est segmenté sur la base du type de test d’infertilité féminine et de test d’infertilité masculine; trousses de test, à savoir trousses de test d’urine pour l’hormone de stimulation folliculaire, trousses de test d’urine pour l’hormone lutéinisante, trousses de test sanguin pour l’hormone gonadotrophine chorionique humaine, autres trousses de test; mode de prescription basé sur la prescription, basé sur le comptoir (OTC) ; canal de distribution comme les pharmacies hospitalières, les pharmacies en ligne, les pharmacies et les drogueries et les utilisateurs finaux comme les centres de fertilité, les hôpitaux et les cliniques, les instituts de recherche, les cryobanques.

