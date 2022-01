Marché des tests de tolérance au glucose Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport Marché des tests de tolérance au glucose met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché mondial des tests de tolérance au glucose devrait connaître un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation des cas de diabète dans le monde est le moteur de la croissance de ce marché.

Téléchargez un exemple gratuit de copie PDF du rapport @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-glucose-tolerance-test-market

Marché mondial des tests de tolérance au glucose par produit (capteurs intelligents, kit de test de glycémie, autres), indication (hypoglycémie réactive, diabète gestationnel, diabète, résistance à l’insuline), utilisateur final (hôpitaux, domicile, cliniques de diagnostic, autres), géographie ( Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des tests de tolérance au glucose est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests de tolérance au glucose pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tests de tolérance au glucose sont Thermo Fisher Scientific Inc., Medtronic, NIPRO, Trividia Health, Inc., Dexcom, Inc., Dorevitch Pathology, Penlan Healthcare Ltd, Quest Diagnostics Incorporated, Johnson & Johnson Services. , Inc., Abbott, Laboratory Corporation of America Holdings., ARUP Laboratories., Cleveland HeartLab, Inc., Merck KGaA, Bayer AG, Life Extension, et entre autres.

Définition du marché: marché mondial des tests de tolérance au glucose

La capacité d’absorber le glucose (sucre) des cellules de notre corps après la consommation d’une certaine quantité de sucre est mesurée à l’aide d’un test de tolérance au glucose. Ce test est utilisé pour diagnostiquer le diabète. Il a sa principale application dans le dépistage du diabète gestationnel chez toutes les femmes enceintes, car il peut entraîner d’autres complications pendant la grossesse. Une détection précoce et un traitement rapide sont donc importants. Les taux de glycémie à jeun et les valeurs d’hémoglobine A1C sont utilisés par les médecins pour diagnostiquer le diabète de type 1 et de type 2 ainsi que le prédiabète.

Facteurs de marché:

L’augmentation des cas de diabète dans le monde stimule la croissance de ce marché

L’évolution du mode de vie due à l’urbanisation est un autre facteur qui stimule le marché

Contraintes du marché :

Le coût élevé du traitement du diabète et du diagnostic limite le marché

La disponibilité de technologies alternatives moins chères est un autre facteur qui freine la croissance de ce marché

Développement clé sur le marché :

En janvier 2017, One Drop a lancé le kit de surveillance de la glycémie Chrome sur la boutique en ligne d’Apple. C’est la meilleure solution et offre une option fortement basée sur iOS pour les personnes souffrant de diabète. On peut également suivre leur niveau de glucose, leur apport alimentaire, leurs activités, etc. via une application mobile.

En février 2016, Salimetrics a annoncé le lancement de ses nouveaux protocoles de test qui aideront les chercheurs à étudier les maladies associées à l’obésité adulte et infantile telles que le diabète sucré de type II, les maladies cardiaques, le syndrome métabolique et les voies biologiques de l’insuline. Cela améliorera l’efficacité et augmentera également le recrutement et la rétention des participants.

Commandez une copie de ce rapport de recherche @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-glucose-tolerance-test-market

Segmentation : Marché mondial des tests de tolérance au glucose

Par produit Capteurs intelligents Kit de test de glycémie Autres

Par indication Hypoglycémie réactive Hypoglycémie Diabète gestationnel Diabète Résistance à l’insuline

Par utilisateur final Hôpitaux Accueil Diagnostique Cliniques de diagnostic Autres



Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des tests de tolérance au glucose sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport inclut la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com