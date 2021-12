Marché des tests de séquençage clinique de nouvelle génération (NSG) par paysage concurrentiel, taille de l’industrie, applications, analyse des prix et opportunités prévues jusqu’en 2028

Un rapport de marqueurs complet sur les solutions de gestion de la santé de la population est généré de manière à rendre les rapports plus faciles à lire et à permettre aux gestionnaires d’absorber plus facilement les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Les données et les informations du marché sont rendues plus accessibles aux clients à l’aide de ce rapport. Le rapport marketing contient des recherches exploitables et est également éducatif et divertissant. Le rapport de marché varié et approfondi aide les entreprises à obtenir une perspective axée sur les données sur les sujets qui façonnent les industries et les zones géographiques. La grande échelleLe document de marché des solutions de gestion de la santé de la population rassemble et analyse très efficacement les données sur les clients, les concurrents, les distributeurs et les autres acteurs et forces du marché.

Le marché des solutions de gestion de la santé de la population devrait croître à un TCAC de 25,0% pour une valeur estimée à 147,44 milliards USD d’ici 2027 avec des facteurs tels que des facteurs tels que les problèmes de sécurité et la violation de données ainsi que le manque d’interopérabilité des données agira comme un frein à la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Aperçu:

L’accent accru mis sur les soins préventifs, l’augmentation du nombre de maladies chroniques parmi la population gériatrique, l’introduction de solutions informatiques pour les soins de santé et la mise en œuvre d’une loi sur les soins abordables aux États-Unis sont quelques-uns des facteurs qui accéléreront la croissance du marché des solutions de gestion de la santé de la population au cours de la période de prévision. de 2020-2027. D’autre part, le besoin croissant d’un modèle de soins basé sur la valeur créera en outre de nouvelles et nombreuses opportunités pour la croissance du marché des solutions de gestion de la santé de la population au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les problèmes de sécurité, les violations de données et le manque d’interopérabilité des données constituent une contrainte du marché pour la croissance des solutions de gestion de la santé de la population au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Segmentation clé du marché des solutions de gestion de la santé de la population :

Par composant (logiciel, services)

Par mode de livraison (basé sur le Web, sur site, dans le cloud)

Par utilisateur final (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, groupes d’employeurs, organismes gouvernementaux)

Les principaux acteurs clés du rapport sur le marché des solutions de gestion de la santé de la population sont

Royal Philips SA

Cerner Corporation

Société McKesson

Allscripts Santé, LLC

Healthagen

Optum, Inc

Société IBM

Solutions de santé des conifères, LLC

Catalyseur de santé

i2i Santé de la population

Accenture

Deloitte srl

Gestion NXGN, LLC

phoné

Société Xerox

Medecision, ZeOmega

Portée et taille du marché des solutions de gestion de la santé des populations mondiales

Le marché des solutions de gestion de la santé de la population est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des composants, le marché des solutions de gestion de la santé de la population est segmenté en logiciels et services.

Le marché des solutions de gestion de la santé de la population a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, groupes d’employeurs et organismes gouvernementaux.

En fonction du mode de livraison, le marché des solutions de gestion de la santé de la population est segmenté en Web, sur site et en nuage.

Segments de marché des solutions de gestion de la santé de la population par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des solutions de gestion de la santé des populations :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des solutions de gestion de la santé des populations

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché des solutions de gestion de la santé de la population.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des solutions de gestion de la santé de la population

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché des solutions de gestion de la santé de la population Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des solutions de gestion de la santé de la population qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

