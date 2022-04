Marché des tests de sécurité Croissance potentielle mondiale, part, demande et analyse des principaux acteurs – Prévisions jusqu’en 2021-2030

De 2017 à 2027, le marché mondial des tests de sécurité croîtra à un TCAC de 19,2 %, le marché a enregistré un chiffre d’affaires de 6,25 milliards de dollars américains en 2020. Le but des tests de sécurité est d’identifier les vulnérabilités, les menaces et les risques dans applications logicielles pour empêcher les attaques malveillantes des intrus.

Les petites, moyennes et grandes entreprises ont toutes de grandes opportunités de capitaliser sur le marché des tests de sécurité. La croissance globale du marché repose sur la capacité à identifier toutes les failles et faiblesses possibles du système logiciel, ce qui pourrait entraîner une perte d’informations et de revenus.

Dynamique de l’industrie du marché des tests de sécurité

La croissance du marché des tests de sécurité est due à la croissance rapide des applications Web et mobiles critiques pour les entreprises nécessitant des protections sécurisées des terminaux et des entreprises cherchant à réduire les pertes financières en mettant en œuvre des mesures de sécurité qui empêchent les cyberattaques.

Les solutions et services de test de sécurité ont bénéficié de réglementations gouvernementales strictes qui stimulent la croissance du marché.

En termes de facteurs affectant la croissance du marché, le manque de professionnels de la sécurité qualifiés et les coûts plus élevés pour l’exécution des tests de sécurité devraient freiner le marché.

Au cours de la période de prévision, une augmentation de l’adoption des tests de sécurité basés sur le cloud et l’évolution des technologies et la mise en œuvre de nouvelles technologies, telles que DevOps, DevSecOps et Agile, offriront des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Perspectives régionales du marché des tests de sécurité

En 2020, le marché des tests de sécurité en Amérique du Nord a dominé et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Le Canada et les États-Unis ont développé des économies qui mettent l’accent sur la réinvention des solutions existantes. De plus, cette région génère une quantité importante de données, la sécurité et la protection des données sont donc très demandées. De plus, divers secteurs verticaux de l’industrie, tels que la fabrication, la santé, le transport et la logistique, ont montré une forte augmentation de l’automatisation et de l’adoption de l’Internet des objets. Ces facteurs renforcent la croissance du marché des tests de sécurité dans cette région. En raison des investissements des gouvernements locaux et des start-ups dans des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Objectif du rapport

Le plan du rapport segmente le marché mondial de la sécurité en fonction du type, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la région.

Segmentation basée sur le type

Sécurité Internet

Sécurité des applications

Sécurité de l’appareil

Autres

Segmentation basée sur le mode de déploiement

Sur site

Nuage

Segmentation basée sur la taille de l’organisation

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Grandes Entreprises

Segmentation basée sur l’industrie verticale

Soins de santé

Commerce de détail et commerce électronique

Éducation

BFSI

Informatique & télécom

Autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

LAMEA

Impact du COVID-19 sur le marché des tests de sécurité

D’ici 2027, le marché des tests de sécurité croît à un rythme de 19,2 % TCAC. Les prévisions pré-COVID-19 pour le marché des tests de sécurité semblent plus optimistes que celles prévues pour 2027. Depuis l’épidémie de COVID-19, le marché des tests de sécurité a été considérablement stimulé grâce à des réglementations gouvernementales favorables pour la sécurisation des données critiques des entreprises et de divers secteurs privés et privés. organisations publiques et aussi pour soutenir les nouvelles pratiques liées au travail à distance et au maintien de la distanciation sociale.

Principaux concurrents sur le marché mondial des tests de sécurité

AT&T, Inc.

NTT Security AppSec Solutions Inc.

Société internationale des machines commerciales

Cigniti

McAfee, LLC

Micro-focus

Synopsys, Inc.

Véracode

Rapide7

Secure Works, Inc.

Au fur et à mesure que ces acteurs pénètrent le marché et deviennent leaders sur le marché, ils ont adopté différentes stratégies pour renforcer encore leur position. Certaines des stratégies clés adoptées par les entreprises sur le marché mondial sont les lancements de produits, les acquisitions, les coentreprises et la collaboration, entre autres.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

