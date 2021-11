Marché des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH): principaux fournisseurs de l’industrie, taille, part, technologies de tendance | Acteurs mondiaux – Kistler Instruments India Pvt. Ltd., m+p international Mess- und Rechnertechnik GmbH

Un nouveau rapport informatif intitulé «Taille du marché des tests de dureté des vibrations sonores 2021 par les acteurs clés, répartition des segments rentables, types, applications, prévisions jusqu’en 2030» a récemment été publié par Absolute Markets Insights dans sa base de données gigantesque qui aide à façonner l’avenir des entreprises. en prenant des décisions commerciales éclairées.

À l’heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Altair Engineering, Inc., Anthony Best Dynamics Limited, AVL List GmbH, Brüel & Kjær, Dewesoft doo, ERBESSD INSTRUMENTS, GRAS Sound & Vibration A/ S, Honeywell International Inc., King Design Industrial Co., LTD., Kistler Instruments India Pvt. Ltd., m+p international Mess- und Rechnertechnik GmbH, MTS Systems Corporation, Müller-BBM Holding AG, OROS SASU, Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., Signal.X Technologies LLC, Thermotron Industries, Ubique Systems et autres. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Le rapport présente principalement les bases du marché des tests de résistance aux vibrations et au bruit (NVH) : définitions, classifications, applications et aperçu du marché ; Spécifications du produit; processus de manufacture; structure des coûts, matières premières, etc. Ensuite, il a analysé les principales conditions du marché de la région du monde, y compris le prix du produit, le profit, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux et les prévisions de croissance du marché, etc.

En fin de compte, le rapport a introduit une nouvelle analyse SWOT du projet, une analyse de faisabilité de l’investissement et une analyse du retour sur investissement (ROI). Le rapport sur le marché mondial met en évidence les stratégies de développement et de croissance de produits telles que les fusions et acquisitions adoptées par les acteurs du marché ainsi que l’analyse SWOT, PEST et les analyses des cinq forces de Porter du marché des tests de résistance aux vibrations et au bruit (NVH), qui mettent en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités , et combinaison d’entreprises clés. De plus, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celui du consommateur.

Le rapport documenté vise à offrir une stratégie organisée et méthodique pour les aspects importants qui ont affecté le marché ces dernières années et les futures opportunités de marché auxquelles les entreprises peuvent avoir confiance. Il donne aux lecteurs une étude de marché claire pour un meilleur jugement et une meilleure prise de décision sur l’opportunité d’investir ou non. Le rapport fournit une analyse et un aperçu de la dynamique future avec une analyse approfondie des principaux acteurs susceptibles de contribuer à la croissance du marché mondial des tests de résistance aux vibrations et au bruit (NVH) au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché fournit également une évaluation correcte des stratégies d’entreprise et des modèles commerciaux que les entreprises mettent en œuvre pour rester sur le marché et dominer. Certaines des mesures les plus importantes prises par les entreprises sont les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations pour étendre leur portée régionale et mondiale. Par ailleurs, les acteurs lancent également une nouvelle gamme de produits pour enrichir leur portefeuille en utilisant les dernières technologies et en les implémentant dans leur entreprise.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 en cours. La pandémie a affecté dynamiquement les segments clés du marché et a modifié le modèle de croissance et les demandes sur le marché des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH). Le rapport couvre une analyse approfondie de ces changements et fournit une estimation précise de la croissance du marché après l’impact de la pandémie.

Tendances de l’industrie

Les tests de bruit, de vibration et de dureté (NVH) sont également appelés analyse de la qualité sonore de diverses métriques telles que l’intensité sonore et le niveau d’exposition sonore. Les fabricants d’appareils électroménagers, les fabricants de l’industrie automobile et les fabricants d’équipements de l’industrie mécanique et lourde adoptent progressivement une analyse de la qualité pour améliorer les caractéristiques de leurs produits. Les tests de bruit, de vibration et de dureté englobent la soumission d’un véhicule, d’un composant ou d’un sous-ensemble complet à des vibrations à différentes fréquences, afin de déterminer les formes de mode et d’isoler les bourdonnements, les grincements et les cliquetis.

L’équipement de test NVH se compose de microphones, de contrôleurs, de sonomètres, d’analyseurs et d’autres logiciels. Le marché des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH) était évalué à 1 971,8 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 2 957 millions de dollars américains d’ici 2030. La forte croissance est principalement attribuée aux préoccupations croissantes concernant l’augmentation de la pollution sonore. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en termes d’impacts sur la santé, la pollution sonore vient juste après la pollution de l’air. C’est une cause majeure de perte auditive, de cardiopathie ischémique, de problèmes d’apprentissage chez les enfants, de troubles du sommeil, de gêne, de risques pour la santé mentale liés au stress et d’acouphènes.

L’adoption croissante de réglementations strictes concernant le contrôle du bruit par les gouvernements de divers pays est un autre facteur à l’origine de la croissance du marché des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH). Par exemple, en 2011, la Commission européenne a adopté une proposition de nouveau règlement visant à renforcer les normes d’émissions sonores pour les voitures, les camionnettes, les bus et les camions. Les progrès technologiques dans les matériaux utilisés pour les tests NVH sont également un facteur moteur de la croissance du marché. Par exemple, en février 2020, Carlisle Brake & Friction a annoncé le lancement de la prochaine version de matériaux de friction, notamment le N-680 et l’EPD (énergie, puissance, densité) à utiliser dans les applications de freinage et de transmission. Ces nouvelles versions offrent une stabilité et une capacité énergétique bien meilleures que les anciens modèles.

Marché mondial des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH) :

Marché des tests de dureté des vibrations sonores (NVH): par offres

Matériel

Logiciel

Tests en laboratoire

Test de piste

Marché des tests de dureté des vibrations sonores (NVH): par verticales

Automobile et fabrication

Télécom

Aéronautique et Défense

l’audio

Autres

Marché des tests de dureté des vibrations sonores (NVH): par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dans ce rapport d’étude de marché sur les tests de résistance aux vibrations sonores (NVH), les données d’analyse des études de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché sur les tests de résistance aux vibrations sonores (NVH), diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Tendances du marché des tests de résistance aux vibrations sonores (NVH) :

Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des tests de résistance aux vibrations et aux vibrations (NVH) en fonction de leur type, sous-type et technologie utilisés, applications, utilisateurs finaux et régions.

Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

Industry to Industry détient la plus grande part du marché des tests de résistance aux vibrations et au bruit (NVH)

Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les extensions sur le marché mondial des tests de résistance aux vibrations et au bruit (NVH).

Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

On s’attend à ce que la demande des régions/géographiques stimule la croissance »

