Marché des tests de réseaux sans fil TCAC énorme + 7% d’ici 2028 | Rohde & Schwarz, Anritsu, Infovista, Keysight Technologies, VIAVI, Accuver, Dingli Corp, Empirix, Radcom

Le marché des tests de réseaux sans fil devrait exploser à un TCAC de + 7% d’ici la fin de 2028.

Un test de pénétration sans fil examinera votre réseau en utilisant une méthodologie similaire au test de pénétration filaire standard. Cependant, ils se concentreront sur le sans fil comme passerelle pour exploiter vos vulnérabilités. Les tests de pénétration doivent imiter une attaque réelle de toutes les manières possibles.

Identifier les possibilités de pénétrer un réseau en utilisant des mesures de contrôle d’accès sans fil ou en évitant le WLAN. Identifier les identités et les informations d’identification des utilisateurs légitimes pour accéder à des réseaux et services autrement privés.

Un réseau sans fil permet aux appareils de rester connectés au réseau mais de se déplacer sans fil. Les points d’accès amplifient les signaux Wi-Fi, de sorte qu’un appareil peut être éloigné d’un routeur tout en restant connecté au réseau.

Le type de réseau Internet le plus courant dans la maison d’aujourd’hui est un réseau sans fil (également appelé Wi-Fi). La mise en réseau sans fil est le moyen le plus simple et le plus abordable de configurer un réseau Internet. Il n’y a pas de câbles intrusifs.

Principaux Acteurs Clés:

* Rohde & Schwarz

* Anritsu

* Infovista

* Technologies Keysight

* VIAVI

* Accueil

* Dingli Corp.

* Empirix

* Radcom

Il donne des informations sur les cinq forces de Porter, y compris les substituts, les concurrents probables, les acheteurs, les prétendants de l’industrie et les fournisseurs avec des données certifiées pour la compréhension du secteur des tests de réseaux sans fil dans le monde entier. En outre, il offre des informations détaillées sur les vendeurs, y compris le profil, les déterminations d’articles, les transactions, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les spéculations, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, le revenu, la part du gâteau, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Segmentation du marché

Par Type D’Équipement

* OSS avec Équipement de Géolocalisation

* Équipement de test d’entraînement

* Équipement d’essai de FILS

* Équipement de surveillance

Par Technologie de Réseau

• 5G

• 4G

* 3G

• 2G

Par Utilisateur Final

• Entreprise

* Fournisseurs de Services de Télécommunication

En outre, il offre des informations complètes sur les vendeurs, y compris le profil, les détails de l’article, les applications, l’exécution annuelle de l’entreprise, les transactions, les revenus, les entreprises, les acquisitions et les fusions, la taille de la publicité, la part du gâteau, et le ciel est la limite à partir de là. Le rapport a fait le rapport du secteur des entreprises dans le monde entier avec une inclusion du diagramme point par point de l’industrie mondiale des tests de réseaux sans fil, y compris les offres de création mondiales, les revenus mondiaux et le TCAC.

Le rapport du secteur d’activité des tests de réseaux sans fil transmet une enquête interne et externe sur la taille du marché, la taille du marché au niveau national, les paramètres régionaux, le développement de la publicité de la division, une partie de l’industrie globale, l’examen des transactions, l’amélioration de la chaîne d’estime, les acteurs de vitrine, la scène sérieuse, les tournures tardives des événements, l’enquête sur le développement du marché vital, les directives d’échange, l’examen des ouvertures, les envois d’articles, les avancées mécaniques et l’extension du centre commercial de la zone. Les rapports sur le secteur d’activité des tests de réseaux sans fil transmettent les informations sur la rivalité du marché entre les vendeurs par le biais de la division locale des secteurs d’activité en ce qui concerne le potentiel d’âge de revenu, les ouvertures d’entreprises, les demandes et la flexibilité sur la période prévue.

Le rapport d’exploration a rédigé le rapport avec les contributions de la valeur, du type de création, de l’obtention et des fusions, de la taille du secteur d’activité des tests de réseaux sans fil, de l’ensemble de l’industrie, de l’enquête sur les transactions, de la rationalisation de la chaîne d’estime, des directives d’échange, des développements mécaniques, de l’examen des ouvertures et des acteurs du marché. Le rapport présente l’enquête moderne sur la chaîne, les acheteurs en aval et les sources de matériaux bruts ainsi que les expériences précises des éléments du secteur commercial des tests de réseaux sans fil.

À la fin, le Rapport d’enquête Professionnelle sur le Marché des Tests de Réseaux sans fil 2021 comprend: – Méthodologie, Introduction aux analystes et Fourniture de statistiques. Enfin, l’examen contient une enquête SWOT de test de réseau sans fil, un examen de partialité d’entreprise, une spéculation intégrant un examen de propension au travail innovant.

