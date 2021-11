Marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique selon les tendances technologiques croissantes jusqu’en 2027 – SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group Plc, Eurofins Scientific

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 479,22 millions de dollars US en 2019 à 846,68 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,5% de 2020 à 2027.

La région MEA comprend des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le reste de la MEA. La région devrait connaître une augmentation rapide de la commercialisation et de l’industrialisation, ce qui stimulerait davantage les divers secteurs industriels. Les pays du Golfe sont des pays économiquement développés, tandis que les pays africains ne sont pas encore à la hauteur des conditions économiques des pays du Golfe et accusent un retard considérable. Les conditions météorologiques difficiles du désert, le manque de main-d’œuvre non qualifiée et les salaires élevés de la main-d’œuvre dans la région constituent d’énormes obstacles à l’établissement de l’usine de production. Cependant, l’urbanisation au Moyen-Orient transforme les perspectives des pays. Les pays du Moyen-Orient envisagent l’adoption de technologies de pointe et figurent également parmi les régions les plus urbanisées qui sont confrontées à la construction de nouvelles villes. Répondre à un changement de puissance économique mondiale a positionné le Moyen-Orient comme le marché à la croissance la plus rapide au monde, y compris Dubaï et Abu Dhabi, dans le but de se transformer en plaques tournantes mondiales.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances de le marché.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

• SGS SA

• Bureau Veritas

• Groupe Intertek Plc

• Eurofins Scientifique

• Nérieux NutriSciences

• ALS limitée

• Un Mobikwik Systems Pvt. Ltée

Marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique, par type

• E. coli

• Salmonelle

• Listeria

• Campylobacter

• Autres

Marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique, par technologie

• Technologie traditionnelle

• Technologie rapide

Marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique – par type d’aliment

• Viande et volaille

• Aliments transformés

• Fruits et légumes

• Laitier

• Céréales et céréales

La recherche sur le marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des tests de pathogènes alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique.

