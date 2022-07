Marché des tests de fibrinogène aux perspectives de croissance et au scénario futur par les principaux acteurs 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Le marché mondial des tests de fibrinogène devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation des procédures de traitement anticoagulant est l’un des facteurs de croissance de ce marché.

Marché mondial des tests de fibrinogène par type de réactif (kits de thrombine QFA, kits de fibrinogène, réactifs multifibrènes, kits STA-fibrinogène, kits de tampon imidazole), indication (troubles congénitaux du fibrinogène, maladies de stockage du fibrinogène, amylose héréditaire de la chaîne α du fibrinogène, dysfibrinogénémie acquise, cryofibrinogénémie, Coagulation intravasculaire disséminée, maladie hépatique en phase terminale), type de produit (test de précipitation de chaleur, méthode de coagulation, immunoessais, tests ADN), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, laboratoires de diagnostic, centres de soins ambulatoires, universités et instituts de recherche), géographie ( Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott. ,Siemens Healthcare Private Limited, CoaguSense, Inc., HemoSonics, LLC, iLine Microsystems, Instrumentation Laboratory Company, Sienco, Inc., SenGenix., , Universal Biosensors, RUSNANO Group, Coagulation Sciences LLC, Tcoag Ireland, SEKISUI MEDICAL CO., LTD et Thermo Fisher Scientific, entre autres.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des tests de fibrinogène est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests de fibrinogène pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Informations clés dans le rapport :

• Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

• Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Facteurs de marché

L’augmentation des cas de troubles de la coagulation sanguine est le moteur de la croissance de ce marché

La hausse des dépenses de santé est le principal facteur de croissance du marché

La technologie et les progrès dans les tests de fibrinogène sont un autre facteur qui stimule la croissance de ce marché

La prévalence croissante des exigences de diagnostic non satisfaites est le moteur de cette croissance du marché

Contraintes du marché

Le prix élevé de l’équipement de test du fibrinogène freine la croissance de ce marché

Une moindre sensibilisation dans les pays en développement peut entraver la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En février 2016, Mallinckrodt plc a annoncé avoir acquis trois médicaments topiques d’hémostase au stade commercial RECOTHROM Thrombin topique (recombinant), PreveLeak Surgical Sealant et RAPLIXA de The Medicine Company. L’objectif principal de l’acquisition est d’élargir leur portefeuille et d’aider leurs patients à obtenir un meilleur traitement. Ces médicaments sont très utiles car ils peuvent contrôler les saignements pendant les pratiques chirurgicales.

En mai 2014, Sysmex Corporation a annoncé le lancement de son nouveau réactif LIASAUTO P-FDP qui est un analyseur de coagulation entièrement automatisé. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour déterminer l’hyperfibrinolyse sanguine et l’état d’hypercoagulabilité. Déterminer les types de maladies de la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). La société dispose d’une nouvelle technologie pour augmenter la réactivité du réactif aux produits de dégradation du fibrinogène.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des tests de fibrinogène sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Le rapport sur le marché des tests de fibrinogène fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Test de fibrinogène fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

