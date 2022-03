Marché des tests de fertilité des sols: enquête complète 2021-2028- SGS SA, Eurofins Scientific, ALS Limited

Le marché des tests de fertilité des sols était évalué à 4 355,51 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 5 891,06 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 4,1% de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché sur les tests de fertilité des sols des Partenaires Insight comprend une segmentation du marché et des superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché des tests de fertilité des sols.

Quelques-uns des acteurs clés opérant sur le marché des tests de fertilité des sols sont SGS SA; Eurofins Scientific; ALS Limited; Agrolab GmbH; Actlabs; Agrocares; Water Agriculture Laboratories, Inc.; Polytest Laboratories; Crop Nutrition Laboratory Services Ltd.; et A et L Grands Lacs. Les entreprises clés mettent en œuvre les fusions et acquisitions et les stratégies de recherche et développement pour élargir leur clientèle et gagner des parts importantes sur le marché mondial, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Marché Mondial des Tests de Fertilité des Sols : Analyse Régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des tests de fertilité des sols dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Le rapport a été préparé après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale, tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données des revenus, de la production et des fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des tests de fertilité des Sols

L’épidémie de COVID-19 a perturbé le marché des tests de fertilité des sols en raison du ralentissement des activités agricoles, des instabilités dans les chaînes d’approvisionnement, des limitations des mouvements commerciaux et de la diminution de la disponibilité de la main-d’œuvre, entre autres. L’épidémie a faussé l’efficacité opérationnelle et perturbé les chaînes de valeur en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales. Cependant, alors que les économies envisagent de relancer leurs opérations, la demande de tests de fertilité des sols devrait augmenter à l’échelle mondiale dans les mois à venir. En outre, la demande de cultures vivrières, de fruits et de légumes sains ainsi que le besoin de produits alimentaires riches en nutriments et stimulant l’immunité ont augmenté en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19, ce qui soutiendrait la croissance du marché des tests de fertilité des sols.

Aperçu du Marché

Des Réglementations gouvernementales strictes Concernant la Teneur en Éléments Nutritifs des Cultures Stimulent la Croissance du Marché des Tests de Fertilité des Sols Combustibles

L’application d’engrais, en particulier synthétiques, entraîne la libération de gaz nocifs dans l’atmosphère, ce qui nuit à l’environnement. En conséquence, divers pays ont imposé plusieurs règles pour interdire l’émission de ces gaz nocifs dans l’atmosphère. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les produits alimentaires nationaux et importés qui sont commercialisés dans le commerce interétatique; elle garantit la sécurité, l’hygiène, le contenu nutritionnel, la salubrité des aliments ainsi que la pertinence des étiquettes des produits. En outre, le Règlement sur les opérations agricoles (2002) vise à résoudre le problème de la pollution diffuse causée par les activités agricoles en assurant un équilibre efficace du phosphore dans le sol afin de préserver la fertilité du sol et de réduire les pertes dues à un épandage excessif de fumier.

Marché des Tests de Fertilité des Sols – par Type d’essai

Physique

Chimique

Biologique

Marché des Tests de Fertilité des Sols – par Méthode

Sur Place

Hors Site / Laboratoire

Les Projecteurs du Rapport

Tendances progressives de l’industrie sur le marché des tests de fertilité des sols pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les entreprises pour assurer leur croissance sur les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché des tests de fertilité des sols de 2019 à 2028

Estimation de la demande mondiale de tests de fertilité des sols

Analyse des ravageurs pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie

Développements récents pour comprendre le scénario du marché concurrentiel

Tendances et perspectives du marché ainsi que les facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché des tests de fertilité des sols

Aide au processus décisionnel en mettant en évidence les stratégies de marché qui sous-tendent l’intérêt commercial, conduisant à la croissance du marché

