Marché des tests de dépistage néonatal Croissance notable du TCAC +7 % d’ici la fin 2027 / Agilent Technologies Inc., Natus Médical Inc., Trivitron Healthcare, Medtronic Inc

Le dépistage néonatal est un test de dépistage pédiatrique préventif effectué pour diagnostiquer des anomalies congénitales ou innées du métabolisme afin d’identifier la maladie. La détection précoce et les normes appropriées de diagnostic et de traitement peuvent prévenir la mort et favoriser le développement sain d’un nourrisson.

Le marché du dépistage néonatal devrait enregistrer un TCAC de +7% au cours de la période de prévision, 2021-2027.

Le test du nouveau-né pour le nouveau-né est effectué pour diagnostiquer un état de santé grave. Le dépistage néonatal est effectué pour tester certains troubles nocifs ou potentiellement mortels qui ne sont pas apparents au moment de la naissance.

Ces pratiques de test comprennent les tests sanguins, le dépistage de l’audition, l’oxymétrie de pouls et autres. Ces tests de dépistage permettent aux professionnels de la santé d’identifier et de traiter certaines affections qui aident un nourrisson à grandir en bonne santé avec un développement normal.

Le dépistage néonatal représente l’une des principales avancées en matière de santé infantile du siècle dernier, et il y a eu de nombreux progrès dans les technologies utilisées pour le dépistage néonatal.

Acteurs Clés

Agilent Technologies Inc., Natus Médical Inc., Trivitron Healthcare, Medtronic Inc., Masimo Corp. et Bio-Rad Laboratories Inc., entre autres.

Le rythme rapide des développements dans le domaine du dépistage néonatal a été rendu possible par les progrès technologiques dans la capacité de détecter de multiples composés diagnostiques de différentes erreurs innées du métabolisme dans des échantillons de sang séché néo-natal.

Après le succès du dépistage néonatal de la phénylcétonurie, les experts dans ce domaine sont optimistes quant à la possibilité de nouveaux avantages pour la santé à l’avenir.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89926

Actuellement, l’Amérique du Nord domine le marché du dépistage néonatal et devrait continuer son bastion pendant encore quelques années. Cela est principalement dû à la prévalence croissante des troubles congénitaux et aux tests imposés dans les 50 États du pays.

Dans la région nord-américaine, les États-Unis détiennent la plus grande part de marché. Cela peut être principalement attribué aux taux d’incidence croissants des troubles chez les nouveau-nés et à la demande croissante de systèmes avancés.

Aux États-Unis, chaque nouveau-né est dépisté après la naissance, et ce dépistage est effectué par l’analyse de marqueurs diagnostiques dans des taches de sang collectées sur du papier filtre le deuxième jour de la vie d’un nourrisson. Les programmes de dépistage néonatal sont exécutés sur une base étatique aux États-Unis; par conséquent, il a été observé qu’il y a un manque d’uniformité entre les panels de test de nombreux États.

Ce rapport fournit des données quantitatives complètes et une analyse qualitative sur le marché mondial du dépistage néonatal. La taille du marché est analysée par pays, type de produit, application et concurrents. La couverture élargie comprend des ventilations sectorielles supplémentaires pour les utilisateurs finaux et des profils de producteurs approfondis.

Segmentation du Marché

Par Technologie

* Spectrométrie de Masse en Tandem

* Oxymétrie de Pouls

* Tests Enzymatiques

* Analyses ADN

* Autres Technologies

Par Type d’Essai

* Tache de Sang Séché

* Dépistage auditif

* Malformation Cardiaque Congénitale Critique (ICC)

* Autres Types d’essais

Par Utilisateur Final

• Hôpital

* Centres de Diagnostic

* Autres utilisateurs Finaux

Présentation de nos offres Twist d’août Obtenez des rapports à prix réduits: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=89926

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche du Marché des Tests de Dépistage Néonatal 2021-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs affectant la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché conduisant au marché des tests de dépistage néonatal

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2021-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2021-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Tests de dépistage Néonatal

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication du Marché Mondial des tests de dépistage Néonatal

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des tests de dépistage Néonatal 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.