Marché des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des tests de consommables pour la fabrication de produits biopharmaceutiques devrait atteindre une valeur estimée à 815,53 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 12,40% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée au besoin croissant de tests approfondis des matières premières avant le lancement du produit, à la réglementation croissante relative à la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux progrès technologiques.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des tests de consommables pour la fabrication de produits biopharmaceutiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Alcami Corporation., Merck KGaA, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc., Charles River, Catalent, Inc, Avomeen, BioSpectra, Inc., Pace Analytical Services, LLC., Gibraltar Laboratories, TOXIKON, Activation Laboratories Ltd., MabPlex Inc., SGS SA, Albany Molecular Research Inc., Avance Biosciences Inc., Triclinic Labs, Inc., Lonza., STERIS plc., Boston Analytical, Pharmetric Laboratory, entre autres.

Définition du marché :

Les produits consommables sont les produits qui assistent le processus de fabrication ou entrent en contact direct avec le produit mais ne font cependant pas partie du produit final. Dans les produits biopharmaceutiques, ils comprennent les filtres de produits, les tubes de contact avec les produits et les gaz de traitement, les sacs en polyéthylène, les gants, les vêtements, les lubrifiants, les lingettes/vadrouilles. Diverses normes et réglementations gouvernementales ainsi que des normes internes ont été imposées pour garantir des tests appropriés de ces consommables de fabrication afin de garantir la qualité du produit final.

Développements clés sur le marché :

En mars 2016, Eurofins Scientific, afin de maintenir son leadership mondial dans les tests de produits biopharmaceutiques, a conclu un accord affirmatif pour acheter l’entreprise d’Advantar Laboratories Inc. Avec cette acquisition, ils élargiraient leur offre de produits et développeraient les moyens les plus efficaces et innovants. des tests de consommables biopharmaceutiques. Cela aidera Eurofins à étendre ses opérations à l’échelle mondiale et, grâce à la combinaison de l’expertise technologique, lui permettra de fournir des tests de la meilleure qualité sur le marché.

En juin 2018, Agilent Technologies, afin d’étendre son portefeuille de produits de test de consommables, a conclu un accord affirmatif pour acquérir l’entreprise de ProZyme, Inc. Avec cette acquisition, ils seraient en mesure d’étendre leurs opérations à l’échelle mondiale, d’augmenter leur base de clients, d’attirer l’innovation et réduire le coût des opérations. Cela faciliterait la fourniture aux clients de solutions efficaces, efficientes et abordables

Facteurs de marché

La croissance rapide de l’industrie biopharmaceutique en raison de la capacité médicinale de lutter efficacement contre les maladies contribue à la croissance de ce marché

La demande croissante de tests approfondis des matières premières avant le lancement final du produit pour assurer une qualité optimale affecte positivement la croissance du marché

L’augmentation du nombre de normes internes de qualité favorables et de réglementations gouvernementales stimule également la croissance de ce marché

Les progrès et développements rapides des équipements de test stimulent également la croissance de ce marché

L’augmentation des investissements en recherche et développement des principales sociétés multinationales accélère le développement et la croissance du marché des tests de consommables pour la fabrication de produits biopharmaceutiques

Contraintes du marché

Les coûts élevés associés au déploiement d’équipements de test entravent la croissance de ce marché

Le manque d’expertise indispensable au fonctionnement des équipements d’essais freine la croissance de ce marché

Segmentation: Marché mondial des tests de consommables de fabrication de produits biopharmaceutiques

Par service

Essais en laboratoire Tests d’analyse chimique Test d’enzymes Test de stabilité Test de stérilité Autres

Tests personnalisés / Tests propriétaires du client

Essais de laboratoire officinaux et multi-officiels)

Par type de matière première

Excipients de formulation

Ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Appui au programme de qualification des fournisseurs basé sur les méthodes officinales (USP / EP / JP)

Par géographie

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

