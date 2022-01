Marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance dans les dernières recherches par acteur clé: njoy Life Foods, Dr. Schär, Conagra Brands, Inc., Hygiena, LLC, General Mills

Le marché des tests d’allergènes et d’intolérance alimentaires devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,55% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, qui devrait atteindre 0,14 milliard de dollars d’ici 2028.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des tests d’allergènes et d’intolérance alimentaires fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la mondialisation du commerce alimentaire intensifie la croissance du marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance.

Les tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance désignent le type de test effectué dans le but de déterminer si une personne souffre d’allergie ou d’intolérance à un produit alimentaire particulier. L’allergie alimentaire a tendance à affecter le système immunitaire d’un individu et provoque une réaction anormale dans le corps. Les tests aident à acquérir les informations concernant la cause de l’allergie ou de l’intolérance.

Le rapport sur le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires présente les entreprises suivantes, notamment : – njoy Life Foods, Dr. Schär, Conagra Brands, Inc., Hygiena, LLC, General Mills Inc., Pamela’s Products – Gluten-Free, Semper AB, Gluten Free Foods Limited, Amy’s Kitchen, Inc., Alpro, Quest Diagnostics Incorporated, DuPont, ALLETESS MEDICAL LABORATORY, Thermo Fisher Scientific, Nima Labs, Inc., YorkTest, NEOGEN CORPORATION, Laboratory Corporation of America Holdings et ELISA Technologies, Inc.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance, catégorise la taille du marché mondial des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par méthodes (in vitro, in vivo), test clinique (test cutané, tests sanguins, allergie alternative, autres), source de nourriture (lait de vache, œuf, poisson, crustacés, blé, noix, levure, noix de cola , pois, soja, autres), type de test d’ingrédient (essai immunoenzymatique, PCR, biocapteurs, autres), produit alimentaire (produits de boulangerie et de confiserie, boissons, plats préparés, aliments pour bébés, produits laitiers, produits carnés, autres), Utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, autres)

