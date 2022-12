Marché des tests d’agents pathogènes alimentaires à recueillir d’ici 2029, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché des tests de pathogènes alimentaires a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont de nouvelles lancements de produits, expansions, accords, coentreprises, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché des tests d’agents pathogènes alimentaires évalue la hausse, la croissance ou la chute attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport réaliste sur le marché des tests de pathogènes alimentaires, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Obtenez l’exemple de copie PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-pathogen-testing-market&SR

Analyse et perspectives du marché des tests de pathogènes alimentaires

Les tests d’agents pathogènes alimentaires sont importants pour réduire et finalement éliminer les maladies d’origine alimentaire causées par des agents pathogènes d’origine alimentaire, y compris les bactéries, les virus et autres. Près de 31 bactéries et virus connus et d’autres agents non identifiés provoquent des maladies d’origine alimentaire. Le test des agents pathogènes est un processus qui est mis en œuvre à chaque étape de la production alimentaire jusqu’à l’emballage des aliments pour garantir la sécurité et l’hygiène des aliments. Les maladies d’origine alimentaire les plus courantes sont causées par la salmonelle, la listeria et E. coli. Les tests d’agents pathogènes alimentaires peuvent être effectués soit par une méthode standard de culture cellulaire conventionnelle, soit en utilisant des technologies ou des méthodologies avancées telles que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), dosage immuno-enzymatique (ELISA) et autres. L’élimination des agents pathogènes d’origine alimentaire est souhaitée pour l’ensemble de l’industrie alimentaire afin de réduire les cas de maladies d’origine alimentaire.

Les fabricants de produits alimentaires adoptent largement les tests d’agents pathogènes alimentaires pour garantir la sécurité alimentaire, ainsi que le respect des normes de sécurité alimentaire établies par les autorités gouvernementales. Une augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire et des préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire augmentera la demande de tests de pathogènes alimentaires. De plus, le nombre croissant de rappels d’aliments et les réglementations strictes établies par les organismes gouvernementaux pour les tests d’agents pathogènes devraient propulser la croissance du marché mondial des tests d’agents pathogènes alimentaires. Cependant, le manque d’expertise technique des petites entreprises peut entraver la croissance du marché.

L’augmentation des progrès technologiques des tests d’agents pathogènes alimentaires et la demande croissante de technologies rapides et sensibles pour les tests d’agents pathogènes dans les produits alimentaires devraient créer d’immenses opportunités pour les fabricants de tests d’agents pathogènes alimentaires. D’autre part, l’absence de normes de sécurité alimentaire uniformes peut remettre en cause la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des tests de pathogènes alimentaires augmentera à un TCAC de 8,0 % de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD, volumes en unités Segments couverts Par type de test (système, kits de test, consommables et autres), type de test d’agent pathogène (Salmonella SPP, E. Coli, Listeria SPP, Listeria, Vibrio SPP, Campylobacter et autres), site (laboratoire interne/interne et installation d’externalisation ), Application (produits à base de viande et de volaille, produits laitiers, aliments transformés, viande et substituts de viande à base de plantes, confiserie, aliments pour bébés, extraits de plantes et herbes, huiles comestibles, produits à base de CBD, miel et épices) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Écosse, Suisse et reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande , Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts 3M, PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, AThermo Fisher Scientific Inc., Neogen Corporation, Biorex Food Diagnostics (BFD), Randox Food Diagnostics, ROKA BIO SCIENC, Invisible Sentinel, Clear Labs, Inc., LuminUltra, FOSS, Noack Group, Shimadzu Corporation, Agilent Technologies, Inc., Ring Biotechnology Co Ltd., Omega Diagnostics Group PLC, Biomedica Medizinprodukte GmbH, Romer Labs Division Holding GmbH et LexaGene

Définition du marché

Les tests d’agents pathogènes alimentaires sont importants pour réduire et finalement éliminer les maladies d’origine alimentaire causées par des agents pathogènes d’origine alimentaire, y compris les bactéries, les virus et autres. Près de 31 bactéries, virus connus et autres agents non identifiés provoquent des maladies d’origine alimentaire. Le test des agents pathogènes est un processus qui est mis en œuvre à chaque étape de la production alimentaire jusqu’à l’emballage des aliments pour garantir la sécurité et l’hygiène des aliments. Les maladies d’origine alimentaire les plus courantes sont causées par la salmonelle, la listeria et E. coli. Les tests d’agents pathogènes alimentaires peuvent être effectués soit par une méthode standard de culture cellulaire conventionnelle, soit en utilisant des technologies ou méthodologies avancées telles que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), le test immuno-enzymatique (ELISA) et autres. L’élimination des agents pathogènes d’origine alimentaire est souhaitée pour l’ensemble de l’industrie alimentaire afin de réduire les cas de maladies d’origine alimentaire.

Dynamique du marché mondial des tests de pathogènes alimentaires

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire

Les maladies d’origine alimentaire sont causées par la consommation d’aliments avariés ou contaminés par des bactéries pathogènes, des virus, des parasites et autres, entraînant une infection. L’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire chez les consommateurs à l’échelle mondiale crée une demande massive d’équipements de test des agents pathogènes alimentaires. La principale raison de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire dans l’industrie alimentaire est l’ignorance de la main-d’œuvre, des manipulateurs d’aliments et des fabricants, car ils manquent de connaissances sur les technologies modernes, les bonnes pratiques de fabrication (BPF), les systèmes d’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP), le contrôle de la qualité . Le manque de connaissances des travailleurs entraîne une augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire. L’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire à l’échelle mondiale augmente la demande de tests d’agents pathogènes alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire.

Par conséquent, le nombre croissant de maladies d’origine alimentaire et l’augmentation des décès dus à des aliments contaminés contribueront à la croissance du marché des tests d’agents pathogènes alimentaires.

Préoccupation croissante concernant la sécurité alimentaire

La demande d’aliments sains et de haute qualité a récemment augmenté en raison d’une plus grande prise de conscience du problème de la qualité des aliments en réponse à la pression du marché et à d’autres facteurs tels que les problèmes de santé, qui se sont traduits par l’augmentation du nombre de maladies d’origine alimentaire. L’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire a incité les consommateurs à apporter des changements vitaux à leur régime alimentaire et à leur mode de vie, les rendant plus préoccupés par la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est importante non seulement pour la santé des « consommateurs », mais également pour l’ensemble de l’industrie alimentaire et les autorités réglementaires. Le gouvernement fait la promotion d’aliments sains et s’inquiète de plus en plus de la salubrité des aliments chez les consommateurs.

Par conséquent, la demande croissante de sécurité alimentaire et la nécessité de tests d’agents pathogènes alimentaires pour les produits alimentaires afin de garantir que le produit est sans danger pour la consommation devraient stimuler la croissance du marché mondial des tests d’agents pathogènes alimentaires.

Opportunité

Progrès technologiques dans les tests de pathogènes alimentaires

La demande de méthodes d’analyse efficaces et technologiquement avancées des agents pathogènes alimentaires augmente en raison des préoccupations croissantes liées à la sécurité alimentaire et de la prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire. Les agents pathogènes d’origine alimentaire tels que les bactéries, les champignons, les virus et autres peuvent nuire aux consommateurs s’ils ne sont pas contrôlés dans les produits alimentaires. Les méthodes traditionnelles de test des agents pathogènes alimentaires prennent du temps et le besoin d’un processus technologiquement avancé augmente. De nouvelles technologies sont développées pour vérifier efficacement la présence d’agents pathogènes alimentaires dans les produits alimentaires.

Ainsi, les progrès technologiques jouent un rôle important dans les tests d’agents pathogènes alimentaires car ils contribuent à garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger et contribuent à réduire les cas de maladies d’origine alimentaire, ce qui devrait créer une bonne opportunité pour le marché des tests d’agents pathogènes alimentaires.

Retenue/Défi

Manque d’expertise technique dans les petites entreprises

Les fabricants de produits alimentaires de petite taille n’en savent pas assez sur les méthodes, les services ou les programmes d’analyse des agents pathogènes alimentaires. Ils ne pourront pas répondre aux exigences de sécurité alimentaire. Par conséquent, un manque de compétences et de connaissances, en particulier dans les pays en développement, affectera l’efficacité de l’évaluation et de l’inspection des opérations alimentaires. L’expertise et les connaissances techniques sont essentielles pour mettre en œuvre de telles procédures. Ainsi, le gouvernement devrait mener certains programmes pour éduquer les travailleurs afin que la sécurité alimentaire maximale et les tests d’agents pathogènes et, par conséquent, la sécurité puissent être atteints. Le manque d’expérience et de connaissances techniques, en particulier dans les petites entreprises, entraînera une grave contamination des produits alimentaires, entraînant des maladies d’origine alimentaire et pouvant causer de graves problèmes. Le manque d’expertise et de connaissances techniques pourrait nuire aux industries des tests alimentaires et pathogènes.

Un tel manque de connaissances et d’expertise technique dans les petites entreprises limitera la croissance du marché mondial des tests de pathogènes alimentaires.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des tests de pathogènes alimentaires

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du verrouillage, la fabrication et la production de nombreuses petites et grandes entreprises ont été interrompues et la demande de tests d’agents pathogènes alimentaires, influençant également le marché. En raison de la modification de nombreux mandats et réglementations, les fabricants sont en mesure de concevoir et de lancer de nouveaux produits sur le marché, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2021, 3M a fusionné son segment d’activité de sécurité alimentaire avec Neogen Corporation, un fabricant de produits de test alimentaire. Cette nouvelle fusion a aidé l’entreprise à élargir son segment d’activité et l’aidera éventuellement à générer plus de revenus.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-pathogen-testing-market?SR

Table des matières

1 Introduction du marché des tests d’agents pathogènes alimentaires

1.1 Aperçu du marché des tests de pathogènes alimentaires

1.2 Portée du rapport

1.3 Hypothèses

2 Résumé exécutif

3 Méthodologie de recherche

3.1 Exploration de données

3.2 Validation

3.3 Entrevues primaires

3.4 Liste des sources de données

4 Analyse des pathogènes alimentaires Perspectives du marché

4.1 Vue d’ensemble

4.2 Dynamique du marché

4.2.1 Moteurs

4.2.2 Contraintes

4.2.3 Opportunités

4.3 Modèle Porters Five Force

4.4 Analyse de la chaîne de valeur

5 Marché des tests de pathogènes alimentaires par modèle de déploiement

5.1 Présentation

6 Marché des tests de pathogènes alimentaires, par solution

6.1 Aperçu

7 Marché des tests de pathogènes alimentaires, par verticale

7.1 Aperçu

8 Marché des tests de pathogènes alimentaires, par géographie

8.1 Présentation

8.2 Amérique du Nord

8.2.1 États-Unis

8.2.2 Canada

8.2.3 Mexique

8.3 Europe

8.3.1 Allemagne

8.3.2 Royaume-Uni

8.3.3 France

8.3.4 Reste de l’Europe

8.4 Asie-Pacifique

8.4.1 Chine

8.4.2 Japon

8.4. 3 Inde

8.4.4 Reste de l’Asie-Pacifique

8.5 Reste du monde

8.5.1 Amérique latine

8.5.2 Moyen-Orient

9 Paysage concurrentiel du marché Analyse des pathogènes alimentaires

9.1 Aperçu

9.2 Classement du marché de l’entreprise

9.3 Principales stratégies de développement

10 profils d’entreprises

10.1.1 Overview

10.1.2 Financial Performance

10.1.3 Product Outlook

10.1.4 Key Developments

11 Appendix

11.1 Related Research

Complete Report Details with Facts and Figures along respective Images and Graphs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-pathogen-testing-market&SR

Top Trending Reports:

Labeling Equipment Market is expected to Reach by , Size, Share, Trends, Opportunities, Demand, and Segmentation Analysis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-labeling-equipment-market

Oat Flour Market to Exhibit a Striking CAGR Growth by , Size, Share, Trends, Competitive Scenario and Industry Growth Analysis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-flour-market

Form-Fill-Seal (FFS) Films Market to Garner by , Size, Share, Growth, Demand, Challenges, Opportunities and Competitive outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-form-fill-seal-ffs-films-market

Brown Sugar Market is Prospering by , Size, Share, Emerging Trends, Historic Analysis and Industry Growth Factors https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brown-sugar-market

Fruit and Herbal Tea Market to Observe Highest Growth by , Size, Share, Development Trends, Demand, Competitive Scenario and Revenue Forecast https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fruit-and-herbal-tea-market

Oat Bran Market Is Predictable by , Size, Share, Upcoming Trends, Business Opportunities, Demand, and Segmentation Analysis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-bran-market

Spices and Seasonings Market to Perceive Excellent Growth by , Size, Share, Growth, Challenges, Emerging Trends and Competitive Analysis https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spices-and-seasonings-market

Pre-made Pouch Packaging Market Is Likely to Upsurge by , Size, Share, Trend, Demand, Challenges and Competitors Outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pre-made-pouch-packaging-market

Shock Absorption Running Shoes Market Size, Share, Gross Revenue, Trends, Application, Future Growth and is expected to Grow by https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-shock-absorption-running-shoes-market

Sodium Benzoate Market is expected to reach the Value by the end of , Size, Share, Growth, Demand and Opportunity Outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sodium-benzoate-market

Protein in Infant Formula Market is Prospering by , Size, Share, Emerging Trends, Historic Analysis and Industry Growth Factors https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-in-infant-formula-market

Commercial and Military Parachute Market Is Likely to Upsurge with Excellent CAGR by , Size, Share, Trend, Demand, Market Dynamics and Challenges https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-and-military-parachute-market

Aloe Vera Juice Market to Witness Huge Growth By , Size, Share, Trends, Business Strategies And Revenue Outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aloe-vera-juice-market

Tea Polyphenols Market Is Expected to Grasp by , Size, Shares, Demand, Global Trends, Growth Value and Revenue Outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tea-polyphenols-market

Frozen Fruits and Vegetables Market to Will Receive Outstanding Growth by , Size, Share, Upcoming Trends, Opportunities, and Growth Outlook https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-fruits-and-vegetables-market

About Data Bridge Market Research:

An absolute way to forecast what future holds is to comprehend the trend today!

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavours to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process. Data Bridge is an aftermath of sheer wisdom and experience which was formulated and framed in the year 2015 in Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«