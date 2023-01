Marché des tests au point de service (POCT): tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research présente une vue complète du «marché mondial des tests au point de service (POCT)», qui comprend des données historiques récentes, les tendances actuelles du marché, le futur paysage des produits, les stratégies marketing, les innovations technologiques, les technologies à venir et les nouvelles tendances. ou opportunités Études commerciales publiées. , les progrès technologiques dans les industries connexes. Ce rapport de marché complet et compétent sur les tests au point de service (POCT) met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments clés, le volume de ventes probable et l’analyse géographique.

Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités émergentes sont pris en compte lors de la recherche du marché et de la préparation de ce rapport. Les principaux domaines couverts par le rapport sur les tests au point de service (POCT) comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Data Bridge Market Research analyse que le marché POCT, qui était de 29 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 64,46 milliards de dollars d’ici 2029 et connaître un TCAC de 10,5 % sur la période de prévision de 2022. Les rapports de marché, organisés par l’équipe Data Bridge Market Research, comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. la portée, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Les tests POC ne sont pas aussi appréciés que les tests de laboratoire central en raison de leur faible volume et de leur coût élevé. Cela impose une charge supplémentaire au système de facturation pour fournir des codes uniques pour les tests POC. Cela peut entraîner des erreurs de facturation de la part de personnel inexpérimenté ou nouvellement embauché, et la saisie de données dans les systèmes de gestion de données en raison de codes de test incohérents.

Un examen au point de service est défini comme un test qui peut être effectué à proximité du patient et permet des choix médicaux immédiats en fonction des résultats et de la surveillance. Les tests au point de service (POCT), également connus sous le nom de tests dirigés par le patient, permettent aux médecins d’évaluer des résultats de diagnostic précis, en temps réel et de qualité laboratoire en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Veiller à ce que les patients reçoivent les soins les plus efficaces et les plus efficients au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des points de service (POCT) comprennent:

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

BD (États-Unis)

Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Diagnostic Sekisui (États-Unis)

Trinity Biotech (Irlande)

Biomérieux (France)

Diagnostic EKF (Allemagne)

AccuBioTech Co., Ltd. (Chine)

Laboratoire de métrologie (États-Unis)

Beckman Coulter, Inc. (États-Unis)

Diagnostic PTS (États-Unis)

Nova Biomedical (États-Unis)

Chembio Diagnostics, Inc. (États-Unis)

Quidel Corporation (États-Unis)

Sienco, Inc (États-Unis)

Le paysage concurrentiel du marché Test au point de service (POCT) fournit des détails par concurrents. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Objectifs clés du marché des tests au point de service (POCT):

Chaque entreprise du marché des tests au point de service (POCT) a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs primordiaux, vous permettant d’analyser votre concurrence, les marchés futurs, les nouveaux produits et les données informatives qui augmenteront de manière exponentielle vos ventes. volume. .

Taille du marché et facteurs de croissance des tests au point de service (POCT).

Changements significatifs dans le futur marché des tests au point de service (POCT).

Les meilleurs concurrents mondiaux sur le marché.

Étendue et perspectives des produits du marché Test au point de service (POCT).

Les pays en développement avec un potentiel de croissance future.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Global Point-of-Care Testing (POCT) principaux profils de fabricants et statistiques de vente.

Points saillants des principaux facteurs suivants sur le marché mondial des tests au point de service (POCT):

informations d’affaires

Description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

Procéder aux événements majeurs liés à l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements importants et filiales

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par une entreprise avec une histoire de 5 ans.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, autres AME) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les principaux acteurs du marché Test au point de service (POCT)? Comment le marché des tests au point de service (POCT) va-t-il évoluer au cours des cinq prochaines années ? Quels produits et applications dominent le marché des tests au point de service (POCT)? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Test au point de service (POCT)? Quels marchés régionaux afficheront la plus forte croissance ? Quelles seront la taille et la taille du marché Test au point de service (POCT) au cours de la période de prévision?

