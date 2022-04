Marché des tests au point de service (POCT) d’ici 2029: taille de l’industrie, perspectives concurrentielles mondiales: Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens AG,

La dernière étude de recherche publiée par DBMR « Global Point-of-Care Testing (POCT) Market » avec plus de 350 pages d’analyse sur la stratégie commerciale adoptée par les acteurs clés et émergents de l’industrie et fournit un savoir-faire sur le développement actuel du marché, le paysage, les technologies , moteurs, opportunités, point de vue et statut du marché. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché. Ce rapport envisage également la situation du marché mondial des tests au point de service (POCT), la scène de rivalité, la part de marché, le taux de développement, les modèles futurs, les moteurs du marché, les ouvertures et les difficultés, les canaux de transactions et les grossistes. Sur le plan territorial, ce rapport ordonne la création, l’utilisation claire, le tarif et l’importation de tests au point de service (POCT) en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Inde.

Le marché mondial des tests au point de service (POCT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,25% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 49,77 milliards USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché sur le pont de données sur le point Le marché des tests de prise en charge (POCT) fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses accélère la croissance du marché des tests au point de service (POCT).

Téléchargez un échantillon exclusif (PDF de 350 pages) Rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=point-care-testing-poct-market&ab

Bref aperçu des appareils esthétiques :

Les tests au point de service font référence aux tests de diagnostic médical qui sont connus pour être effectués dans ou autour du point de service. Il permet aux praticiens médicaux d’obtenir des résultats précis, de qualité laboratoire et de diagnostic en temps réel en quelques minutes.

L’augmentation du financement par de multiples sources à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des tests au point de service (POCT). L’augmentation de l’incidence des maladies cibles et des maladies infectieuses parmi la population comme le coronavirus et l’augmentation de la demande de tests POC en raison des divisions telles que la salle d’opération, les laboratoires de cathétérisme, les soins intensifs, la salle d’urgence et les unités de soins intensifs néonatals, entre autres, afin de fournir des soins aux patients efficaces et rapides accélèrent la croissance du marché des tests au point de service (POCT). L’augmentation de la demande de soins à domicile incitant les fabricants à commercialiser des produits portables conviviaux et l’émergence de solutions de santé orientées smartphone, de technologies numériques et de solutions embarquées basées sur la vision influencent davantage le marché des tests au point de service (POCT). En outre, l’augmentation de l’importance des diagnostics POC dans la surveillance de l’environnement et la santé publique, l’augmentation du nombre de tests POC dispensés de CLIA, l’augmentation des progrès technologiques et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché des tests au point de service (POCT). En outre, la sensibilisation croissante des fournisseurs aux nouvelles technologies et l’augmentation de la demande de tests POC avec capacités de multiplexage offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des tests au point de service (POCT) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La recherche Global Aesthetic Devices Market 2021 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale des dispositifs esthétiques est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial.

Les segments et sous-sections du marché des appareils esthétiques sont présentés ci-dessous:

Par type de produit (appareils laser esthétiques, appareils énergétiques esthétiques, appareils de remodelage corporel)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, spas médicaux et centres de beauté)

Par procédure (anti-âge, rajeunissement, réduction de la cellulite, amélioration mammaire, chirurgies d’élimination des cicatrices et autres marques, chirurgies de liposuccion, lifting des bras, abdominoplastie, augmentation des fesses, psoriasis et vitiligo)

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché Appareils esthétiques est –

Abbott

Hoffmann-La Roche Ltd

Siemens AG

Beckman Coulter, Inc

BD

Johnson & Johnson Services, Inc

Laboratoire d’instrumentation

… ..

Pour en savoir plus, visitez le rapport d’étude approfondie @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folate -anémie-carentielle-marché-des-médicaments

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché Appareils esthétiques, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (comme les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, acquisitions et investissements). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données de ventilation mondiales des dispositifs esthétiques par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et Analyse des cinq forces de Porter.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-folate-deficiency-anemia-drug-market

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial Appareils esthétiques, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Étendue du marché mondial des tests au point de service (POCT) et taille du marché

Le marché mondial des tests au point de service (POCT) est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de la prescription, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en surveillance de la glycémie, tests cardiométaboliques, tests de maladies infectieuses, tests de coagulation, tests de grossesse et de fertilité, tests de marqueurs tumoraux / cancéreux, tests d’analyse d’urine, tests de cholestérol, tests hématologiques, tests de toxicomanie et tests occultes fécaux. Les tests cardiométaboliques sont en outre segmentés en marqueurs cardiaques, kits de test des gaz sanguins/électrolytes, kits de test hba1c et tests des lipides. Le dépistage des maladies infectieuses est en outre segmenté en kits de dépistage de la grippe, kits de dépistage du VIH, kits de dépistage de l’hépatite C, kits de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, kits de dépistage des maladies tropicales, infections nosocomiales, kits de dépistage des infections respiratoires et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en tests à flux latéral, bandelettes réactives, microfluidique, diagnostics moléculaires, immunoessais, tests d’agglutination, écoulement continu, phase solide et biocapteurs.

Sur la base de la prescription, le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en tests OTC et tests basés sur ordonnance.

Sur la base de l’application, le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en tests cardio-métaboliques, tests de maladies infectieuses, tests de néphrologie, tests de toxicomanie (DoA), tests de glycémie, tests de grossesse et biomarqueur du cancer. essai.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, laboratoires de recherche et établissements de soins à domicile. Les hôpitaux sont en outre segmentés en unité de soins intensifs du service des urgences, en salle générale et autres. Les cliniques sont ensuite segmentées en clinique médicale et clinique de diagnostic.

Avec des tableaux et des chiffres aidant les analyses dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des appareils esthétiques :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché mondial des appareils esthétiques

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial des appareils esthétiques.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des appareils esthétiques mondiaux

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché mondial des appareils esthétiques Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2021

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial Appareils esthétiques qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché mondial des appareils esthétiques est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com