Marché des terminaux de point de vente sans contact Stratégie 2021, perspectives et développement de produits et analyse d’impact COVID-19 2028

Ce rapport se concentre sur le marché mondial des terminaux de point de vente sans contact avec les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Terminal de point de vente sans contact en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

Le terminal PoS sans contact est un terminal qui accepte tous les paiements sans contact, y compris les paiements à partir des cartes à puce sans contact, des appareils mobiles NFC dotés d’une autorisation de paiement et d’une application. Un terminal PoS sans contact existe dans un point de vente avec plusieurs noyaux d’application pris en charge par le réseau de paiement. Les noyaux applicatifs sont certifiés et développés par les éditeurs qui fournissent et proposent des terminaux PoS sans contact. Ces noyaux d’application offrent deux types de transactions, l’une est la norme EMVCo qui implique des transactions de puce et l’autre est connue sous le nom de transactions MSD.

Obtenez un exemple de rapport du rapport sur le marché des terminaux de point de vente sans contact @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00021263/

(* Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.)

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Groupe Cegid

Société NEC

Systèmes MICROS, Inc

Société Hewlett Packard

Systèmes Cisco, Inc

Samsung Electronics Co. Ltd

Panasonic Corporation

Ingénico S.A.

Systèmes Verifone Inc

Toshiba Corporation

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des terminaux de point de vente sans contact. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Terminal de point de vente sans contact.

Les principaux moteurs du marché des terminaux de point de vente sans contact sont la demande croissante de transactions sans numéraire et sans contact, les progrès technologiques dans les méthodes d’acceptation des paiements, comme de nombreuses entreprises utilisant des plates-formes numériques pour accepter les paiements, l’utilisation accrue des smartphones et autres médias numériques. De plus, le besoin croissant de gestion des stocks devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La recherche sur le marché des terminaux de point de vente sans contact se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Terminal de point de vente sans contact en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Principaux points clés du marché des terminaux de point de vente sans contact

Aperçu du marché des terminaux de point de vente sans contact

Concurrence sur le marché des terminaux de point de vente sans contact

Marché des terminaux de point de vente sans contact, revenus et tendance des prix

Analyse du marché des terminaux de point de vente sans contact par application

Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des terminaux de point de vente sans contact

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des terminaux PoS sans contact.

Marché des terminaux de point de vente sans contact segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00021263/

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans les domaines de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Site Web : https://www.theinsightpartners.com/