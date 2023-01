Marché des terminaux de point de vente de restaurant 2023 – Stratégies commerciales, ventes de produits et taux de croissance, évaluation jusqu’en 2033

Le marché des terminaux de point de vente pour restaurants devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 6,5% au cours de la période de prévision

Le terminal de point de vente du restaurant implique les fonctions suivantes de facturation, d’enregistrement des chiffres de vente, de gestion de la paie et de contrôle des stocks, car il assure la fonction commerciale. Les données de vente et d’inventaire quotidiennes sont enregistrées dans le système de point de vente, car le point de vente peut analyser tous les modèles de vente et aider le restaurant à gérer la taxe de vente à l’aide des ventes mensuelles et annuelles. Par conséquent, l’installation de systèmes de point de vente fixes ou mobiles réduit les tâches quotidiennes d’enregistrement des ventes et de préparation des déclarations fiscales. De plus, l’intégration du logiciel de gestion de la relation client dans le système de point de vente gère automatiquement la récupération des informations client, la création de mises à jour régulières et la préparation de rapports de vente. L’avantage supplémentaire de l’installation d’un système de point de vente est pour l’extrait qui est lié à la préférence du client,

La croissance du marché des terminaux de point de vente a ralenti en raison de la pandémie de COVID-19, car les consommateurs doivent rester à la maison et éviter toutes les activités extérieures pendant la pandémie de covid 19. Mais d’une manière ou d’une autre, la manière traditionnelle de commander de la nourriture en ligne a aidé les restaurants à garder leur trace et à couvrir les pertes de revenus dues à la baisse de la vente de nouveaux systèmes de point de vente.

Segmentation du marché des terminaux de point de vente pour restaurants:

Marché des terminaux de point de vente pour restaurants, par produit

Fixé

Mobile

Marché des terminaux de point de vente pour restaurants, par composant

Matériel

Logiciel

Marché des terminaux de point de vente pour restaurants, par déploiement

Nuage

Sur site

Marché des terminaux de point de vente pour restaurants, par application

L’extrémité avant

Back-end

Marché des terminaux de point de vente pour restaurants, par utilisation finale

FSR

RSQ

Institutionnel

Autres

En fonction de la région, le marché de l’impression de terminaux de point de vente pour restaurants a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du point de vente mondial des restaurants, suivie de l’Amérique du Nord.

Marché mondial des terminaux de point de vente pour restaurants, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché des terminaux de point de vente pour restaurants:

Technologie PAX limitée

Systèmes Verifone Inc.

Société NCR

Systèmes Revel

Aireus Inc.

Vaisselle, Inc.

posiste

EposNow

LimeTray

PLV POSSIBLE

Upserve, Inc.

Oracle Corporation

Posera

ShopKeep (acquis par LightSpeed)

Systèmes d’écureuil

TouchBistro

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché des terminaux de point de vente pour restaurants examine les facteurs macroéconomiques ainsi que l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une analyse qualitative et quantitative des perspectives sectorielles/régionales, ainsi que la présence des acteurs du marché dans chaque segment et région/pays. Les entrées sont incluses dans les informations du rapport.

Le rapport sur le marché des terminaux de point de vente pour restaurants couvre une analyse complète sur: