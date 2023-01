Data Bridge Market Research analyse que le marché des tensioactifs non ioniques connaîtra un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Demande croissante d’agents de surface non ioniques, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante d’agents de surface non ioniques pour un large éventail d’utilisations par les utilisateurs finaux, telles que la fabrication de détergents et d’émulsifiants, et croissance des petits et moyens fabricants. facteur contribuant à la croissance du marché des tensioactifs non ioniques.

Les tensioactifs sont des produits chimiques utilisés dans une large gamme de produits verticaux finaux en raison de leurs propriétés bénéfiques telles que le mouillage, le nettoyage, l’émulsification et le moussage. Les tensioactifs non ioniques sont souvent utilisés en conjonction avec des tensioactifs anioniques car ils sont efficaces pour lubrifier et éliminer la saleté naturelle.

La demande croissante de tensioactifs non ioniques dans l’industrie des peintures et des revêtements est à l’origine de l’augmentation du taux de croissance du marché des tensioactifs non ioniques. La demande croissante de tensioactifs non ioniques dans la fabrication d’agents gonflants et la croissance verticale et l’expansion de divers utilisateurs finaux dans les économies émergentes auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché des tensioactifs non ioniques. Sensibilisation croissante aux alternatives aux avantages des tensioactifs non ioniques, augmentation des dépenses en recherche et développement par les grandes entreprises, taux d’industrialisation rapide, augmentation rapide de la demande de tensioactifs non ioniques pour la fabrication d’adhésifs, demande croissante de beauté,

Cependant, le manque de demande et d’offre de matières premières en raison des fermetures et des fluctuations de prix posera un défi majeur à la croissance du marché. Les coûts élevés associés aux capacités de recherche et développement, les préoccupations environnementales croissantes liées aux tensioactifs et les restrictions commerciales mondiales strictes freineront le taux de croissance du marché. En outre, les règles et réglementations gouvernementales strictes liées à l’élimination industrielle entraveront également le taux de croissance du marché. La disponibilité massive d’alternatives à faible coût sur le marché limitera également les possibilités de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des tensioactifs non ioniques analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, réglementations commerciales, analyse des importations et des exportations, analyse de la production, optimisation de la chaîne de valeur, part de marché, impact des acteurs du marché nationaux et localisés, poches de revenus émergentes, réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché. , taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des tensioactifs non ioniques, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse . Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tensioactifs non ioniques et taille du marché

Le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en fonction du substrat, du type, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des tensioactifs non ioniques se divise en tensioactifs synthétiques et biosurfactants à base de substrat.

En fonction du type, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en éthoxylates d’alcool, alcanolamides gras, dérivés d’amine, dérivés de glycérol, alcoxylates et autres.

En fonction de l’application, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en détergents, émulsifiants, agents moussants, agents mouillants, additifs et autres.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en peintures et revêtements, soins personnels et cosmétiques, textiles, pesticides, nettoyants ménagers, aliments et boissons, pétrole et gaz, etc.

Analyse au niveau du pays du marché des tensioactifs non ioniques

Il analyse le marché des tensioactifs non ioniques et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, substrat, type, application et industrie d’utilisation finale référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Tensioactifs non ioniques sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, les États-Unis d’Amérique, la Chine, le Japon, le Canada et le Mexique. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique ( MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud ; l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des tensioactifs non ioniques en raison de la demande croissante de tensioactifs non ioniques dans les industries utilisatrices finales de la région, de l’augmentation des activités de recherche et développement et de l’augmentation des politiques d’investissement gouvernementales pour promouvoir l’industrie. Croissance, forte croissance économique dans les pays émergents, disponibilité abondante de matières premières et augmentation des investissements de divers industriels publics et privés dans la région Asie-Pacifique.

La section Pays du rapport de marché Tensioactifs non ioniques fournit également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence forte ou insuffisante des marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tensioactifs non ioniques

Le paysage concurrentiel du marché Tensioactifs non ioniques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des tensioactifs non ioniques.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des tensioactifs non ioniques sont BASF SE, Akzo Nobel NV, Stepan Company, RHODIA, Clariant, Evonik Industries AG, Croda International plc, Huntsman Corporation, LLC, Air Products Inc., Wacker Chemie AG, LyondellBasell Industries. Holdings BV, INEOS, Honeywell International Inc., Solvay, Dow, Procter & Gamble, KOA Corporation, Lion Specialty Chemicals Co., Ltd, Bayer AG, Emery Oleochemicals et GALAXY.

