Marché des technologies vertes selon les dernières recherches sur la focalisation sur les principaux fabricants 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des technologies vertes. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les technologies vertes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché des technologies vertes en Inde est dominé par l’énergie verte. Les véhicules électriques et le traitement de l’eau et des eaux usées sont les autres segments de marché importants. La capacité installée du secteur de l’énergie verte s’élevait à 94,43 GW au cours de l’exercice 2021, avec un objectif d’atteindre 275 GW d’ici l’exercice 2027. En termes de volumes de ventes, le marché des véhicules électriques en Inde a atteint 148 430 unités au cours de l’exercice 2021, se développant à un rythme remarquable. taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,80 % au cours de la période des exercices 2017 et 2021. En termes de revenus, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées en Inde devrait atteindre 2 413.70 milliards INR d’ici 2026, en expansion à un TCAC de 12.03 % au cours de la période 2021-2026.

Informations sectorielles :

Le secteur de l’énergie verte en Inde est dominé par l’énergie solaire, suivie par l’éolien, la biomasse et la petite hydraulique. Plusieurs initiatives visant à promouvoir les parcs solaires, les villes solaires et les pompes solaires, ainsi que la National Solar Mission sont responsables de l’augmentation remarquable de la capacité solaire de l’Inde. Au cours de l’exercice 2021, la capacité installée de l’Inde pour l’énergie solaire et éolienne s’élevait à 40,09 GW et 39,25 GW, respectivement. Les projets d’énergie éolienne en Inde sont concentrés dans le Tamil Nadu, le Rajasthan et le Maharashtra. L’objectif du pays est d’atteindre des capacités d’énergie verte de 175 GW d’ici l’exercice 2022 et de 275 GW d’ici l’exercice 2027. Cependant, des facteurs tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie sont susceptibles d’entraver les objectifs d’installation.

Au cours de l’exercice 2021, les deux-roues électriques étaient le segment le plus important du marché des véhicules électriques en Inde, représentant environ 96,91 % du volume total des ventes. Les quatre roues électriques ont gagné en popularité grâce à l’adoption progressive des véhicules électriques pour les transports publics. De plus, la popularité croissante des voitures électriques hybrides devrait propulser le marché des véhicules électriques à quatre roues.

Influenceurs du marché :

L’énorme potentiel d’énergie verte en Inde, associé à l’approbation de 100% d’IDE, a fait du pays une destination attrayante pour les afflux de capitaux. Au cours du premier trimestre de l’exercice 2021, l’Inde a enregistré des investissements d’une valeur de 6,6 milliards de dollars. Des politiques de soutien telles que le National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) et Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles (FAME) ont favorisé la pénétration des véhicules électriques en Inde. En outre, les investissements par le biais de partenariats public-privé (PPP), les réductions d’impôts et les exonérations des droits de douane de base devraient stimuler la vente de véhicules électriques au cours de la période de prévision.

Le marché des technologies vertes en Inde est limité par l’absence d’une structure politique intégrée et unifiée et les difficultés d’accès au financement. Il existe de nombreuses politiques s’adressant à divers sous-segments du secteur des technologies vertes, qui manquent également en termes de coordination aux niveaux étatique et central. D’autre part, les start-ups de technologies vertes ont du mal à obtenir un financement de démarrage. Les critères d’éligibilité stricts empêchent les entrepreneurs de technologies vertes de profiter des avantages des programmes gouvernementaux. De plus, les défis sous la forme d’intégration du réseau, de planification, de prévision et d’accords d’achat d’électricité (PPA) entravent la réalisation du potentiel d’énergie verte de l’Inde.

Impact du COVID-19 :

Les infections au COVID-19 augmentant à nouveau au premier trimestre de l’exercice 2022, il y a eu des retards dans la mise en service des projets d’énergie verte et l’arrêt des programmes d’ajout de capacité. Les ventes et les immatriculations de véhicules électriques ont également chuté au cours de l’exercice 2021. L’immatriculation de nouveaux véhicules électriques a chuté de 20 % au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’année précédente. L’impact négatif de la pandémie sur les pâtes et papiers, les aliments et boissons, l’énergie et l’électronique, qui sont les principales industries utilisatrices finales, a ralenti le marché du traitement de l’eau et des eaux usées.

À long terme, la pandémie devrait apporter plusieurs changements positifs sur le marché des technologies vertes. La pénétration croissante des véhicules électriques dans les transports publics et la participation accrue des sources d’énergie vertes dans le mix énergétique en sont quelques-unes. Les véhicules électriques ont le potentiel de jouer un rôle clé dans la réduction de l’impact économique de la pandémie en réduisant les factures d’importation de pétrole. D’autre part, la mobilité électrique devrait être le principal facilitateur d’un plan de croissance durable du secteur des transports dans une Inde post-pandémique.

