Marché des technologies opérationnelles 2022 – Tendances, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des technologies opérationnelles aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des technologies opérationnelles. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des technologies opérationnelles est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de classe mondiale sur le marché des technologies opérationnelles. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été portés de manière viable par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes par ce rapport sur le marché des technologies opérationnelles.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-operational-technology-market

Le marché des technologies opérationnelles devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 33 738,33 millions USD d’ici 2028.

Les principaux facteurs de croissance du marché des technologies opérationnelles sont l’adoption croissante de l’automatisation, des services instrumentés de sécurité et des progrès techniques dans le matériel et les logiciels. L’adoption croissante de solutions automatisées et d’un système de surveillance et de contrôle amélioré stimule la croissance du marché. D’autre part, la défaillance du fonctionnement critique des systèmes OT est un défi majeur pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la technologie opérationnelle fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial des technologies opérationnelles et taille du marché

Sur la base des composants, le marché mondial des technologies opérationnelles est segmenté en matériel, logiciel/plate-forme et services. En 2021, le segment du matériel devrait détenir la plus grande part du marché car la technologie opérationnelle dépend du matériel, tel que les capteurs, les commutateurs, les contrôleurs et autres, qui sont des composants essentiels pour le marché de la technologie opérationnelle.

Sur la base du déploiement, le marché mondial des technologies opérationnelles est segmenté en cloud, hybride et sur site. En 2021, le segment du cloud devrait détenir la plus grande part du marché, car le cloud offre une plus grande évolutivité.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. En 2021, le segment des grandes entreprises devrait détenir la plus grande part du marché, car les grandes entreprises sont équipées d’instruments de sécurité de haute précision et de qualité.

Sur la base de la connectivité, le marché mondial des technologies opérationnelles est segmenté en sans fil et filaire. En 2021, le segment de la connectivité sans fil devrait détenir la plus grande part du marché, car la connectivité sans fil contribue à accroître l’efficacité, à réduire les coûts et nécessite une maintenance.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des technologies opérationnelles est segmenté en contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA), contrôleurs logiques programmables (PLC), systèmes instrumentés de sécurité (SIS), systèmes de contrôle distribués (DCS), systèmes de gestion/automatisation des bâtiments ( BAS) et les domaines de contrôle de processus (PCD). En 2021, le segment SCADA devrait détenir la plus grande part du marché car il offre plusieurs avantages tels qu’une fiabilité accrue, des coûts réduits, une sécurité améliorée des travailleurs, une plus grande satisfaction des clients et une meilleure utilisation.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des technologies opérationnelles est segmenté en pétrole et gaz, produits chimiques, marine et ports, énergie et services publics, métaux et mines, automobile et transport, pâtes et papiers, aliments et boissons, sciences de la vie, bâtiments et infrastructures, et autres. En 2021, le segment pétrole et gaz devrait détenir la plus grande part du marché, car la technologie OT est principalement utilisée pour la détection des fuites, la sécurité des processus et l’amélioration des processus, qui est dominée par l’industrie pétrolière et gazière.

Voir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-operational-technology-market

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des technologies opérationnelles sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord; le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe ; Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) ; Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) ; Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché, car le nombre d’entreprises présentes et les diverses offres de produits fournies par les principaux acteurs pour la sécurité des procédés et l’amélioration des procédés sont les plus élevés de la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait croître au TCAC le plus élevé.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des technologies opérationnelles comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies opérationnelles sont Fortinet, Inc., Gray Matter Systems LLC, Forcepoint, IBM Corporation, ABB, General Electric, Schneider Electric, Rockwell Automation, Inc., Emerson Electric Co., Advantech Co., Ltd., Honeywell International Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Oracle, Wipro Limited, SCADAfence, SAP SE, Cisco Systems, Accenture, Wunderlich-Malec Engineering, Inc., Yokogawa Electric Corporation et autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En décembre 2019, SCADAfence s’est associé à Fortinet pour développer une solution de sécurité des technologies opérationnelles (OT). Cette solution a établi la référence pour les développements futurs et a aidé l’entreprise à gagner la confiance et la fiabilité des clients.

En octobre 2019, ABB a conclu un partenariat avec Operational Technology Cyber ​​Security Alliance (OTCSA). Ce partenariat s’est concentré sur la sécurité des technologies opérationnelles dans les infrastructures critiques et les systèmes de contrôle industriels (ICS). Cette solution traitera les problématiques de cybersécurité dans les systèmes et solutions pour les infrastructures et l’industrie. Les deux entreprises bénéficieront mutuellement, ce qui les aidera à élargir leur marché.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-operational-technology-market

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises de la technologie opérationnelle

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Table des matières:

– Aperçu du marché: il comprend la portée de l’étude du marché des technologies opérationnelles, les acteurs couverts, les segments de marché clés, l’analyse du marché par application, l’analyse du marché par type et d’autres chapitres qui donnent un aperçu de l’étude de recherche.

– Méthodologie de recherche: les principaux acteurs du marché sont étudiés sur la base de la marge brute, du prix, du chiffre d’affaires, des ventes aux entreprises et de la production.

– Résumé exécutif: cette section du rapport donne des informations sur les tendances du marché des technologies opérationnelles et partage une analyse de marché par région et une analyse du marché mondial, une analyse par région, par part de marché et taux de croissance est fournie.

– Étude de la région géographique: Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sur le marché des technologies opérationnelles sont étudiés sur la base de la taille du marché par canal de distribution, de la taille du marché par produit, des acteurs clés et des prévisions du marché.

– Principaux fournisseurs: cette partie du rapport sur le marché des technologies opérationnelles traite des plans d’expansion des entreprises, des fusions et acquisitions clés, de l’analyse du financement et des investissements, des dates de création de l’entreprise, des revenus des principaux acteurs, ainsi que de leurs zones desservies et de leurs bases de fabrication.

– Répartition par analyse d’impact Covid-19 : La période d’examen du rapport de marché considéré ici est 2021-2028.

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-operational-technology-market

Rapports connexes