Marché des technologies du sport 2022 – Part de l’industrie mondiale, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et taux de croissance sain à 19,73% jusqu’en 2029

Ce rapport marketing pour la recherche et l’analyse est représenté sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour une compréhension sensible des utilisateurs. Le rapport de marché est une source d’informations véridique qui offre une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. En outre, des échantillons de grande taille ont été utilisés pour la collecte de données dans ce rapport, ce qui répond aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. Le monde entier Ce document de marché travaille sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport d’étude de marché le plus fin et de premier ordre.

Téléchargez l’exemple de rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?

Les sports de plein air tels que le cricket, le football, le football et le rugby intègrent dans une large mesure la technologie sportive. En termes de revenus, le jeu est roi dans le secteur de la technologie sportive. De plus, en raison de l’augmentation de l’utilisation de la technologie sportive dans des jeux tels que le badminton, les échecs et la natation, les activités sportives en salle apportent également une contribution significative à l’industrie. Les sports en salle s’appuient désormais sur la technologie sportive à un rythme plus lent que les sports en plein air.

Data Bridge Data Market Research analyse que le marché des technologies sportives était évalué à 11,13 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 47,00 milliards de dollars américains d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 19,73% et au cours de la période de prévision à partir de 2022 à 2029.

Définition du marché

La division Sports Technology s’occupe principalement de créer de nouvelles applications et technologies pour aider à la recherche et au développement de stratégies d’intervention pour améliorer les performances sportives. La technologie et les données sportives sont devenues un aspect essentiel de la croissance et des performances sportives ces dernières années. Comme la technologie et les données jouent un rôle important dans l’amélioration du développement des joueurs et des performances sportives, les revenus du sport augmentent également.

Portée du rapport et segmentation du marché

Rapport d’échelle des détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards de dollars US, volumes unitaires, prix en dollars US Tranches couvertes Technologie (Appareil, Stade intelligent, E-Sports, Sports Analytics), Sports (Football, Baseball, Basketball, Hockey sur glace, Football/Rugby, Tennis, Cricket, Golf, E-Sports et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie et du Pacifique (APAC) en Asie et le Pacifique (APAC), l’Arabie saoudite l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte et Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Couverture des acteurs du marché Fitbit LLC (États-Unis), IBM (États-Unis), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), FUJITSU (Japon), SAP SE (Allemagne), Oracle (États-Unis), LG Electronics. (Corée du Sud), SAMSUNG (Corée du Sud), Apple Inc. (États-Unis), Garmin Ltd. (États-Unis), SONY INDIA (Inde), Panasonic Corporation (Japon), Catapult (Australie), NEC Corporation (Japon), SHARP CORPORATION (Japon), MODERN TIMES GROUP (Suède), Activision Publishing, Inc. (États-Unis), Tencent Holdings Ltd. (Chine), CJ CHEILJEDANG CORP. (Corée du Sud) et HCL Technologies Limited (Inde). opportunités de marché § La demande croissante de décisions basées sur les données § Accroître la pression sur les joueurs et les équipes pour améliorer leurs performances § Le désir de technologie sportive augmente avec l’adoption croissante de la technologie esports et la demande croissante de participation des fans

Dynamique du marché des technologies sportives

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des technologies sportives au cours de la période de prévision sont les suivants :

Conducteurs:

Accroître l’adoption des technologies émergentes

Le marché sera probablement tiré par l’adoption croissante de technologies émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et l’analyse de données, ainsi que l’intégration des médias sociaux, dans divers sports, ce qui accélérera la croissance du marché des technologies sportives.

Adoption accrue de la technologie sportive

Le football a un taux d’adoption des technologies sportives plus élevé que le tennis, le golf et d’autres sports qui devraient stimuler la croissance du marché des technologies sportives.

Augmentation des investissements de diverses organisations

En raison des investissements accrus de plusieurs organisations dans l’adoption des dernières technologies pour le suivi des performances des joueurs et l’engagement des foules, entre autres activités, l’entreprise subit un changement de paradigme qui contribuera davantage à la croissance du marché.

Opportunités

De plus, l’émergence des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique devrait offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des technologies sportives dans les années à venir.

Limites/défis

D’autre part, l’augmentation des investissements initiaux et les contraintes budgétaires devraient entraver davantage la croissance du marché des technologies sportives au cours de la période cible. Cependant, la pénurie de professionnels dotés de compétences analytiques pourrait encore constituer un défi pour la croissance du marché des technologies sportives dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché de la technologie du sport fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’amélioration de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements du marché de la réglementation , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, dominance des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des technologies sportives, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Impact de Covid-19 sur le marché des technologies sportives

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des technologies sportives. Les effets du COVID-19 se sont répercutés sur les secteurs mondiaux de la santé, de l’éducation, de la finance et du commerce, et l’environnement sportif ne fait pas exception. En raison de l’apparition et de la propagation du virus, les activités sportives ininterrompues dans le monde se sont arrêtées. L’achèvement des ligues nationales a été reporté en raison de l’Euro2020. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché des technologies sportives devrait être affecté positivement.

Nouveaux développements

En février 2021, PUSH, une entreprise de technologie sportive basée à Toronto, s’est associée à Catapult pour aider les entraîneurs à planifier, suivre, mesurer et améliorer les performances des joueurs hors du terrain.

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-technology-market

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du sport

Le paysage concurrentiel du marché Technologie du sport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, dominance de l’application. Les points de données ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché des systèmes de gestion des transports.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies sportives sont :

Fitbit LLC (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)

Cisco Systems, Inc. (USA)

Fujitsu (Japon)

SAP SE (Allemagne)

Oracle (États-Unis)

LG Electronics. (Corée du Sud)

SAMSUNG (Corée du Sud)

Apple Inc. (USA)

Garmin Ltd. (États-Unis)

SONY Inde (Inde)

Panasonic Corporation (Japon)

Catapulte (Australie)

NEC (Jabon)

Sharp Corporation (Japon)

Collection Modern Times (Suède)

Activision Publishing, Inc. (USA)

Tencent Holdings Ltd. (Chine)

CJ CHEILJEDANG CORP. (Corée du Sud)

HCL Technologies Limited (Inde)

Rapport sur les faits saillants

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des technologies sportives est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser les performances du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance sont évalués pour chaque région géographique.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

Rapport d’attribution :

Ce rapport peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client. Veuillez contacter notre équipe commerciale ( Sales@databridgemarketresearch.com ) qui veillera à ce que vous receviez un rapport adapté à vos besoins. Vous pouvez également contacter nos cadres au +1 888 387 2818 pour partager vos besoins de recherche.

Les reportages les plus connus :

Marché mondial des systèmes de gestion des ordres de travail – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Marché mondial des embrayages – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Marché mondial des caméras d’intelligence artificielle de reconnaissance faciale – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2027

Marché mondial de la gestion d’actifs et de patrimoine – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Marché mondial des infrastructures d’intelligence artificielle (IA) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

À propos de nous : Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec un niveau inégalé de flexibilité et d’approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions sur mesure aux défis commerciaux complexes et démarre le processus de prise de décision sans effort.

Data Bridge est un expert dans la création de clients satisfaits qui dépendent de nos services et ils dépendent certainement de notre travail acharné. Obtenez une personnalisation et une remise sur le rapport en envoyant un e-mail à corporatesales@databridgemarketresearch.com . Nous sommes satisfaits de notre impressionnant taux de satisfaction de la clientèle de 99,9 %.

Lien:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com