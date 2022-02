Marché des technologies de santé numériques 2021 | Taille de l’industrie, tendances, croissance, perspectives et prévisions 2028

DBMR recently added this market research report proves to be an inventive and novel solution for the businesses in today’s changing marketplace with which they can reach to the new horizons of success. This market report lends a hand to businesses to thrive in the market with an array of insights about the market and the industry. It encompasses key information about the industry, market segmentation, important facts and figures, expert opinions, and the latest developments across the world. The research study performed in the universal market report takes into account the local, regional as well as global market.

Le marché des technologies de santé numériques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 68,17 milliards USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 4,80% dans la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les technologies numériques de la santé sont la fusion des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont largement utilisées pour la santé et les soins de santé pour améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé, pour rendre les médicaments plus spécifiques et plus ingénieux. L’augmentation rapide des investissements en capital-risque, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du besoin de services de santé numériques dans les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision 2021-2028.

Caractéristiques du rapport

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Développements clés du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont

IBMKoninklijke Philips NVJohnson & Johnson ServicesHuawei TechnologiesAT&T Intellectual PropertyCerner CorporationBio-TelemetryEClinicalWorksGENERAL ELECTRIC COMPANYAbbottBosch Healthcare SolutionBayer AGHuawei TechnologiesiHealth Labs

Segmentation : Marché mondial des technologies de santé numérique :

par technologie

TélésantémSantéAnalyse de la santéSystèmes de santé numériques

Mode de livraison

Sur siteBasé sur le cloud

Composant

LogicielsServicesMatériel

Application

CardiologieDiabèteNeurologieApnée du sommeilOncologie

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est) Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de santé numériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des technologies de santé numériques.

Table des matières:

Chapitre 1: Aperçu du marché des technologies de santé numériques

Chapitre 2: Impact économique du marché des technologies de santé numériques

Chapitre 3: Concurrence par fabricant

Chapitre 4: Production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Chapitre 5: Offre (production) , consommation, exportation, importation par régions (2022-2029)

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8 : Marché des technologies de la santé numérique par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle , Sourcing Strategy and Downstream Buyers

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyses géographiques du marché des technologies de santé numérique

Chapitre 11.1 : Amérique du Nord

Chapitre 11.2 : Europe

Chapitre 11.3 : Asie-Pacifique

Chapitre 11.4 : Amérique du Sud

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché des technologies de la santé numérique

Chapitre 13 : Prévisions du marché des technologies de la santé numérique (2022-2029)

Chapitre 14 : Rapports connexes

Chapitre 15 : Appendice

