Marché des technologies de chirurgie numérique 2022 Croissance, analyse des coûts et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des technologies de chirurgie numérique devrait passer de 399 USD . 8 millions en 2021 à 5 110 USD . 5 millions d’ ici 2030 , à un TCAC de 32 . 1 % de 2022 à 2030 . Les technologies de chirurgie numérique sont les capacités d’intelligence artificielle intégrées pour aider les médecins dans la navigation chirurgicale, la visualisation chirurgicale, le guidage peropératoire chirurgical et dans l’analyse et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail de l’écosystème chirurgical . La technologie en question est généralement un amalgame de technologies de visualisation avancées (réalité augmentée ( AR ) , réalité virtuelle ( VR ) , réalité mixte ( MR ) , algorithmes et technologies d’intelligence artificielle ( IA ) .

Pour normaliser les procédures chirurgicales et réduire les risques associés aux complications chirurgicales, les progrès en termes de matériel et de logiciel remplissent divers rôles pour leur utilisation dans la formation chirurgicale et par la suite pour effectuer la chirurgie proprement dite sur le patient . En ce qui concerne les types de produits, la chirurgie numérique englobe les outils de science des données chirurgicales, les outils de visualisation avancés, les outils de simulation chirurgicale, les outils de navigation chirurgicale et les outils de planification chirurgicale, entre autres produits .

La convergence des données acquises et de la puissance de calcul s’est principalement concentrée sur l’essor de l’IoT, des outils d’analyse de données, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage en profondeur, de la vision par ordinateur, de la visualisation avancée en 3D, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la robotique. sur le marché de la technologie . Les soins de santé ne font pas exception pour ne pas être transformés, en particulier en ce qui concerne les soins chirurgicaux au bloc opératoire désormais établis ou présents dans presque tous les niveaux des hôpitaux à travers le monde .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des technologies de chirurgie numérique

La pandémie de COVID – 19 a eu un impact négatif sur les activités de développement commercial et de déploiement des fabricants de produits basés sur la chirurgie numérique . Les ingénieurs et les experts ne peuvent pas commencer la fabrication de puces avancées, entre autres produits, dans des pays spécifiques comme la Corée du Sud . Ces experts ne peuvent pas effectuer de voyages liés au travail dans des pays, tels que la Corée du Sud ou Israël, pour tester et optimiser les systèmes dans différentes régions . De nombreux partenaires commerciaux potentiels ne peuvent pas se rendre sur place dans les installations ou participer à des conférences de l’industrie pour expérimenter et tester les divers systèmes de science des données et de planification chirurgicale nouvellement développés .Les laboratoires externes touchés par la COVID – 19 connaissent des retards dans l’obtention des approbations réglementaires, ce qui augmente les dépenses d’exploitation . Le COVID – 19 a également entraîné des fermetures ou des interruptions d’activité pour de nombreux fabricants et fournisseurs d’ entreprises .

Cependant, l’impact à long terme de la pandémie de COVID – 19 sur les opérations des entreprises ou de leurs partenaires tiers sera principalement déterminé par les développements futurs et lors de la reprise des opérations habituelles des marchés, qui sont très incertaines .

Dynamique du marché mondial des technologies de chirurgie numérique

Pilotes : Précision améliorée et récupération prometteuse de la planification chirurgicale préopératoire

La transformation de la planification chirurgicale avant la numérisation des chirurgies a conduit à des ordinateurs aidant les chirurgiens à organiser un ensemble de méthodes préopératoires de prévisualisation de l’intervention chirurgicale . Et avec l’intégration du système de navigation médicale, la formation chirurgicale basée sur l’ensemble de données CT ou IRM du patient est transposée sous forme d’étapes chirurgicales prédéfinies pour guider avant d’effectuer une intervention chirurgicale proprement dite .

Les avantages de la planification chirurgicale informatisée ont permis d’observer une diminution de la morbidité chirurgicale, une amélioration de l’ergonomie dans la salle d’opération, une diminution des risques chirurgicaux et un gain de temps opératoire . Ce début révolutionnaire des chirurgies fait une énorme différence, en particulier pour les domaines chirurgicaux de haute précision tels que la neurochirurgie , la chirurgie buccale et maxillo-faciale .

Contraintes : exigence d’une formation chirurgicale supplémentaire

La phase d’apprentissage avec les systèmes assistés par ordinateur est une phase intensive pour que les chirurgiens réalisant 150 à 200 gestes se familiarisent avec leur utilisation . Selon un rapport de commission de 2015 de la Royal Society of Medicine, Londres, U . K. _ , cinq milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à une chirurgie sûre faute de professionnels qualifiés . De plus, selon Fundamental VR, moins de 0 . 5 % des chirurgiens dans le monde ont accès à des simulations de formation de qualité .

Les médecins ont besoin de séances de formation intensives car des technologies interventionnelles complexes ont été introduites dans divers segments de la santé . La formation par simulation permet également aux médecins de conserver leurs compétences actuelles . Ainsi, l’expertise pour s’adapter à ces technologies numériques avancées pose un défi majeur aux chirurgiens et autres personnels de l’O . R. _ La plupart des professionnels expérimentés utilisent des méthodes chirurgicales conventionnelles . Ainsi, la réticence des chirurgiens en raison d’une expertise et d’une formation insuffisantes constitue un revers majeur pour le marché des technologies de chirurgie numérique .

Tendances : plates-formes de fournisseurs neutres

L’industrie de la santé a subi des transformations rapides à grande et à petite échelle, considérées comme des changements . Suivre le rythme des progrès actuels des systèmes existants rend difficile l’optimisation du flux de travail tout en maintenant un faible coût de mise à niveau des systèmes . Par conséquent, choisir les fournisseurs proposant des plates-formes ouvertes est une solution viable . Ces solutions peuvent s’intégrer et s’adapter aux besoins changeants de l’hôpital et maintenir le système toujours prêt à accepter les innovations au fur et à mesure qu’elles se présentent .

Portée des technologies de chirurgie numérique

L’étude classe le marché des technologies de chirurgie numérique en fonction de la technologie et du type de produit aux niveaux régional et mondial .

Par Perspectives technologiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Réalité Augmentée ( AR )/ Réalité Virtuelle ( VR )

AI Algorithms

Réalité mixte ( MR )

Autres technologies

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Simulation chirurgicale

Science des données chirurgicales

Navigation et visualisation

Planification chirurgicale

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des algorithmes d’IA devrait représenter la plus grande part de marché par technologie

Le segment technologique du marché mondial des technologies de chirurgie numérique comprend la réalité augmentée ( AR )/ réalité virtuelle ( VR ) , les algorithmes d’IA, la réalité mixte ( MR ) et d’autres technologies . Le marché est largement dominé par la technologie des algorithmes d’IA . La contribution de la technologie des algorithmes d’IA a été enregistrée à 42 . 8 % des revenus du marché sur le marché mondial des technologies de chirurgie numérique en 2021 . L’intelligence artificielle peut être qualifiée de capacité des ordinateurs à réagir et à agir comme des humains .L’IA constitue divers sous-domaines, chacun apportant des solutions aux problèmes cliniques à sa manière . Les algorithmes cliniques sont une séquence d’instructions utilisées pour accomplir une tâche, telle que la réanimation d’une personne en arrêt cardiaque . Un algorithme d’IA est un ensemble de règles bien construit donné à un programme, qu’il soit utilisé pour prédire un diagnostic ou la progression d’une maladie chronique, ou un dispositif médical tel qu’un robot . L’intelligence artificielle peut être qualifiée de capacité des ordinateurs à réagir et à agir comme des humains . L’IA constitue divers sous-domaines, chacun apportant des solutions aux problèmes cliniques à sa manière .Les algorithmes cliniques sont une séquence d’instructions utilisées pour accomplir une tâche, telle que la réanimation d’une personne en arrêt cardiaque . Un algorithme d’IA est un ensemble de règles bien construit donné à un programme, qu’il soit utilisé pour prédire un diagnostic ou la progression d’une maladie chronique, ou un dispositif médical tel qu’un robot .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des technologies de chirurgie numérique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision . La croissance peut être attribuée à l’augmentation du développement des infrastructures de soins de santé et à l’augmentation de la population gériatrique dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et l’Australie, constituant la région Asie – Pacifique .

En Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part de marché . En mettant l’accent sur l’offre d’opportunités aux acteurs régionaux plutôt qu’aux acteurs étrangers, le gouvernement chinois verse des fonds dans les startups nationales avec la vision de transformer la Chine en une centrale mondiale de la robotique . Plusieurs sociétés émergentes en sont encore au stade initial de développement de produits ou au stade préclinique . En outre, de nombreuses entreprises attendent l’approbation de la Food and Drug Administration ( CFDA ) chinoise , ce qui limite leur entrée sur le marché .

Principaux acteurs du marché

Le marché des technologies de chirurgie numérique est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Osso VR, Augmedics Ltd. , Brainlab AG, Medtronic Plc, Caresyntax, Inc . , ApS intégré 3D, DASH Analytics, Novadaq Technologies, Inc . , VR fondamentale, EchpPixel, Inc . , Surgical Science Sweden AB, VirtaMed AG, Mimic Technologies et Centerline Biomedical .