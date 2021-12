Marché des techniques d’imagerie d’ARN par microscopie Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des techniques d’imagerie d’ARN par microscopie rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des techniques d’imagerie d’ARN par microscopie devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux domaines d’application croissants de cette technique.

Définition du marché :

Les techniques d’imagerie ARN basées sur la microscopie sont une technologie appartenant à la transcriptomique spatiale, dans laquelle l’ARN est visualisé au microscope dans des conditions spécifiées, aidant à améliorer la compréhension de l’ARN dans le corps humain, ce qui peut ensuite aider à de meilleures études de recherche et au développement de divers produits de santé.

Marché mondial des techniques d’imagerie d’ARN basées sur la microscopie par technologie (smFISH, sondes à cadenas/amplification à cercle roulant, sondes à ADN ramifiée), utilisation finale (recherche en traduction, clients universitaires, clients de diagnostic, fabricant de produits pharmaceutiques), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie -Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, Seven Bridges Genomics a annoncé avoir étendu ses offres de services et ses capacités en introduisant la transcriptomique spatiale sur sa plateforme. Cette disponibilité est conçue pour répondre à la demande croissante d’analyse et d’identification de cellules uniques et aux avantages offerts par la transcriptomique spatiale par rapport à la génomique

En mars 2016, Horizon Discovery Group plc a annoncé le lancement des « HDx FFPE RNA Fusion Reference Standards », des normalisations conçues pour optimiser et valider les différentes techniques basées sur l’ARN telles que le séquençage de l’ARN, les tests RT-PCT ou RT-qPCR.

Analyse compétitive:

Global microscopy-based RNA imaging techniques market is highly fragmented and the major players have used various strategies such as new product launches, expansions, agreements, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in this market. The report includes market shares of microscopy-based RNA imaging techniques market for Global, Europe, North America, Asia-Pacific, South America and Middle East & Africa.

Key Market Competitors:

Few of the major competitors currently working in the global microscopy-based RNA imaging techniques market are Nikon Instruments Inc., NanoString Technologies, Inc., 10x Genomics, CARTANA AB, Horizon Discovery Group plc, Illumina, Inc., Seven Bridges Genomics, Advanced Cell Diagnostics, Inc., READCOOR, INC., AAT Bioquest, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc. among others.

Market Drivers

Establishment of various market players dealing in these technologies, this factor is expected to drive the growth of the market

Increasing utilization of spatial techniques for cancer research and diagnosis also propels the market growth

Increasing applicable benefits of transcriptomic techniques for single-cell researches over conventional techniques drives the market growth

Market Restraints

Lack of preference in adoption of these technologies, this factor is expected to restrict the growth of the market

Established devices and techniques in various applications for conventional genomic and transcriptomics techniques, this factor is expected to restrict the growth of the market

Segmentation: Global Microscopy-based RNA Imaging Techniques Market

By Technology

Single Molecule RNA Fluorescence In-Situ Hybridization (smFISH)

Padlock Probes/Rolling Circle Amplification

Branched DNA Probes

By End-Use

Translation Research

Academic Customers

Diagnostic Customers

Pharmaceutical Manufacturer

