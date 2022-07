Marché des systèmes robotiques médicaux Rapport de recherche sur la part de l’industrie, la segmentation par taille, le facteur de croissance et l’analyse d’ici 2028

Ce rapport fournit une étude de recherche complète et précise sur le marché mondial tout en se concentrant principalement sur les scénarios de marché actuels et historiques. Les experts en la matière et l’équipe de chercheurs hautement qualifiés ont consacré des heures de travail pour rassembler un rapport de recherche authentique sur l’industrie. Selon le rapport, les facteurs moteurs devraient avoir un impact énorme sur le développement du marché dans les années à venir. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Les données et informations concernant l’industrie proviennent de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues, etc. et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé en tenant compte de diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Le rapport utilise diverses étapes de base d’analyse de marché, notamment des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes robotiques médicaux devrait connaître un TCAC de 17,80 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 9,77 milliards USD en 2021, grimperait à 36,25 milliards USD d’ici 2029. « Instruments et accessoires » domine le segment technologique du marché des systèmes robotiques médicaux en raison de l’achat récurrent d’instruments et d’accessoires par opposition à aux systèmes robotiques. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Principaux acteurs : –

iRobot Corporation (États-Unis), Medrobotics Corporation (États-Unis), Titan Medical Inc. (Canada), Hansen Technologies (Australie), Renishaw plc (Royaume-Uni), Intuitive Surgical (États-Unis), Medtronic (Irlande), DENSO Robotics Incorporated (États-Unis), Accuray Incorporated (États-Unis), Stryker (États-Unis), Varian Medical Systems, Inc. (Royaume-Uni), Stereotaxis, Inc. (États-Unis), Ekso Bionics (États-Unis), CYBERDYNE INC. (Japon), BIONIK (États-Unis), Smith+Nephew plc (Royaume-Uni), Zimmer Biomet (États-Unis)), Omnicell. Inc. (États-Unis), ARxIUM (Canada) entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Système robotique médical

Le paysage concurrentiel du marché Système robotique médical fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes robotiques médicaux.

Définition du marché

D’après le nom lui-même, il est clair que les systèmes robotiques médicaux sont les systèmes médicaux avancés basés sur les principes de l’intelligence artificielle, utilisant ainsi la robotique et l’automatisation au cours d’une procédure médicale. Un large éventail de systèmes robotiques médicaux sont conçus selon les besoins et le site chirurgical. Les systèmes robotiques médicaux offrent une plus grande exactitude et précision lors d’une intervention chirurgicale.

Dynamique du marché des systèmes robotiques médicaux

Conducteurs

Avancées technologiques en hausse

Les avancées technologiques croissantes dans l’équipement et la technologie chirurgicaux ont ouvert la voie à la croissance du marché. Par exemple, Versius, un robot médical créé par CMR Surgical, basé à Cambridge, et est maintenant utilisé dans des hôpitaux en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Inde. En outre, les avancées technologiques croissantes en matière d’imagerie 3D, de navigation à distance, de système de contrôle de cathéter robotique (CCS), de capteurs de mouvement et autres induiront davantage la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour l’intégration de technologies avancées dans les établissements de santé et le taux de pénétration dans certaines zones géographiques soutiennent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé , tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. En outre, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

De plus, le nombre croissant de chirurgies orthopédiques et cardiaques, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et la demande croissante de chirurgies laparoscopiques précises parmi les gens, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , la sensibilisation croissante aux avantages des chirurgies assistées par robot, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché. au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, l’augmentation des cas d’accidents de la route et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché dans l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des systèmes robotiques médicaux

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et le coût élevé des chirurgies assistées par robot devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’exigence d’investissements en capital élevés et d’entretien et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029. .

Ce rapport sur le marché des systèmes robotiques médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes robotiques médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes robotiques médicaux

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Une interdiction temporaire imposée par le gouvernement sur les chirurgies électives a fermé la porte à la croissance du marché. Selon CovidSurg Collaborative, environ 28 millions de chirurgies ont été annulées dans le monde au plus fort de cette phase. Cela a par la suite entraîné une baisse de la demande pour le déploiement de cette technologie qui l’a évidemment convertie en faibles revenus. Intuitive Surgical a signalé une diminution d’environ 20 % des interventions chirurgicales daVinci et ce, au cours du deuxième trimestre 2020 lui-même. Cependant, avec les économies sortant de la pandémie, le marché devrait se redresser rapidement en raison de l’augmentation de la population de patients.

Développement récent

Novembre 2020 – Artificial Intelligence Technology Solutions, Inc. a annoncé que sa filiale à 100% Robotic Assistance Devices (RAD) avait reçu une commande du top 20 mondial des dispositifs médicaux avec environ 50 000 employés pour ce que RAD attend comme le premier de plusieurs HSO ( Health Screening Option) unités à déployer dans l’une des installations de fabrication de leur client.

Portée du marché mondial des systèmes robotiques médicaux

Le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en fonction du type de déploiement, des produits et services, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Sur la base du type de déploiement, le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en sur site et en cloud.

Produits et services

Instruments et accessoires

Systèmes robotiques

Prestations de service

Sur la base des produits et services, le système robotique médical est segmenté en instruments et accessoires, systèmes robotiques et services. Le segment des systèmes robotiques est en outre segmenté en robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots de radiochirurgie non invasive, robots hospitaliers et pharmaceutiques et systèmes robotiques d’intervention d’urgence. Robots chirurgicaux sont en outre segmentés en robots chirurgicaux orthopédiques, systèmes robotiques neurochirurgicaux, systèmes robotiques de laparoscopie et cathéters robotiques orientables. Les robots de rééducation sont en outre segmentés en robots d’assistance, prothèses, orthèses, robots thérapeutiques et systèmes robotiques exosquelettes. Les robots de radiochirurgie non invasifs sont en outre segmentés en système de radiochirurgie truebeam stx, système de radiochirurgie robotique cyberknife et système de radiochirurgie gamma knife perfexion. Les robots hospitaliers et pharmaceutiques sont en outre segmentés en robots de télémédecine, robots IV, robots de pharmacie et robots de transport de chariots. Les robots d’intervention d’urgence sont en outre segmentés en système robotique ls-1 et en système robotique auto pulse plus.

Application

Neurologie

Orthopédie

Laparoscopie

Éducation spéciale

Sur la base des applications, le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en neurologie , orthopédie, laparoscopie et éducation spécialisée. La neurologie est en outre segmentée en système chirurgical pathfinder, système chirurgical neuromate et système chirurgical renaissance. L’orthopédie est en outre segmentée en système chirurgical iblock, système chirurgical robodoc, système chirurgical navio PFS, système chirurgical mako RIO et système chirurgical sculpteur stanmore. La laparoscopie est en outre segmentée en système de support d’endoscope à main levée, système de chirurgie robotique da vinci et système chirurgical telelap ALF-x.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de réadaptation

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes robotiques médicaux comprend les hôpitaux, les centres chirurgicaux ambulatoires, les centres de réadaptation et autres.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes robotiques médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes robotiques médicaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des systèmes robotiques médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

